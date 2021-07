Hier lassen sich Ausserrhoder Patienten im Notfall behandeln

Spitalschliessung Heiden Neuste Zahlen zeigen: 40 Prozent der Notfallpatienten in Ausserrhoden werden im Spital Herisau behandelt 2019 verzeichnete das Spital Herisau 5707 Notfälle. Auf den weiteren Rängen folgen das Kantonsspital St.Gallen und das Spital Heiden. In seinen Antworten auf eine schriftliche Anfrage schreibt der Regierungsrat zudem, dass für das Vorderland keine Hilfen geplant sind. Jesko Calderara 30.07.2021, 05.00 Uhr

2019 konnten 2360 ambulante und stationäre Notfälle im Spital Heiden behandelt werden. Das sind 16 Prozent aller Patientinnen und Patienten, welche in diesem Zeitraum im Kanton Appenzell Ausserrhoden einen Notfall aufsuchen mussten. Spitzenreiter in dieser Rangliste ist das Spital Herisau mit 5707 Notfällen, gefolgt vom Kantonsspital St.Gallen mit 2606 Fällen. Dies schreibt die Regierung in ihren Antworten auf eine schriftliche Anfrage der FDP-Kantonsräte Katrin Alder (Herisau) und Urs Alder (Teufen). Sie stützt sich dabei auf Zahlen des Bundesamts für Statistik und eine Analyse des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan).

Zuletzt äusserten Vertreter der Hausärzte Befürchtungen, wonach ohne das Spital die Notfallversorgung im Vorderland nicht mehr gewährleistet sei. Der Rettungsdienst wird allerdings in Heiden bleiben, wie mehrmals bestätigt wurde. Dieser sei unabhängig von den Spitalstandorten organisiert und basiere auf einem separaten Leistungsauftrag des Kantons, betont die Regierung. Die Schliessung eines Betriebsstandorts habe daher keinen Einfluss auf die Zeitspanne, innerhalb derer Notfallpatientinnen und Notfallpatienten von professionellen Rettungskräften erreicht werden sollen.

Erste Resultate zur künftigen Nutzung des Spitals Heiden bis Ende Jahr

In 90 Prozent der Fälle ist der Rettungsdienst in Ausserrhoden innerhalb von 15 Minuten vor Ort. Diese Vorgabe muss erreicht werden, um die Zertifizierung des Interverbands für Rettungswesen zu erhalten. Der Kanton verfügt über keine Zahlen, wie es bei den übrigen zehn Prozent der Notfälle aussieht. Er begründet dies mit der Tatsache, dass verschiedene Anbieter (Stützpunkte Gossau und Thal sowie die Luftrettung) die Rettungseinsätze leisten. Keine pauschale Antwort gibt es zur Frage, in welche Spitäler Notfallpatienten in kürzester Zeit überführt werden können. Hier würden die Wünsche der Patientinnen und Patienten berücksichtigt, schreibt der Regierungsrat. Wenn ein Notfall vorliege, könnten auch ohne vorherige Kostengutsprache Spitäler angefahren werden, die nicht auf der Ausserrhoder Spitalliste sind. Bisher waren die beiden Spitäler Herisau und Heiden sowie das Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen als Notfallspital aufgeführt.

Die beiden FDP-Kantonsratsmitglieder stellten in ihrem Vorstoss verschiedene Fragen zu den Zukunftsperspektiven des Appenzeller Vorderlands nach der Spitalschliessung in Heiden, die grösstenteils bereits heute und nicht wie zuerst kommuniziert erst Ende Jahr erfolgt. Dabei geht es auch um mögliche Hilfen des Kantons für das Vorderland und die künftige Verwendung der frei werdenden Spitalimmobilie. Zu letzterem Punkt gibt es kaum Neuigkeiten. Vielmehr verweist die Regierung auf die kürzlich eingesetzte Kommission, die nun Ideen für die künftige Nutzung des Objekts suchen soll. Erste Resultate sollen Ende Jahr vorliegen, wie es in den Antworten heisst.

Aus diesem Grund äussert sich der Regierungsrat nur vage dazu. Er schliesst allerdings nicht aus, dass Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen die Spitalimmobilien künftig nutzen könnten. Urs Alder und Katrin Alder brachten diese Lösung mit dem Verweis auf das Vorderland als Gesundheitsregion ein. Die Regierung schreibt:

«Eine Verwendung durch einen Leistungserbringer des Gesundheitswesens ist nicht ausgeschlossen.»

Sie dürfe allerdings nicht den gesundheitspolitischen Zielen des Kantons widersprechen. Insbesondere soll eine Mengenausweitung im stationären Bereich vermieden werden.

Vorderland erhält bereits finanzielle Unterstützung

Nach dem angekündigten Spital-Aus gab es Forderungen nach einer Kompensation der 180 wegfallenden Arbeitsplätze in Heiden. In diese Richtung äusserten sich Gemeindepräsident Gallus Pfister und verschiedene Parteien sowie Komitees. Denkbar ist, dass Teile der kantonalen Verwaltung ins Biedermeierdorf verlegt werden. Die Regierung dämpft nun aber solche Erwartungen. Trotz des Wegfalls des Spitals sei kein spezifisches «Konjunkturprogramm» für das Vorderland geplant. Sie weist stattdessen auf die Aktivitäten hin, die unabhängig von der Spitalfrage laufen. So unterstützt das Departement Bau und Volkswirtschaft im Rahmen der Standortförderung diverse Projekte im Vorderland, unter anderem mit Fördermitteln aus dem Topf der Neuen Regionalpolitik (NRP). Als Beispiele werden das Appenzeller Heilbad, das Gesundheitsprojekt Alsam und verschiedene Arealentwicklungen genannt. Zudem gibt es einen Kantonsbeitrag für den geplanten neuen Heidler Bushof.