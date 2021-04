Reaktionen «Wir werden das zu spüren bekommen»: So reagiert die Heidler Bevölkerung auf die Spitalschliessung Das Echo aus der Heidler Bevölkerung auf die Bekanntmachung der Spitalschliessung scheint einheitlich: Der Regierungsentscheid stösst auf allgemeines Unverständnis. Vier Heidlerinnen und Heidler, mit ganz unterschiedlichen Bezügen zum Spital, erklären, was sie von der Schliessung halten. Lilli Schreiber Aktualisiert 28.04.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Heiden, einen Tag nach Bekanntgabe des Schliessungsentscheids. Lilli Schreiber

Der Entscheid zu Schliessung des Spitals Heiden vom Montag kam trotz mehrerer zeitnaher ähnlicher Fälle im Raum Ostschweiz für die Bevölkerung überraschend. Die allgemeinen Reaktionen erstrecken sich über «Hiobsbotschaft» bis hin zu einer «totalen Katastrophe für die Gemeinde».

Die ablehnende Haltung gegenüber dem Regierungsentscheid scheint von vielen geteilt zu werden, wie eine Umfrage im Biedermeierdorf zeigt. Demnach zeigen sich nur wenige Heidlerinnen und Heidler mit der Spitalschliessung einverstanden. Das Hauptargument: Die Anreisewege in umliegende Spitäler dauern zu lange.

Überhaupt führe die Spitalschliessung bei den meisten Heidlerinnen und Heidlern, wie von der Regierung bereits vermutet, eher zu einer Verlagerung der Spitalbesuche nach St.Gallen und nicht nach Herisau. Die Schliessung des Spitals Heiden habe nun zur Folge, dass das Ausserrhoder Gesundheitswesen nur noch mehr Patientinnen und Patienten an seinen Nachbarkanton verliere, sagt ein aufgebrachter Bürger, der anonym bleiben möchte.

Überhaupt möchten sich nur weniger Heidlerinnen und Heidler zum Schliessungsentscheid des Spitals äussern. Ob das an einem ungenügenden Informationsstand liegt oder andere Gründe hat, bleibt offen.



«Ein Spital gibt Sicherheit»

Anne Senn, lebt in Wolfhalden. Lilli Schreiber

Einige Bürgerinnen und Bürger haben aber eine Meinung zum Aus des Spitals Heiden. Die in Wolfhalden wohnhafte Anne Senn war schon oft auf den Notfall angewiesen. Sie sei stets dankbar gewesen, ein Spital in nächster Nähe zu haben, das habe ihr Sicherheit gegeben. Sie werde in Zukunft auch nach St.Gallen ins Spital gehen, sagt Senn. Herisau sei schlichtweg zu weit entfernt für Notfälle.

Anne Senn kann nachvollziehen, dass die Spitalschliessung in Heiden gerade in Zeiten einer globalen Pandemie auf grosses Unverständnis stösst. Sie verstehe aber nicht, wieso man die grösseren Spitäler überlaste, während die kleineren am Däumchendrehen seien. Senn sagt:

«Die Komprimierung aller kleineren Spitäler ist ein komischer Trend.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Als die Diskussion über die Schliessung des Spitals in Heiden 2017 erstmals in Erwägung gezogen wurde, schien die tatsächliche Durchsetzung noch in weiter Ferne, erzählt Senn. Die Schliessung sei aus den Köpfen der Heidlerinnen und Heidler verschwunden. Die Nachricht vom definitiven Ende des Spitals in Heiden für Ende dieses Jahres sei nun wieder ein schwerer Schock gewesen, berichtet Senn.

«Ein wichtiger Kunde fällt weg»

Gerhard Rohner, lebt in Heiden. Lilli Schreiber

Gerhard Rohner, Inhaber einer Bäckerei in Heiden, erzählt, dass man in Heiden schon länger mit einer Schliessung des Spitals gerechnet habe. Trotzdem habe er zweimal hinschauen müssen, als er die Neuigkeit in der Zeitung gelesen habe.

«Wir werden die Spitalschliessung zu spüren bekommen», sagt Rohner. Immerhin habe er das Spital mit Backwaren beliefert und auch das Spitalpersonal sei stets in die Bäckerei, gegenüber dem Spital, für eine Verpflegung gekommen.

Bisher war Rohner, bei Bedarf, stets im Spital Heiden. Sein Ziel sei es definitiv nicht, von nun an nach Herisau zu gehen, da der Weg ins Spital nach St.Gallen um einiges näher ist.

«Die Defizitwirtschaft beenden»

Frida Werner, lebt in Heiden. Lilli Schreiber

«Wir bedauern die Spitalschliessung alle enorm», sagt die ebenfalls in Heiden wohnende Frida Werner. Trotzdem gibt sie zu bedenken, dass ein Spital in Heiden schon lange nicht mehr rentiert habe. Es sei also nur vernünftig, das Spital für Ende des Jahres zu schliessen. Werner sagt:

«2000 Eintritte im Jahr sind total defizitär für ein Unternehmen wie das Spital Heiden.»

Für Spitalbesuche seien Frida Werner und ihr Mann auch zuvor schon nach St.Gallen gefahren. Das Spital Heiden habe aus Kapazitätsgründen nur eine beschränkte Anzahl Abteilungen gehabt. Für Spezialbehandlungen habe man schon immer nach St.Gallen gehen müssen, berichtet Werner,

Der längere Anfahrtsweg nach St.Gallen scheint Werner nichts auszumachen. Der Anschluss, mit dem öffentlichen Verkehr nach St.Gallen, sei von Heiden aus gut und effizient geregelt, sagt Werner. Sie meint, die Situation werde sich im Falle eines Spitalbesuchs schon ergeben. Schliesslich sei auch Herisau erreichbar.

«Einzig St.Gallen profitiert»

Gebi Bischof, wohnt in Lutzenberg. Lilli Schreiber

Der in Lutzenberg wohnende Gebi Bischof sieht die Spitalschliessung weitaus kritischer. Er denke nicht, dass das Gesundheitswesen in Herisau von der Spitalschliessung in Heiden profitieren könne.

Er teilt die Meinung vieler Heidlerinnen und Heidler, die davon ausgehen, dass sich nun umso mehr Patientinnen und Patienten aus dem Vorderland im Spital in St.Gallen behandeln lassen. Der Kanton komme, so Bischof, mit seiner Zentralisierungsstrategie des Ausserrhoder Gesundheitswesens also nicht weiter. Bischof meint:

«Das Ganze ist ein Plus-Minus-Null-Geschäft.»