Sportehrung AR: Antonio Romano, Antonia Gmünder und TV Gais

Auszeichnungen Jahrzehntefunktionär, Nachwuchssportlerin und Verein: An der Ausserrhoder Sportehrung wird auch das Umfeld gewürdigt An der Ausserrhoder Sportehrung wird Antonio Romano vom FC Bühler als Sportförderer des Jahres ausgezeichnet. Leichtathletin Antonia Gmünder ist Nachwuchssportlerin 2021 und der TV Gais der Verein des Jahres. Ausgezeichnet wurden zudem zahlreiche Medaillengewinner. 12.06.2022, 11.49 Uhr

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler posieren zum Erinnerungsbild. Bild: Erich Brassel

«Unser Kanton hat sich im vergangenen Jahr in einem sehr guten sportlichen Licht präsentiert», sagte Roman Hasler, Leiter der Abteilung Sport. Er richtete seine Begrüssung an die «Ausserrhoder Sportfamilie». 80 Personen hatten sich am Freitag zur Auszeichnungsfeier in der Mehrzweckanlage Walzenhausen eingefunden: nebst den Geehrten waren es Trainer, Funktionäre, politische Vertretungen und Gäste.