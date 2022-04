So beurteilen die Ausserrhoder Parteien die Svar-Eignerstrategie

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden «Schritt in die richtige Richtung», «zu viele operative Vorgaben»: So beurteilen die Parteien die Eignerstrategie für den Svar Alle Parteien halten die Finanzspritze für den Spitalverbund AR für notwendig. Etwas anders sieht es bei der Eignerstrategie aus. Zwar wird diese grösstenteils begrüsst, allerdings gibt es auch Zweifel, ob einzelne Vorgaben wie die Gewinnziele realistisch sind. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Der Ausserrhoder Spitalverbund soll bis 2024 ausserordentliche Betriebsbeiträge von 6,9 Millionen Franken erhalten. Bild: Urs Bucher

Trotz der Schliessung des Spitals Heiden ist der Spitalverbund AR (Svar) noch nicht über dem Berg. Während der Stabilisierungsphase bis 2024 soll er deshalb ausserordentliche Betriebsbeiträge von 6,9 Millionen Franken erhalten. Dies gab die Regierung letzte Woche gleichzeitig mit der neuen Eignerstrategie bekannt. Die Parteien und Gruppierungen beurteilen das neunseitige Dokument und die Finanzspritze unterschiedlich.

Monika Gessler ist Präsidentin der FDP AR. Bild: PD

Die Ausserrhoder FDP begrüsst, dass die neue Strategie die Anspruchsgruppen aus ganzheitlicher Perspektive adressiert. Im Hinblick auf die Veränderungen und Herausforderungen erscheinen die versorgungspolitischen, unternehmerischen, personalpolitischen und wirtschaftlichen Zielformulierungen nach Ansicht der Freisinnigen sinnvoll und zweckmässig. Der Regierungsrat als Eignervertreter präzisiert mit der neuen Strategie seine Vorgaben und Vorstellungen für den Svar als Leistungserbringer inmitten der Ostschweizer Spitallandschaft. FDP-Präsidentin Monika Gessler sagt:

«Wünschenswert wäre, dass der Eigner seine Verantwortung zukünftig konkreter, verbindlicher und engmaschiger wahrnimmt.»

Dies auch im Hinblick auf die Dynamiken im Gesundheitsbereich.

Aus heutiger Sicht sei es für die FDP schwierig zu beurteilen, ob die Betriebsbeiträge in dieser Höhe und für diese Dauer notwendig und ausreichend sind. Es erscheine jedoch folgerichtig, den Svar zur Stabilisierung und zur Unterstützung bei der Reorganisation finanziell zu unterstützen, sagt Gessler. Mit der Übernahme der Spitalliegenschaft in Heiden habe die Regierung einen weiteren Beitrag zur Eigenkapitalstärkung geleistet. «Ausserdem hat der Regierungsrat Hand geboten für eine sinnvolle Umnutzung des ehemaligen Spitalgebäudes durch private Anbieter zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung im Vorderland.» Mittel- und langfristig stellt sich für die FDP AR jedoch die Frage, wie sich der Svar in der Ostschweizer Spitallandschaft positioniert und ob es möglich sein wird, konkurrenzfähig zu bleiben, die Fallzahlen zu erhöhen und die wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, ohne dass der Kanton regelmässig ausfinanzieren muss.

Anick Volger ist Präsident der SVP AR. Bild: PD

Für die SVP AR geht die Stossrichtung der neuen Eignerstrategie insgesamt in die richtige Richtung. «Indem nun klare Vorgaben bezüglich Eignergesprächen gemacht werden, übernimmt der Regierungsrat mehr Verantwortung», sagt Kantonalpräsident Anick Volger. Die SVP begrüsst dies ebenso wie die Aussage in der Eignerstrategie, wonach für die künftige Ausrichtung des Svar eine starke überregionale Kooperation unabdingbar sei.

Nach wie vor kritisch beurteilt die SVP die aufgeführten Gewinnziele. Angestrebt wird eine Ebitda-Quote von mindestens 8 bis 12 Prozent. «Es scheint aus unserer Sicht mittel- bis langfristig zumindest fraglich, ob diese Vorgaben realistisch sind», sagt Volger. Man erwarte hier vertiefte Abklärungen des Regierungsrats, um künftig mit fundierten Zahlen operieren zu können. Für die SVP sei von Beginn weg klar gewesen, dass der Spitalverbund für einen Turnaround Zeit und vor allem weitere finanzielle Mittel benötigen werde. Volger sagt:

«Mit der aktuellen Strategie gibt es mindestens die Aussicht, dass die zusätzlichen Gelder nicht sinnlos verbrannt werden.»

Kantonsrat Jens Weber aus Trogen ist Präsident der SP AR. Bild: PD

Die SP AR hebt in ihrer Beurteilung der neuen Eignerstrategie insbesondere die Vorgaben zur Personalpolitik hervor. «Die Integration der Personalkultur mit klaren Zielen entspricht einer unserer Erwartungen», sagt SP-Präsident Jens Weber. Gerade nach den herausfordernden letzten Jahren als Verbund und im Kontext der Pandemie werde eine gute Personalkultur die Erfolgschancen des Svar massgeblich beeinflussen. Weber sagt:

«Als verantwortungsvoller Eigner muss es dem Kanton ein Anliegen sein, dass mit den Angestellten des Svar ein fördernder, wertschätzender und freundlicher Umgang gepflegt wird.»

