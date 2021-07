Spitalschliessung in Heiden: Regierung genehmigt den Sozialplan

Spitalpolitik Nach der angekündigten Spitalschliessung in Heiden: Ausserrhoder Regierungsrat genehmigt den Sozialplan Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden und die Sozialpartner haben sich auf einen Sozialplan geeinigt. Die Regierung hat diesen nun verabschiedet. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1,3 Millionen Franken. Jesko Calderara 01.07.2021, 09.41 Uhr

Nach dem angekündigten Aus des Spitalstandorts im Vorderland soll es nun weniger als 130 Mitarbeitende die Kündigung erhalten. Bild: Benjamin Manser

Mit der Schliessung des Spitals Heiden per Ende Jahr verlieren rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stelle. Nun hat der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) zusammen mit den Sozialpartnern einen Sozialplan ausgearbeitet. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat diesen nun genehmigt. Dies teilt die Kantonskanzlei in einer Medienmitteilung mit.

Die Ende April beschlossene Schliessung bedeutet, dass sämtliche stationären und ambulanten Angebote am Standort Heiden spätestens per 31. Dezember eingestellt werden. Der Svar ist gesetzlich verpflichtet, einen Sozialplan vorzulegen. Unmittelbar nach dem Entscheid habe der Svar Verhandlungen mit den Sozialpartnern aufgenommen, heisst es in der Mitteilung.

Keine Details zur Vereinbarung

Der SVAR und seine Verhandlungspartner einigten sich im Juni auf einen Sozialplan. Dank der Massnahmen, die der Svar seit dem Schliessungsentscheid ergriffen hat, wird erwartet, dass weit weniger als 130 Kündigungen ausgesprochen werden müssen.

Die Kosten für den Sozialplan von rund 1,3 Millionen Franken trägt der Svar. Über die detaillierten Inhalte des Sozialplans sei Stillschweigen vereinbart worden, schreibt der Kanton.