Sportschützen Gais: Mit Frauenpower zum Ligaerhalt in der NLB

Sportschiessen Frauenpower aus zehn Metern: Die Sportschützen Gais sind erfolgreich in der NLB, regelmässig erzielt Barbara Schläpfer die höchsten Resultate «Herzensangelegenheit» und weiblich geprägt: der Weg zum NLB-Verbleib des Luftgewehr-Teams der Sportschützen Gais. Diese stellen mit Sandra Moshin und Barbara Schläpfer ein ehemaliges und ein aktuelles Mitglied des Nationalkaders. Lukas Pfiffner 27.01.2022, 12.00 Uhr

Das NLB-Team der Sportschützen Gais: Daniel Troxler, Thomas Dörig, Sabrina Katschnig, Sandra Mohsin, Claudia Höhener, Barbara Schläpfer, Tamara Katschnig und Christian Sprenger. Bild: PD

«Es ist bei uns kein Nachteil, Frau zu sein. Das sieht man auch bei internationalen Programmen. In vielen Mannschaften sind Frauen aktiv, wir sind keine Ausnahme», sagt Barbara Schläpfer. Die 29-jährige Athletin gehört zum Zehn-Meter-Luftgewehr-Team der Sportschützen Gais.

Dessen Wettkämpfe finden indoor statt, die Saison geht bald zu Ende. Als Ende Dezember mit dem Sieg gegen Bulle (1530 zu 1510 Punkten) der Verbleib in der NLB fixiert wurde, schafften die Gaiser Frauen die höchsten Wertungen: Barbara Schläpfer 199 Punkte, Claudia Höhener 198, Sandra Mohsin und Tamara Katschnig je 192. Acht Schützen resp. Schützinnen treten in der Mannschaftsmeisterschaft jeweils an und können mit 20 Schüssen je 200 Punkte erzielen, was ein Maximum von 1600 Zählern bedeutet. Eine Runde vor Schluss liegt Gais mit drei Siegen und drei Niederlagen im Achterfeld auf Platz vier.

Teil der Westgruppe

«Frauen können durchaus ein höheres Niveau haben als Männer. Es ist natürlich schön, dass wir mit Barbara Schläpfer ein aktuelles und mit Sandra Mohsin ein ehemaliges Nationalkadermitglied in unseren Reihen haben», sagt Christian Sprenger. Er ist bei den Sportschützen Gais Bereichsleiter Luftgewehr und als J+S-Leiter in der Nachwuchsarbeit tätig. Sprenger gehört zudem als aktiver Schütze dem Team an.

Seit ein paar Jahren sind die Gaiser in der NLB etabliert. Zuvor gab es ein Auf und Ab zwischen NLB und 1. Liga. «In der NLA waren wir noch nie», erzählt Sprenger. Die Mittelländer gehören zur Westgruppe, während zur Ostgruppe etwa Avry-sur-Matran zählt. Sprenger erklärt: «Das hat sich durch Auf- und Abstiege ergeben. Ursprünglich entsprach die Einteilung den geografischen Gegebenheiten. Sinnvollerweise würde man die Gruppen einfach 1 und 2 nennen.»

«Es geht mehr ums Mentale»

Angesprochen auf das Besondere in ihrem Sport, sagt Barbara Schläpfer: «Als ich jung war, hat mich die Konzentrationsfähigkeit fasziniert.» Nun, als erfahrenere Athletin formuliert sie es so:

Barbara Schläpfer. Bild: PD

«Man ist sich selbst der grösste Gegner, muss sich selber schlagen, um Erfolg zu haben.»

Und wie ist ein Mannschaftsgedanke spürbar in einer Sparte, in der Einzelresultate addiert werden? «Natürlich ist es nicht wie bei einem Fussballteam, das einander den Ball zuspielt. Es geht mehr ums Mentale. Jeder und jede kann mit den eigenen Punkten zum Erfolg beitragen. Man unterstützt und hilft sich, kann Tipps geben.»

Auf durchschnittlich rund 20 Stunden wöchentlich beläuft sich ihr Aufwand für den Sport – mit Schiesstrainings, Ergänzungstrainings und Regeneration. In dieser Woche hielt sie sich in Magglingen auf, wo Ausscheidungswettkämpfe für EM und WM stattgefunden haben. Schläpfer wird von Swiss Shooting im Elite-Kader 1 geführt – definiert «für Athleten und Athletinnen, welche die Schweiz (international) repräsentieren».

Dem Heimatverein treu geblieben

Es gebe schon Anfragen anderer Vereine, die sie für sich gewinnen möchten, erzählt Barbara Schläpfer. Beispielsweise würden für Gossau einige Nationalmannschaftsangehörige schiessen, die «zusammengeholt» worden seien. «Gossau ist das Mass aller Dinge», lautete kürzlich der Titel einer Medienmitteilung des Schweizer Verbandes über die NLA-Meisterschaft in der Zehn-Meter-Gewehr-Kategorie. Die Sportschützen Gossau weisen das Punktemaximum auf. Barbara Schläpfer sagt, es sei für sie eine Herzensangelegenheit, mit jenem Verein die Mannschaftsmeisterschaft zu absolvieren, in dem sie gross geworden sei. Sie ist den Sportschützen Gais selbst nach ihrem vierjährigen Studienaufenthalt in den USA (Bachelor in Maschinenbau und Physik) treu geblieben. Ende Jahr hat sie nun ihr Studium mit dem interdisziplinären Master zwischen Medizin und Technik abgeschlossen. «Aktuell bin ich auf Jobsuche.»