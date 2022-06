Sportzentrum «Das ist für uns neu»: Herisauer Vereine reagieren erstaunt auf die Kritik der GPK – Gemeinde gesteht Kommunikationsprobleme ein Fünf Prozent der regulären Gebühren für die Nutzung der Anlagen im Sportzentrum durch ihre erwachsenen Mitglieder müssten die Herisauer Vereine selbst berappen oder durch Freiwilligenarbeit abgelten. Die GPK bemängelt, dass diese Regelung nicht umgesetzt wird. Die Sportvereine kennen diese Regelung zum Teil aber gar nicht. Ramona Koller Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Herisau hat Nachholbedarf bei der Kommunikation mit den Vereinen eingestanden. Bild: PD

Das Sportzentrum ist, zumindest politisch gesehen, ein Dauerthema in Herisau. In beinahe jeder Rechnungs- oder Budgetsitzung des Einwohnerrats wird die defizitäre Sportanlage angesprochen. Auch im Bericht der Geschäftsprüfungskommission wird das gemeindeeigene Sportzentrum respektive die Abteilung Sport kritisiert. «Die mehrmals in den GPK-Berichten angesprochene vertraglich vereinbarte Eigenleistung der Vereine ist nach wie vor ungenügend und wurde nicht eingefordert», ist zu lesen.

Eine Nachfrage bei den Herisauer Sportvereinen zeigt allerdings: Die Regelung ist nicht allen bekannt. Zudem ist für viele unklar, was genau von ihnen verlangt wird.

Vereine sind ungenügend informiert

«Das ist für uns neu. Wir haben bis dato keine Vereinbarung für Eigenleistungen», schreibt Dario Heinrich, Präsident des SC Herisau. Bekannt, aber nicht praktiziert ist die Regelung scheinbar beim UHC Herisau. «Wir wurden schon lange nicht mehr angefragt. Zuletzt haben wir vor einigen Jahren einen Boden in der Sporthalle verlegt», erklärt Präsident Paul Zähner. Er vermutet, dass auch die Pandemie ein Grund sei, dass man in den letzten beiden Jahren nicht für einen Helfereinsatz angefragt wurde.

Der Schwimmclub Herisau hingegen hat laut Präsident Silvio Kopf im letzten Jahr beim «Badifescht» geholfen und auch dieses Jahr einen Einsatz im Freibad geleistet. «Ob das ausreicht, kann ich nicht sagen. Ich kenne die Erwartungen, in welchem Umfang die Hilfe/Eigenleistung erbracht werden sollte, nicht», so Kopf.

Bei der Handballriege des TV Herisau werden die Leistungen hingegen erbracht, ohne dass man von einer konkreten Regelung wisse. «Uns war nicht bewusst, dass die Eigenleistung definiert ist. Wir reinigen jeweils nach den Trainings die Halle vom Harz und übernehmen die Grundreinigung nach unseren Anlässen. Auch den Kiosk betreiben wir selbst», erklärt Marco Muccione, sportlicher Leiter der Handballriege.

Nachholbedarf bei der Kommunikation

Max Eugster, Gemeindepräsident und Chef des Ressorts Sport, bestätigt, dass bei der Kommunikation mit den Vereinen, gerade was die Leistungen angeht, Nachholbedarf bestehe. Er vermutet, dass über die Jahre durch Personalwechsel bei den Vereinen und im Sportzentrum die vereinbarte Regelung teilweise in Vergessenheit geraten sei, wobei die Pandemie ebenfalls eine Rolle gespielt habe.

In der Sportanlagenverordnung ist festgehalten, dass in Herisau ansässigen gemeinnützigen Vereinen und Organisationen mit sportlichem Zweck oder Engagement im Freizeitbereich wie zum Beispiel Jungwacht die Gebühren für die Benützung der Sportanlagen durch Juniorinnen und Junioren erlassen werden. Bei den Erwachsenen werden die Gebühren um 95 Prozent reduziert. «Die Vereine und Organisationen haben die Möglichkeit, die verbleibende Gebühr von fünf Prozent in Form von Frondienstarbeit abzugelten», ist im Reglement zu lesen.

Handelt es sich bei der benützten Anlage um eine im Sportzentrum oder im Berufsbildungszentrum, muss der Erlass über ein schriftliches Gesuch an den Gemeindepräsidenten bewilligt werden. Erst kürzlich seien die Zusammenstellungen ihrer Anlagenbelegungen an die Vereine versandt worden. Eugster sagt:

«In diesen Briefen steht nichts von diesen fünf Prozent Eigenleistung. Somit werden diese, zumindest finanziell, auch nicht erbracht. Den Vereinen kann kein Vorwurf gemacht werden, da sie davon nichts wissen.»

Sportzentrum wird Überprüfung unterzogen

Die Abteilung Sport inklusive Sportzentrum wird aktuell durch eine Projektgruppe, der Eugster vorsitzt, einer breiten Überprüfung unterzogen. Unter anderem soll in kommenden Gesprächen mit den Vereinen auch auf die Zusammenarbeit eingegangen werden. «Wir prüfen, welche Leistungen sinnvoll sind und inwiefern man mit Kooperationen mit Dritten arbeiten kann», erklärt Eugster. Damit soll das Sportzentrum auch finanziell entlastet werden.

Der Gemeindepräsident hält fest, dass das Defizit in der Abteilung Sport zwar vom Sportzentrum dominiert, aber nicht alleinig durch dieses verursacht werde. Während das Sportzentrum im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Franken kostete, waren dies bei den Aussenanlagen und dem Freibad 383’000. 370’000 Franken betrugen die Kosten bei der Koordinationsstelle Sport. «330’000 Franken davon sind Leistungen, die an die Vereine erbracht werden», so Eugster.

Dass Sportvereine von der Gemeinde unterstützt werden, sei nicht nur in Herisau üblich. Es wirke sich auf die Rechnung der Abteilung Sport aus, wenn Leistungen, welche die Gemeinde an die Vereine erbringe, hier aufgelistet werden, stellt Eugster fest. «Es ist nicht direkt Sache des Sportzentrums, wenn die Gemeinde die Vereine unterstützt», so Eugster. Im Zuge der Überprüfung der Abteilung Sport soll auch die Beteiligung der Vereine geklärt werden.

