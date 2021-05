Spitalpolitik Kooperationen mit Zentrumsspitälern, Investitionen in die Infrastruktur, klare Positionierung: Wie das Spital Herisau wieder auf Wachstumskurs kommen soll Der Ausserrhoder Spitalverbund möchte sich künftig auf zwei Standorte konzentrieren. Sowohl das Spital Herisau als auch das PZA sind jedoch defizitär. Mit einer Sanierung der Infrastruktur und Anpassungen im Angebot soll der Abwärtstrend bei den Fallzahlen gestoppt werden. Jesko Calderara 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Herisau ist trotz sinkenden Fallzahlen versorgungsrelevant. Bild: Keystone /

Gian Ehrenzeller

In der medialen Berichterstattung über die angekündigte Spitalschliessung in Heiden war dies kaum mehr als eine Randnotiz wert: Die vorgestellte strategische Neuausrichtung des Spitalverbunds Appenzell AR (Svar) umfasst nebst dem radikalen Schnitt im Vorderland auch das Psychiatrische Zentrum und das Spital Herisau. Zwar sind keine Zahlen erhältlich, wie sich der letztjährige Verlust des Svar in Höhe von 7,2 Millionen Franken auf die drei Standorte verteilt. Vor allem bei den Vorderländer Parteien führte dies zu Kritik.

Eines ist aber klar: Auch das Spital Herisau hat mit leicht sinkenden Fallzahlen zu kämpfen. Dies zeigt die medizinische Statistik der Krankenhäuser. So sanken in der Hinterländer Gemeinde die Fallzahlen zwischen 2016 und 2019 von 5048 auf 4847. Die Auswirkungen der Pandemie sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

Andreas Zollinger ist Verwaltungsratspräsident des Spitalverbunds AR. Bild: PD

Trotzdem hat das Spital Herisau die kritische Grösse, um mittelfristig zu überleben. «Es ist genauso wie das Psychiatrische Zentrum AR über den Kanton hinaus versorgungsrelevant», sagt Andreas Zollinger, Verwaltungsratspräsident des Svar. Eine Langfristprognose sei allerdings nicht möglich. Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer nannte kürzlich gegenüber dieser Zeitung eine Mindestfallzahl von 3000, die für einen wirtschaftlichen Betrieb in der Region notwendig ist. Heiden liegt mit 2400 Fällen deutlich unter dieser Marke.

Freie Spitalwahl macht Landspitälern zu schaffen

Beiden Spitälern machen gemäss Zollinger die freie Spitalwahl, die steigende Mobilität der Bevölkerung, die verordnete Verschiebung von stationären Eingriffen in den ambulanten Bereichen sowie der Sog der Zentrumsspitäler zu schaffen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Herisau allenfalls vom Verzicht des geplanten Spitalneubaus in Appenzell und von der Schliessung in Heiden profitieren kann. Doch darauf wollen sich die Verantwortlichen nicht verlassen.

Zollinger verweist auf eine Analyse der Patientenströme. Dabei habe sich gezeigt, dass Kantonsgrenzen bei der Spitalwahl eine untergeordnete und stetig abnehmende Rolle spielen. Auch ohne Heiden bestehe in der Region noch immer eine hohe Versorgungsdichte durch öffentliche und private Konkurrenzanbieter. Der Verwaltungsratspräsident sagt:

«Wir legen unseren Fokus deshalb auf die klare Positionierung unserer beiden Standorte und nicht auf Spekulationen eines automatisch stattfindenden Patientenzuwachses aufgrund der Spitalschliessungen.»

Kooperationen mit Zentrumsspitälern geplant

Wie diese «Schärfung des Angebots» genau aussehen soll, wurde an der Medienkonferenz vor zwei Wochen nur grob ausgeführt. Demnach soll die erweiterte Grundversorgung in hoher Qualität weiterhin im Kanton erfolgen. Zudem strebt der Spitalverbund im spezialisierten Bereich weitere Kooperationen mit Zentrumsspitälern an.

Deren Spezialisten werden vor Ort am Spital Herisau nebst Sprechstunden auch Vor- und Nachuntersuchungen durchführen. Ausserrhoder Patienten würden dadurch im eigenen Spital gleichzeitig von einer wohnortsnahen Versorgung und dem direkten Zugang zu hochspezialisierten Leistungen der Kooperationspartner profitieren, betont Zollinger. Zusammen mit der persönlichen Atmosphäre würden das Spital Herisau und das PZA ein erkennbares Profil erhalten, dass sich von umliegenden Anbietern unterscheidet. Zollinger sagt:

«Bei der freien Spitalwahl schafft dies bei Patienten zusätzliche Argumente für den Ausserrhoder Spitalverbund.»

In der Psychiatrie wiederum möchte sich der Svar stärker auf Behandlungsindikationen ausrichten, bei denen es eine hohe und steigende Nachfrage gibt. Das sind Depressionen, Psychosen, Abhängigkeitserkrankungen und Ängste sowie Zwänge.

Keine A-fonds-perdu-Beiträge notwendig

Alain Kohler ist Leiter Marketing und Kommunikation des Spitalverbunds AR. Bild: PD

Um die zwei verbleibenden Spitalstandorte zukunftsfähig zu machen, sind umfangreiche Investitionen notwendig. Beim PZA geht es darum, die Infrastruktur zu sanieren. Anders als die beiden übrigen Spitalimmobilien, gehören diese Gebäude dem Kanton. Der Svar nutzt sie im Baurecht. Bereits 2007 gab es dazu eine Volksabstimmung, der Regierungsrat hat dann 2018 einen Objektkredit in der Höhe von 13,2 Millionen Franken freigegeben.

«Ziel der Gesamtsanierung ist es, einerseits verschiedene Angebote zusammenzufassen und in dedizierten Bauten zu konzentrieren, sowie gleichzeitig eine Entflechtung verschiedener Tätigkeiten zu erreichen», sagt Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Svar. Dies beinhalte auch die klare Zuordnung tagesklinischer und ambulanter Prozesse sowie die Konzentration von Fachtherapien in dafür besonders gestalteten Räumen.

«Diese Infrastrukturanpassungen werden die Positionierung des PZA im Markt stark unterstützen.»

Entsprechend wichtig sei es, dass diese Sanierungsprojekte vorangetrieben werden könnten, sagt Kohler. Im Spital Herisau soll in Vorhaben investiert werden, die notwendig sind, um Markttrends wie die Ambulantisierung zu antizipieren. Weil die Tarife für ambulante Eingriffe tief seien, brauche es in diesem Bereich besonders effiziente Prozesse, sagt Zollinger.

Noch gibt es zur angestrebten Neupositionierung des Spitalverbunds offene Fragen. Beispielsweise jene, ob zur Genesung des Unternehmens eine finanzielle Unterstützung des Kantons notwendig ist. Der Svar verfügte Ende Jahr nach defizitären Jahren noch über ein Eigenkapital von 32 Millionen Franken. In den Gesprächen mit dem Eigentümer gehe es aber nicht um A-fonds-perdu-Beiträge, sagt Zollinger. Vielmehr würden die Rahmenbedingungen diskutiert und optimiert.

«Wir sind noch immer in einem relativ engen Korsett.»

Zollinger nennt in diesem Zusammenhang die gesetzlich vorgeschriebene Nutzung der IT-Dienstleistungen der AR Informatik AG. Gerade der Informatikaufwand sei in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches gestiegen. Die zeigt die Entwicklung des Verwaltungsaufwandes im Geschäftsbericht 2020. Diese Kosten seien weit ausserhalb des Branchen-Standards, gibt Zollinger zu bedenken.