Appenzell Innerrhoden «Die Mängelbehebung ist mehr als überfällig» – Zustand der Tennisplätze auf der Sportanlage Schaies sorgt weiter für Unmut In einem Leserbrief äussert sich ein Appenzeller enttäuscht darüber, dass die Tennisplätze auf der Sportanlage Schaies immer noch nicht bespielbar sind. Die zuständige Bezirksverwaltung nimmt Stellung dazu und weist die Kritik am Präsident des Lenkungsausschusses zurück. Eva Wenaweser 03.03.2021, 15.00 Uhr

Das investierte Geld ist gemäss einem Appenzeller aus heutiger Sicht buchstäblich als «in den Sand gesetzt» zu werten. Bild: Claudio Weder

Bereits wenige Monate nach der Eröffnung im August 2019 mussten die Tennisplätze auf der Sportanlage Schaies saniert werden. Seither sorgen sie immer wieder für Gesprächsstoff. So auch in einem Leserbrief in der Ausgabe vom 1. März. Der Appenzeller Sepp Koller schreibt: