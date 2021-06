Spitalverbund Ausserrhoden Kurz vor Ankündigung ihrer Demission: Appenzeller Ärzte wollten die Absetzung von CEO Paola Giuliani Kürzlich gab Paola Giuliani überraschend ihre Demission auf Ende Jahr hin als CEO des Spitalverbunds Ausserrhoden (Svar) bekannt. Nun zeigt sich: Die Appenzellische Ärztegesellschaft hatte am Abend davor an einer Versammlung ihren Unmut über die Situation im Svar kundgetan. Das Onlinetreffen gipfelte in der Forderung nach personellen Konsequenzen. Zur Debatte stand auch ein symbolischer Patienten-Einweisungsstopp. David Scarano 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paola Giuliani während der Bekanntgabe der Schliessung des Spitals Heiden. Bild: Arthur Gamsa

Die Mitteilung war kurz, sehr kurz. In wenigen Sätzen kündigte der Spitalverbund Ausserrhoden (Svar) kürzlich den Rücktritt von Paola Giuliani als CEO auf Ende Jahr hin an. Gründe für den Abgang nannte der Svar zunächst nicht. Auf Nachfrage hiess es nur, sie trete aus persönlichen Gründen zurück.

Der neutral gehaltene Standardsatz für Abgänge und Kündigungen aller Art öffnete Spekulationen Tür und Tor. Befeuert wurden diese durch den ungünstigen Zeitpunkt. Der Svar steht mitten in einer wichtigen Umstrukturierung. Hinzu kommt, dass die Schliessung des Spitals Heiden erst noch abgewickelt werden muss.

Warum kündigt ausgerechnet in dieser heiklen Phase der operativ wichtigste Kopf im Unternehmen seinen Abgang an? Auch die Gewerkschaften und Personalverbände, die am Tag zuvor mit Giuliani über einen Sozialplan verhandelt hatten, zeigten sich überrascht.

Mehrheit für Rücktritt von CEO Giuliani

Wie Recherchen der «Appenzeller Zeitung» ergaben, fand am Abend vor der Ankündigung eine Onlineversammlung der Appenzellischen Ärztegesellschaft statt. Die Mitglieder wählten nicht nur mit Axel Weiss einen neuen Präsidenten. Thema war zudem der Unmut über den Svar-Verwaltungsrat und CEO Paola Giuliani. Die Versammlung gipfelte in der Forderung nach personellen Konsequenzen, wie mehrere Quellen bestätigen.

Zur Debatte standen die Demission des CEO oder des Gesamtverwaltungsrats des Svar. Die Mehrheit der rund 80 anwesenden Ärzte schlug schliesslich den Rücktritt von Giuliani vor. Wenige Stunden später war dieser am Freitagmorgen Tatsache. «Dass die Ankündigung so rasch erfolgte, hat uns überrascht», sagt eine an der Versammlung anwesende Person, die wie alle interviewten Ärzte anonym bleiben möchte.

Um den Ernst der Lage zu unterstreichen, stand zudem die Idee eines vorübergehenden, symbolischen Einweisungsstopps im Raum. Die Ärzte hätten während ein paar Tagen keine Patienten mehr dem Svar überwiesen. Eine Person betont, dass es nicht darum gegangen wäre, den Svar zu schädigen. Es wäre ein Zeichen des Protests gewesen, auch gegen das «Schwarze-Peter-Spiel», das manche Ärzte stossend finden. So habe Giuliani in einem Newsletter den Zuweisern, also den Ärzten, die Mitschuld an den Svar-Schwierigkeiten gegeben.

Kritikpunkt 1: Fehlende Wertschätzung des Personals

Doch welche Gründe haben die Ärzte dazu bewogen, den Kopf von Giuliani zu fordern? Aus den Gesprächen kristallisieren sich zwei Kritikpunkte heraus: der Umgang mit dem Personal und die Kommunikation.

Viele Ärzte anerkennen, dass Giuliani eine schwierige und undankbare Aufgabe zu bewältigen hat. Der Spardruck sei riesig, die Situation im Gesundheitswesen schwierig und die Aufgabe, ein Spital rentabel zu führen, eigentlich unmöglich. Giuliani sei hart im Nehmen und Geben. «Sie geht aber über Leichen», kritisiert eine Arztperson. Eine andere ergänzt:

«Die Devise lautet: Jeder ist ersetzbar. Wem es nicht passt, kann gehen. Uns stösst sauer auf, dass sie dem Personal keine Wertschätzung entgegenbringt.»

Der Vorwurf, dass Giuliani mit harter Hand führt, ist nicht neu. Mitarbeitende beklagen sich regelmässig über die schwierigen Arbeitsbedingungen. Sie erwähnen auch Maulkörbe. Leitende Angestellte kritisieren zudem, dass sie in Personalfragen, die ihre Abteilungen direkt betreffen, nicht involviert seien. Das schlechte Arbeitsklima habe viele Mitarbeitende bewogen, die Stelle zu kündigen, sagt eine Arztperson.

Das Spital Heiden wird auf Ende Jahr geschlossen. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Die hohe Fluktuation erwähnte ein Arzt kürzlich in einem Leserbrief. Darin hiess es, 30 Prozent der Mitarbeiter hätten gekündigt, sich früh pensioniert oder seien wegen Burn-out und Depressionen ausgefallen. Zwei Arztpersonen befürchten, dass das Spital Heiden aufgrund der vielen Abgänge vorzeitig schliessen müsse. «Wer die Chance hat, geht.»

Kritikpunkt 2: Ungenügende Kommunikation

Ein zweiter Hauptkritikpunkt ist die Kommunikation. Er richtet sich nicht nur gegen Giuliani. Mehrere Ärzte kritisieren, dass im Vorfeld des Spitalschliessungsentscheids keine Gespräche mit ihnen stattgefunden hätten. Eine Person sagt: «Es war eine Hauruck-Übung. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt.» Schlecht kam die lapidare Ankündigung an, dass die Notfallversorgung mit zwei Ambulanzen gewährleistet sei. Eine Arztperson sagt:

«Das ist eine Frechheit.»

Für mehrere Ärzte ist es unverständlich, dass nicht bereits im Vorfeld die künftige Versorgung mit ihnen besprochen worden sei.

Nur gezielt Patienten nach Herisau schicken

Moniert wird zudem die Intransparenz. Dabei geht es nicht nur um fehlende Zahlen zu den jeweiligen Sparten des Svar. Eine interviewte Person kritisiert: «Jeder versteckt sich hinter dem anderen. Der CEO sagt, er setzt nur um, was der Verwaltungsrat will. Der Verwaltungsrat sagt, er mache nur das, was der Regierungsrat verlange. Und der Regierungsrat sagt, die strategischen Entscheide fälle der Verwaltungsrat. Am Ende ist niemand verantwortlich.»

Einige Ärzte machen sich Sorgen um die Gesundheits- im Allgemeinen und die Notfallversorgung im Speziellen im Vorderland. Ein Mitglied der Appenzellischen Ärztegesellschaft sagt: «Wir haben ein grosses Problem. Das wird verstärkt durch die Tatsache, dass einige Hausärzte in naher Zukunft das Pensionsalter erreichen.»

Fest steht für sie, dass sie nur gezielt Patienten nach Herisau schicken werden. Für Vorderländer sei das Hinterland zu weit weg. «Für den Patienten ist nicht nachvollziehbar, warum er am besser ausgestatteten Kantonsspital St.Gallen vorbeifahren soll.» Der einzige Vorteil Herisaus sei, dass die Wartezeiten im Notfall deutlich geringer seien als in St.Gallen.

Verwaltungsrat bleibt unter Beobachtung

Der Svar steht vor grossen Herausforderungen. Einige Ärzte befürchten, das Spital Herisau könnte das gleiche Schicksal erleiden wie Heiden, wenn der Spitalverbund so weitermache wie bisher. Der Standort im Vorderland sei zugrunde gerichtet worden. Man habe viele Chefärzte und Pflegepersonal vergrault und vertrieben, sagen sie. Die Ärzte geben sich nach der Rücktrittsankündigung Giulianis weiter kämpferisch. Der Verwaltungsrat bleibt unter Beobachtung. Ein Mitglied der Ärztegesellschaft sagt:

«Wir werden nun sehen, ob der Fisch vom Kopf her stinkt.»

