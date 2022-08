Waldstatt-Lauf findet wieder ohne Corona-Einschränkungen statt.

Sportevent «Wir freuen uns auf einen Lauf ohne Einschränkungen»: Der Waldstatt-Lauf geht in die 37. Runde Diesen Samstag findet der Waldstatt-Lauf wieder ohne Coronamassnahmen und in erweiterter Form statt. Das Organisationskomitee zieht eine positive Bilanz zu den Vorbereitungen und hofft auf zahlreiche Anmeldungen. Tobias Hug 17.08.2022, 17.00 Uhr

Beim diesjährigen Waldstatt-Lauf werden laut Organisationskomitee rund 750 Teilnehmende erwartet. Bild: APZ

Nachdem der letztjährige Waldstatt-Lauf als reduzierte und coronakonforme Variante stattfinden musste, kann die 37. Ausgabe dieses Jahr in gewohntem Umfang und mit verschiedenen Neuerungen stattfinden. OK-Präsident Peter Schraner ist zufrieden mit den Vorbereitungen: «Wir freuen uns sehr, dass der Waldstatt-Lauf dieses Jahr wieder normal durchgeführt werden kann.» Auch die bisherigen Sponsoren konnten beibehalten werden. «Wir sind sehr dankbar für die grosse Unterstützung», betont Schraner.

Keine Teilnehmerbegrenzung mehr

Vergangenes Jahr war die Teilnehmerzahl aufgrund der Pandemie auf maximal 500 Läuferinnen und Läufer beschränkt. Auch konnte nur in drei Laufkategorien gestartet werden. Dieses Jahr rechnet Schraner wieder mit ähnlich vielen Anmeldungen wie 2019. Zurzeit habe es noch einige Startnummern frei. Der OK-Präsident ist dennoch zuversichtlich: «Viele Teilnehmende melden sich kurzfristig an.»

Wer mitlaufen will, kann sich bis zum 19. August entweder auf der Website des Waldstatt-Laufs oder jeweils eine Stunde vor Laufbeginn bei der Startnummernausgabe im Mehrzweckgebäude anmelden. Im Rahmen des Generation-M-Versprechens offeriert die Migros allen Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren einen kostenlosen Start. Die Anmeldung muss jedoch online erfolgen.

Mehrzweckgebäude als Ausgangspunkt

Start und Zielpunkt liegen dieses Jahr beim Mehrzweckgebäude (MZG), nicht mehr wie bisher beim Waldstätter Bahnhof. Peter Schraner freut sich darüber, die Läufe sowie die Festwirtschaft an diesem neuen Ausgangspunkt zusammenführen zu können und betont zudem die gute Zusammenarbeit mit dem Waldstätter MZG. Auf dem Sportplatz unterhalb des Gebäudes wird es zudem eine neue, 500 Meter lange Laufstrecke für Kinder geben. «Die Kategorien der Kinder sind generell am beliebtesten», sagt Schraner.

Vielfältiges Streckenangebot für Jung und Alt

Dieses Jahr kann in 14 Kategorien und auf sieben Strecken mitgelaufen werden. Der Säntis-Panoramalauf wird aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmenden erneut durchgeführt. Beliebt sei ausserdem der «Zubi Family Sprint», so Schraner. Bei diesem starten Erwachsene und Kinder gemeinsam und ohne Zeitmessung. Der erste Lauf in der Kategorie U8 Mädchen beginnt um 10 Uhr. Um 14 Uhr startet die letzte Staffel der Erwachsenen und U16. Aufgrund von Rückmeldungen der Teilnehmenden beginnen dieses Jahr manche Läufe der Erwachsenen bereits Mitte Vormittag. «Wir haben manche Läufe zeitlich vorverlegt, um allfälliger Nachmittagshitze auszuweichen», begründet Peter Schraner diese Umstellung.

Sportliche Ehrengäste

Das Organisationskomitee freut sich ausserdem über spezielle Gäste, welche den Waldstatt-Lauf auf verschiedene Arten bereichern werden: Regierungsrat Alfred Stricker, Kantonsrätin Katrin Alder, die Hundwiler Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch sowie Regierungsrat Hansueli Reutegger werden in der Kategorie «Walking» am Lauf teilnehmen. Ausserdem wird es über die Mittagszeit eine Autogrammstunde mit dem Waldstätter Unihockeyprofi Michael Schiess geben. Beim Mehrzweckgebäude stellt der Sponsor DermaPlast Active ein Massagezelt zur Verfügung, in welchem man sich von 8.30 bis 14 Uhr gratis massieren lassen kann.

Wichtige Informationen für Teilnehmende Die Strecken des Waldstatt-Laufs führen teilweise über Privatgrundstücke. Die Organisatoren bitten die Läuferinnen und Läufer, diese Abschnitte bei privaten Trainings zu meiden und nur auf den öffentlichen Wegen zu trainieren. Beim Start- und Zielgelände wird ein Sanitätsposten vorhanden sein. Auch auf den Strecken werden Samariter positioniert. Teilnehmende können ihre Wertsachen bei der Startnummernausgabe abgeben und nach dem Lauf wieder beim Speakerwagen auf dem Sportplatz abholen. Die Siegerehrungen finden ab 10.20 Uhr auf dem Zielgelände des MZG statt. Die Zeiten der jeweiligen Kategorien können der Website entnommen werden. (toh)