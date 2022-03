Diese Fragen haben die Teufner zur Pförtneranlage in der Liebegg

stauzone verschieben Tunnel, Velos und Kosten: Diese Fragen zur Pförtneranlage Liebegg beschäftigen die Teufnerinnen und Teufner Die Pförtneranlage Liebegg verschiebt die Staubildung in Richtung Lustmühle. Sie führt aber auch zu Fragen innerhalb der künftigen Verkehrspolitik. Astrid Zysset 17.03.2022, 17.10 Uhr

Hier würde die Pförtneranlage entstehen. Bild: PD

Im Sommer sollen die Bauarbeiten für die Dosieranlage vor der Liebegg beginnen; der Ausserrhoder Regierungsrat hat das Bauprojekt samt Kredit kürzlich genehmigt. Betroffen von der Pförtneranlage ist vor allem Teufen. Die Anlage beinhaltet eine Verbreiterung der Strasse wie auch eine Lichtsignalanlage. Mit ihr würde der Stau auf der Teufenerstrasse auf die Strecke zwischen Pförtner und Lustmühle-Kreuzung verlagert und somit das Wohngebiet im Riethüsli entlastet werden. Kantonsingenieur Urban Keller nahm sich am Mittwochabend anlässlich einer öffentlichen Orientierungsversammlung im Teufner Lindensaal Zeit, um allfällige Fragen der Bevölkerung zu beantworten.

Und die kamen zuhauf. Hat der Kanton den geplanten Tunnel denn vergessen? Warum ist die Pförtneranlage so teuer? Und wo müssen die Velofahrer genau durchfahren? Keller stellte klar, dass der Liebegg-Tunnel mitnichten vergessen wurde. Allerdings werde dieser frühstens 2040 fertig erstellt sein. Gemeindepräsident Reto Altherr fügte an: «Der Tunnel spielt eine grosse Rolle für Teufen. Aber bis zu dessen Inbetriebnahme braucht es eine temporäre Lösung.» Und betreffend Gesamtkosten von 2,4 Millionen Franken für die Pförtneranlage verwies der Kantonsingenieur auf die Hunderte Meter von Kabeln, die verlegt werden müssen, und die Planungskosten. Diese Kosten werden nach dem Territorialprinzip zwischen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen aufgeteilt. Der Nettokredit Ausserrhodens beträgt 1,6 Millionen Franken. Am Kostenverteiler jetzt zu rütteln, sei «nicht sehr schlau», so Keller weiter, da derselbe Verteilschlüssel auch beim Tunnel zum Tragen käme. Und dort würde St.Gallen den Hauptanteil finanzieren.

Kanton plant Veloweg zwischen Niederteufen und Riethüsli

Die Velofahrer würden alle hangseitig auf das Trottoir respektive auf den Veloweg gelenkt. Unten beim Pförtner müsste dann das Signal betätigt und wieder regulär eingespurt werden. Das ist aber nur eine Übergangslösung. Der Kanton plant die Realisierung eines Veloweges hinter den Häusern in der Liebegg hindurch über den Wattbach. Im Grund würde er dann wieder auf die Strasse gelenkt. Gemäss Keller laufen derzeit die Abklärungen mit St.Gallen. Die Grundidee ist eine gesamtheitliche Aufwertung der Veloverbindung zwischen dem Schulhaus Niederteufen bis zum Riethüsli. Wann sie realisiert wird, ist noch offen; die Gesetzeslage betreffend Zuständigkeiten und Kostenverteiler ist teilweise noch unklar. Keller betont jedoch, dass Teufen mit der Berücksichtigung der Velowegverbindungen im Richtplan zukunftsweisend unterwegs sei. Das Veloweggesetz soll nämlich frühstens auf den 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Richtplan Öffentliche Mitwirkung hat begonnen Am Mittwochabend wurde auch der Richtplan der Gemeinde Teufen vorgestellt. Im 400 Seiten umfassenden Werk werden die Lustmühle, Oberboden, Eggli und Scheibe als priorisierte Entwicklungsgebiete ausgeschieden, Bauerwartungsland wird der Landwirtschaftszone zugeteilt und die grüne Fläche zwischen Lustmühle und Niederteufen bleibt erhalten. Die öffentliche Mitwirkung dauert bis zum 2. Mai. Weitere Information unter www.mitwirken-teufen.ch. (asz)

Wartezeit von zwei Minuten

Wann die Pförtneranlage genau in Betrieb genommen wird, ist offen. Zwar starten die Bauarbeiten im Sommer, doch bedarf es anschliessend noch einer Feinjustierung, bis das System funktioniert. Gemäss Keller wird eine intelligente Steuerung eingebaut. Will heissen: Sie kann unter anderem zwischen den Tageszeiten wie auch zwischen öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln unterscheiden. Gemäss Keller komme es vor der Pförtneranlage zu Wartezeiten von rund zwei Minuten. «Dafür wird die gesamte Reisezeit nach St.Gallen wieder kalkulierbar.» Die Pförtneranlage in der Liebegg gehört zu einer der 16 Dosieranlagen der Stadt St.Gallen. Diese sind Bestandteil der Agglomerationspolitik, woraus die Aggloprogramme entstehen, dessen Trägerschaft die drei Ostschweizer Kantone sind.