Spitalverbund kontert Kritik



Die Forderung nach personellen Konsequenzen durch die Ärzte und die zeitnahe, für die meisten überraschende Bekanntgabe der Demission Giulianis legen den Schluss nahe, dass der Abgang der umstrittenen Chefin wohl nicht ganz freiwillig erfolgte. Dies verneint jedoch Andreas Zollinger, Verwaltungsratspräsident des Svar:

«Es besteht kein Zusammenhang zwischen einer solchen Rücktrittsforderung und der Kündigung von Paola Giuliani.»

Sie habe den Verwaltungsrat bereits in den Tagen vor der Versammlung der Ärztegesellschaft über ihren Entscheid informiert, so Zollinger. Sie verlasse den Svar aus persönlichen und privaten Gründen, der Verwaltungsrat bedauere den Entscheid ausserordentlich.

Andreas Zollinger, Verwaltungsratspräsident des Svar. Bild: Arthur Gamsa

In seiner Stellungnahme kritisiert er die Forderung nach personellen Konsequenzen der Ärzte. «Der Verwaltungsrat missbilligt sämtliche auf Personen bezogenen Forderungen. Es ist Aufgabe der Ärzteschaft, die Patientinnen und Patienten zu behandeln, und die Führung des Svar ist die Aufgabe der dafür gesetzlich vorgesehenen Organe.»

Vom symbolischen Einweisungsstopp, der zur Debatte stand, hatte er keine Kenntnis. Auch diesen verurteilt er scharf. «Er wäre ungehörig und einer ernsthaften Ärztegesellschaft nicht würdig.»

Planmässiger Schliessungsprozess

Im Schreiben konterte Zollinger auch die Kritik bezüglich Wertschätzung und Kommunikation. Er nimmt Bezug zur aktuellen Lage. Er schreibt: «Die Svar-Mitarbeitenden leisten in einer Branche, welche sich im Umbruch befindet, hervorragende Arbeit – notabene seit über einem Jahr während einer Pandemie.» Dies verdiene hohen Respekt. Es sei zentral, dass allen Mitarbeitenden Wertschätzung in ganz unterschiedlichen Formen entgegengebracht werde, was für den Verwaltungsrat einen hohen Stellenwert habe. «Im Svar ist dies gewährleistet», so der Verwaltungsratspräsident.

Der Schliessungsprozess in Heiden laufe hingegen «planmässig». Das Spital werde per 31. Dezember 2021 ganz geschlossen sein. Allerdings könnte es zu Zwischenetappen kommen. Denn Zollinger schreibt: «Bis dahin wird aufgrund verschiedener dynamischer Faktoren, die nur teilweise beeinflusst oder bestimmt werden können, entschieden, wann genau welcher Teilbereich geschlossen wird. Dazu wird im Einzelfall kommuniziert werden.»

Konzentration auf zwei Standorte unausweichlich

In seiner Stellungnahme zeigt der Verwaltungsratspräsident zudem auf, wie es zum Schliessungsentscheid gekommen ist. Regierungsrat und Verwaltungsrat hätten zuvor unterschiedliche Optionen geprüft und miteinander diskutiert. Nach sorgfältigem Abwägen aller Optionen teilten gemäss Zollinger Regierungsrat und Verwaltungsrat die Einschätzung, dass die Option «Konzentration auf zwei Standorte» unausweichlich ist. Regierungsrat und Verwaltungsrat hätten innert Wochenfrist den Entscheid zur Schliessung des Spitals kommuniziert. Zollinger:

«Von einer Hauruckübung kann nicht die Rede sein.»

Laut dem VR-Präsidenten wurden die Mitglieder der Ärztegesellschaft nach der Bekanntgabe «schriftlich vertieft» über die Hintergründe informiert. «Der Einladung zum persönlichen Austausch zur Thematik mit der CEO oder dem Verwaltungsratspräsidenten ist bedauerlicherweise kein Mitglied der Ärztegesellschaft gefolgt», schreibt Zollinger abschliessend.