Eine klare Haltung hat die SP AR auch zur geplanten finanziellen Unterstützung. Dem Svar soll nach der Schliessung des Standortes Heiden und der dadurch notwendigen Neuausrichtung ein Spielraum gewährt werden, um diese Transformation zu bewältigen. «Die ausserordentlichen Betriebsbeiträge sind absolut notwendig, um die Chancen für das Bestehen auf dem umkämpften Gesundheitsmarkt zu vergrössern», sagt der SP-Präsident. Einerseits müsse die Schliessung noch gänzlich bewältigt werden und anderseits die neue Ausrichtung und deren Umsetzung an die Hand genommen werden.

Glen Aggeler ist Vizepräsident der Mitte AR. Bild: PD

Die Mitte AR ist zufrieden damit, dass die Regierung die politische Führung an die Hand genommen hat und handelt. Sie stellt fest, dass die Eignerstrategie im Gegensatz zur letzten Strategie aussagekräftiger und geschärfter ist. Ebenso seien Verantwortung und Aufsicht klarer geregelt. «Für uns ist im Personalbereich die umgehende Schaffung einer adäquaten Personalkultur von ganz hoher Wichtigkeit», sagt Vizepräsident Glen Aggeler. Diesbezüglich genüge es nicht, wenn Massnahmen erst ergriffen würden, wenn über das Geschäftsjahr die Fluktuationsquote 19 Prozent übersteigt. Die Mitarbeitenden seien das wichtigste Kapital des Svar, betont Aggeler.

Die geplanten Beiträge für den Svar von 6,9 Millionen Franken bis 2024 sind aus Sicht der Mitte AR «hoch», aber in der aktuellen Stabilisierungs- und Ausrichtungsphase sinnvoll. Aggeler sagt:

«Der Svar muss in dieser herausfordernden Zeit in der Ostschweizer Spitallandschaft fähig sein, sich zu positionieren.»

Dazu gehöre, dass er in das Angebot, das Personal sowie die Infrastruktur investieren kann. Nicht ganz einverstanden zeigt sich die Mitte AR mit der Kommunikation. Sie wünscht sich eine frühere Einbindung des Kantonsrates. Einmal mehr habe der Rat erst eine Stunde vor der Öffentlichkeit von elementaren Schritten erfahren», kritisiert Aggeler.

Arlette Schläpfer aus Reute ist neue Präsidentin der PU. Bild: David Scarano

Für die Parteiunabhängigen geht die Eignerstrategie in die richtige Richtung. Diese sei allerdings rechtlich nicht bindend, gibt PU-Präsidentin Arlette Schläpfer zu bedenken. «Daher ist es zwingend, dass der Regierungsrat an den Eingergesprächen ein Controlling zur Zielerreichung einfordert.» Eine Eignerstrategie allein könne weder Führung noch Kontrolle ersetzen, sagt Schläpfer. Aus Sicht der PU stehen der Gesundheitsdirektor und das Regierungsgremium in der Pflicht, die Interessen des Kantons und der Bevölkerung als Eigner konsequent zu vertreten. «Ausdrücklich zu begrüssen ist die starke Gewichtung der Personalpolitik in der neuen Eignerstrategie», sagt Schläpfer. Der Regierungsrat müsse sich auch hier der Verantwortung stellen, damit sich die personellen Unzulänglichkeiten im PZA, bei Kaderpositionen und im Verwaltungsrat nicht wiederholten.

Bezüglich der finanziellen Zukunft des Spitalverbunds ist für die PU eines klar. Schläpfer sagt:

«Der Kanton und damit letztlich die Steuerzahlenden müssen für die jährlichen Verluste des Svar aufkommen.»

Ob dies mittels zusätzlicher Betriebsbeiträge, Wertbereinigungen des Eigenkapitals oder durch andere Zuschüsse aus der Kantonskasse gedeckt werde, sei nicht zentral. Wenn der Svar überleben will, braucht er nach Einschätzung von Arlette Schläpfer das Geld.

Mathias Steinhauer ist Präsident der EVP AR. Bild: PD

Für die EVP AR ist die neue Eignerstrategie ein eigenartiger Mix von Absichten, konkreten Zielen und detaillierten Regelungen für die Zusammenarbeit. Sie mache diverse sehr operative Vorgaben, die einer genaueren Erklärung bedürften, und definiere Abläufe, bei denen es fraglich sei, ob sie in eine Eignerstrategie gehörten, sagt EVP-Präsident Mathias Steinhauer. Als Beispiel nennt er das personalpolitische Ziel, wonach bei einer grösseren Fluktuation als 19 Prozent Massnahmen ergriffen werden. Hier stelle sich die Frage, ob die Fluktuationsquote der Festangestellten gemeint sei oder ob befristete Verträge ebenfalls miteingerechnet werden. Unklarheiten gibt es für Steinhauer auch bei der Ebitda-Quote von 8 bis 12 Prozent. «Dieses Ziel ist zwar klar, in der Realität erreicht aber kaum ein kleines Akutspital einen solchen Wert.» Letztlich werde entscheidend sein, ob sich der Svar stabilisieren und in der Spitallandschaft ab 2023 «neu erfinden» könne. Darauf werde die Eignerstrategie in dieser Form keinen Einfluss haben, sagt Steinhauer.

Wie die anderen Parteien spricht sich auch die EVP für die Finanzspritze an den Svar aus. Steinhauer ist überzeugt:

«Ohne die im Aufgaben- und Finanzplan eingestellten Mittel und ein gewisses zeitliches Polster wird es der Svar nicht schaffen.»

Weitere Kantonsgelder sollten seiner Ansicht nach nicht fliessen, ausser sie werden sehr gut begründet und hätten eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit.

