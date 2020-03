Statt Zwischenschauen gibt’s für die Appenzeller Schafe per sofort Hausbesuche An der 22. Delegiertenversammlung beschliessen die Appenzeller Schafzüchter eine Konzeptänderung. Neu sollen Hauspunktierungen durchgeführt werden. Der Wolf ist auch bei den Appenzeller Züchtern ein Thema. 01.03.2020, 18.19 Uhr

Verbands-Präsident Sepp Sennhauser mit den beiden geehrten langjährigen Vorstandsmitgliedern Ventur Wildhaber und Hesi Zellweger. Bild: PAG

Die Schafzwischenschauen in Teufen und Wolfhalden wird es künftig so nicht mehr geben. Stattdessen sollen ab diesem Jahr Hauspunktierungen vorgenommen werden. Dies haben die 30 Delegierten des Appenzellischen Schafzuchtverbandes unter Präsident Sepp Sennhauser am Freitagabend an der 22. Delegiertenversammlung im Restaurant Säntisblick in der Zürchersmühle entschieden. Den Antrag auf Hauspunktierungen stellte der Schafzuchtverein Wald unter Präsident Hans Hohl. Durch eine Punktierung erhalten Züchter Bundesbeiträge von bis zu elf Franken pro Tier. Der Schafzuchtverein Wald ist der Ansicht, dass eine Punktierung auf dem Zuchtbetrieb eine ökologisch wie finanziell sinnvolle Lösung ist. Die Transportwege entfielen ebenso wie der Stress für die Beteiligten. Zudem sei diese Methode wetterunabhängig. Seit Anfang Jahr müssen Schafhalter sämtliche Geburten, Zu- und Abgänge, Ein- und Ausfuhren sowie den Tod von Schafen bei der Tierverkehrsdatenbank melden. Diese Pflicht entfiele gemäss Hohl ebenfalls. Gegen eine Hauspunktierung sprach sich unter anderem Alfred Scheuss aus.