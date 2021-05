Start Badisaison Vorerst noch mit Neoprenanzug: Der kalte Saisonstart in der Appenzeller Badi Auch die Appenzeller Badi ist in die Freibadsaison gestartet. Die niedrigen Wassertemperaturen haben allerdings nur wenige Schwimmbadgäste angelockt. Die Appenzeller Badi hofft nun trotz Corona auf eine gute Saison. Lilli Schreiber Aktualisiert 10.05.2021, 16.00 Uhr

Zwei Schwimmer in Neoprenanzügen ziehen ihre Bahnen am ersten Tag der Saison in der Appenzeller Badi. Bild: Lilli Schreiber

Die Liegewiese der Appenzeller Badi bleibt am Wochenende trotz Temperaturen von bis zu 21 Grad Celsius weitgehend leer. Die meisten Gäste sitzen im Badi-Restaurant oder spielen Beach-Volleyball auf den beiden Plätzen. Die wenigen Schwimmer, die sich am Nachmittag des ersten Tages der Saison in das erst 13,7 Grad kalte Wasser wagen, tragen fast alle einen Neoprenanzug.

Familien mit Kindern bekommt man an diesem ersten Tag der Saison noch nicht zu Gesicht. Das Piratenschiff der Appenzeller Badi bleibt vorerst noch leer. Die wenigen jugendlichen Badegäste freuen sich über die Öffnung der Badi trotz Corona. «So kehrt wenigstens wieder etwas Normalität ein», sagt einer von Ihnen.

Das Maskentragen in den Umkleidekabinen und den WCs sowie rund um den Kiosk und das Badi-Bistro scheinen ihnen nichts auszumachen. Immerhin gelte die Maskenpflicht nicht für die Liegewiese, sagen sie fröhlich.

Obwohl sich am Samstag des Eröffnungswochenendes, aufgrund der niedrigen Temperaturen, nur wenige ins Wasser trauten, war das Bad am Sonntagnachmittag bereits stärker besucht. Dank des Energiedachs kletterte die Wassertemperatur am Folgetag des Saisonstarts bereits auf stolze 17,2 Grad und lockte 80 Besucherinnen und Besucher an. Darunter viele Familien und auch Schwimmer ohne Neoprenanzug.

Bistro erwartet gute Saison

Am Eingang des Freibads steht ab der Badesaison 2021 ein Ticketautomat. kontaktloses Zahlen der Gäste wird auch in der Appenzeller Badi angestrebt. So sollen lange Schlangen vor dem Eingang und somit unnötig enger Kontakt zwischen den Personen vermieden werden, erklärt Corina Walser, Wirtin des Badi-Bistros WalsAir. Zudem befinde sich auch ein Zählautomat am Eingang, der sicherstellen soll, dass die maximale Personenzahl von 630 Besuchern nicht überschritten wird.

Trotz der wenigen Badegäste ist das Restaurant hingegen gut besucht. Corona Walser blickt zuversichtlich auf die neue Saison. Sie sagt:

«Ich denke, die Leute sehnen sich gerade im Sommer wieder danach, etwas zu unternehmen. Das hat man auch an den hohen Besucherzahlen in der vergangenen Saison gemerkt.»

Mit einem höheren Besucherandrang hätte man im Badi-Bistro am ersten Tag der Saison sowieso noch nicht gerechnet, sagt Walser. Das «WalsAir»-Team sei jedoch dankbar für jeden Besucher, der die Appenzeller Badi in diesen Zeiten unterstütze.

Abstände statt Masken

Da das Badi-Bistro den Coronaregeln der Gastronomie untersteht, gilt auch hier die maximale Personenanzahl von vier Gästen pro Tisch sowie einer allgemeinen Maskenpflicht ausserhalb der Konsumation. Auch die Möglichkeit einer Registrierung fürs Contact-Tracing besteht weiterhin.

Karl Inauen, Bademeister der Appenzeller Badi. Bild: Lilli Schreiber

Das Schutzkonzept sei an jenes der vergangenen Saison angelehnt, so Karl Inauen, Bademeister der Appenzeller Badi. Verschärfend komme neben der Maskenpflicht in Innenräumen sowie im Restaurationsbereich die begrenzte Personenanzahl innerhalb des Schwimmbads hinzu. Auf der Liegewiese und im Schwimmbeckenbereich gilt keine Maskenpflicht

Man habe bewusst darauf verzichtet, eine Maskenpflicht in diesen beiden Bereichen einzuführen, da es sich bei einer Badi um eine Freiluft-Sportstätte handle, so Inauen. Weiter sagt er:

«Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Badibesucher und setzten darauf, dass sie die Abstände einhalten.»

Dennoch gilt: Auf der Liegewiese soll sich pro zehn Quadratmeter nur eine Person aufhalten und im Wasser ist ein Abstand von eineinhalb Quadratmetern vorgeschrieben. Zusätzlich wird der Abstand innerhalb der Sanitärbereiche durch eine begrenzte Personenanzahl und eine vorübergehende Schliessung jeder zweiten Vorrichtung gewährleistet.

Die Einhaltung der Abstände in und um den Schwimmbeckenbereich werde nicht direkt vom Badipersonal kontrolliert, sagt Inauen. Bei mehrfachen Verstössen gegen die Vorschriften werde die Person jedoch darauf hingewiesen.

Einen Monat Vorlaufzeit

Das Bademeisterteam der Appenzeller Badi ist froh, dass die Eröffnung der Freibadsaison auf einen so sonnigen Tag gefallen ist. Karl Inauen sagt: «Wir haben einen Monat mit der Vorbereitungsarbeit für diesen Tag verbracht und freuen uns über alle Bade-, Beachvolley- oder Bistrobesucher.»

Trotzdem hoffe man auch in der Appenzeller Badi auf weitere Lockerungsschritte, sagt Inauen. Da die Festlegung der Coronamassnahmen für die Freibäder, an die Kantone delegiert wurde und der Verband für Hallen- und Freibäder es bewusst unterlassen habe, schweizweite Vorschriften zu erlassen, sei die Situation kantonal unterschiedlich geregelt, so Inauen.

Unterstützung durch die SLRG

Ebenfalls am am ersten Tag der Badesaison findet die jährliche Sitzung der Badewachen zusammen mit dem Bademeister statt. Die Badewachen unterstützen den Bademeister in der Überwachung der Schwimmbecken und sorgen somit für zusätzliche Sicherheit.

Auch dieses Jahr erfährt das Bademeisterteam Unterstützung durch die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft, kurz SLRG. 7 Mitglieder dieser Wasserrettungsorganisation stellen auch in dieser Saison ihre Dienste zur Verfügung. Karl Inauen sagt:

«Ohne die Unterstützung, die wir durch die SLRG bekommen, wäre der Badebetrieb hier in der Appenzeller Badi gar nicht machbar.»