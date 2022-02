Sanierung Stadtautobahn: Appenzellerland reagiert verschieden

Stadtautobahn Rückstau ins Appenzellerland? Wie Gemeinden und Gewerbe von der Sanierung der Stadtautobahn betroffen sind Die Stadtautobahn, eine der wichtigsten Verbindungen zwischen St.Gallen und dem Appenzellerland, wird bis 2027 saniert. Manche befürchten Stau und stockenden Verkehr, andere konzentrieren sich auf die langfristigen Vorteile. Eine Nachfrage in den angrenzenden Gemeinden. Selina Schmid 15.02.2022, 11.47 Uhr

Bauarbeiten auf der A1 betreffen auch die Appenzeller Gemeinden. (Bild vom 13. August 2021) Bild: PD

Wer in den nächsten Jahren vom Hinter- oder Mittelland in die Stadt St.Gallen will, sollte eine längere Fahrzeit einplanen. Denn die Stadtautobahn wird bis ins Jahr 2027 zwischen dem Sitterviadukt und Neudorf saniert. In einer ersten Etappe bis 2023 müssen in Richtung St.Margrethen die Spur von drei auf zwei Fahrstreifen verengt und der Verkehr, so die Projektleitung, um 10 Prozent reduziert werden.

Die Stadtautobahn ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen für die Stadt St.Gallen und ihre Agglomeration. Ob Gewerbe oder Pendler: 80 Prozent des Verkehrs auf dieser Strecke hat den Beginn oder das Ziel Stadt. Schon jetzt gerät die A1 zu Stosszeiten hier an ihre Kapazitätsgrenze. Mit Hilfe von Ampeln bei der Einfahrt Winkeln soll diese Verkehrsreduktion geschafft werden. Allerdings, so die Befürchtung im Appenzellerland, könnte das den Stau in die angrenzenden Gemeinden verschieben.

Rückstau bis vor Herisau befürchtet

Für Max Eugster, SP-Gemeindepräsident von Herisau, stellt die Stadtautobahn eine wichtige Verbindung nach St.Gallen und in die Umgebung dar. «Ich kann mir vorstellen, dass es im Rahmen der Bauarbeiten zum Rückstau bis zur St.Gallerstrasse kommen wird, insbesondere während der Stosszeiten.» Auch sonst könnte der Verkehr langsamer oder stockender sein.

Max Eugster, Gemeindepräsident Herisau Bild: PD

Wenn die gewohnte Route aus dem Hinterland nach St.Gallen langsamer wird, könnten Autofahrende versuchen, über Schleichwege auszuweichen. Dieser Gefahr ist sich auch die Stadt St.Gallen bewusst. Susanne Hartmann, Bauchefin des Kantons St.Gallen, riet vergangenen Mittwoch darum, nicht auf das umliegende Strassennetz auszuweichen, sondern auch bei Stau auf der Autobahn zu bleiben. Ansonsten drohe der Verkehr zusammenzubrechen.

Stattdessen solle die Autobahn zu den Stosszeiten vermieden, auf Velo oder ÖV umgestiegen oder durch Homeoffice das Pendeln ganz verzichtet werden. Diese Empfehlungen hält auch Max Eugster für sinnvoll.

«Sind weniger Fahrzeuge unterwegs, wird das ganze System entlastet.»

Stau und stockender Verkehr kostet Gewerbe viel Geld

Ralph Nessensohn, Präsident Gewerbeverein Herisau Karin Erni

Wer jedoch gewerblich unterwegs ist, kann kaum auf das Auto verzichten. Ralph Nessensohn, Präsident des Herisauer Gewerbevereins, sagt: «Wir haben schon jetzt auf der Alpsteinstrasse ein extrem starkes Verkehrsaufkommen. Die Pförtneranlage bei Winkeln könnte den ganzen Verkehr ausbremsen, was dem Gewerbe schaden kann. So kostet etwa der Zeitverlust von Arbeitnehmern, die unproduktiv im Stau stehen, viel Geld.»

Auch die Kundschaft des Detailhandels könnte ausbleiben, da die Hinfahrt eventuell erschwert wird. Was in der Stadt auf den Verkehr beruhigend wirken soll, könnte in Herisau belasten, befürchtet Nessensohn. «Natürlich hat der St.Galler Verkehr Probleme, darum muss ja gebaut werden. Doch es kann nicht sein, dass diese Probleme auf Herisau abgeschoben werden.»

Wartezeit muss ertragen werden

Siegfried Dörig, Gemeindepräsident Stein Bild: PD

Für die Hinterländer Gemeinde Stein ist der Anschluss der Autobahn laut Gemeindepräsident Siegfried Dörig (fdp) nebensächlich. Der hiesige Verkehr bewege sich über den Zubringer auf der Teufnerstrasse über Riethüsli. «Ich bezweifle, dass die Sanierungsarbeiten unsere Gemeinde gross treffen werden.» Man kenne die Gegend und wisse, wie man einem stockenden Verkehr oder Stau ausweichen könne. Siegfried Dörig sagt:

«Kommt es so zu Wartezeiten, müssen wir das halt ertragen. Bisher kennen wir das nicht, da sind wir vielleicht etwas verwöhnt.»

Teufens Gemeindepräsident Reto Altherr (fdp) betont, dass die Sanierungsarbeiten langfristig Vorteile bringen würden. Während der Bauzeit rechnet er mit erschwertem Verkehr und längeren Fahrzeiten. Er empfiehlt, wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder Fahrten auf ausserhalb der Hauptverkehrszeiten zu legen.

Gemäss dem parteiunabhängigen Gemeindepräsident Paul König wird auch Speicher nur indirekt von den Bauarbeiten betroffen sein. Nur wer in Richtung Zürich oder St.Margrethen wolle, bekomme die Arbeiten zu spüren. «Ich gehe davon aus, dass sich die Pendler arrangieren werden und entweder sich damit abfinden, die nächsten Jahre im Stau zu stehen oder den Empfehlungen folgen und unter anderem auf die ÖV umsteigen.»

Die Privaten sollen Gewerblern Platz machen

René Rohner, Präsident kantonaler Gewerbeverein Bild: Martina Basista

Beim Individualverkehr sieht Max Eugster Potenzial: «Innerhalb von Herisau und an den Bahnhof St.Gallen haben wir sehr gute Verbindungen. Der ÖV kann auch noch mehr Fahrgäste schlucken. Ob jemand vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umsteigt, hängt aber klar von den Möglichkeiten und dem Willen ab.»

René Rohner, Präsident des kantonalen Gewerbeverbands, gibt sich gelassen. «Zu den Stosszeiten hatte es schon immer viel Verkehr und im Moment können wir auf umliegende Strassen ausweichen.» Private sollen seiner Meinung den ÖV nehmen, denn das Gewerbe hat diese Möglichkeit nicht. «Längere Fahrzeit bedeutet höhere Fahrspesen. Das trifft schlussendlich den Kunden.» Rohner ist auf die Zukunft fokussiert: «Irgendwann sind die Bauarbeiten auch vorbei und dann haben wir einen Vorteil. In der Zwischenzeit müssen wir in den sauren Apfel beissen.»