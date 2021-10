Gemischte Bilanz zur Notfallregelung in Heiden

Grundversorgung Behandlungen nur zu Bürozeiten: Gemischte Bilanz nach zwei Monaten mit eingeschränkter Notfallversorgung am Spital Heiden Nach Ansicht des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden haben sich die neuen Öffnungszeiten der Notfallstation im Vorderland bewährt. Die Hausärzte der Region sehen dies anders. Sie spüren unmittelbar die Auswirkungen der vorzeitigen Schliessung der stationären Abteilung. Selina Schmid, Jesko Calderara Jetzt kommentieren 06.10.2021, 19.25 Uhr

Nur noch zwischen 8 und 18 Uhr bedeutet, dass bei den Hausärzten mehr und schwerere Notfälle landen.

Ralph Ribi

Seit Anfang August ist die Notfallstation am Spital Heiden nur noch zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Ausserhalb dieser Zeiten müssen sich Patientinnen und Patienten an den hausärztlichen Notfalldienst oder den Rettungsdienst wenden. Im Vorderland gab es Bedenken, dass aufgrund der Einschränkungen die Notfallversorgung nicht mehr gewährleistet ist.

Nach rund acht Wochen mit dieser neuen Regelung zieht der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoder (Svar) eine positive Zwischenbilanz. Die Versorgung des Patientenaufkommens in der Notfallstation am Spital Heiden lasse sich zurzeit gut abdecken, sagt Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Svars. Mit einem Betrieb rund um die Uhr während sieben Tage wäre dies nicht möglich. Die Reduktion der Öffnungszeiten sei notwendig gewesen und habe sich bewährt, sagt Kohler.

Lange Wartezeiten im Kantonsspital St.Gallen

Gemäss dem Svar haben in den Monaten August und September durchschnittlich 4,7 Personen die Notfallstation in Heiden aufgesucht. Kritische Rückmeldungen aus der Bevölkerung Neben der Notfallabteilung bietet der Spitalverbund im Vorderland weiterhin ambulante Sprechstunden in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, Chirurgie, Handchirurgie, Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Nephrologie sowie Hämodialyse an. Kohler geht davon aus, dass dieses Angebot am Standort Heiden bis Ende Jahr aufrechterhalten werden kann. A

Gallus Pfister ist Gemeindepräsident von Heiden. Bild: PD

Anders als beim Svar fällt die Bilanz des Heidler Gemeindepräsidenten Gallus Pfister weniger positiv aus. Er teilt zwar die Ansicht der Regierung, dass die Notfallversorgung in lebensbedrohenden Situationen sichergestellt bleibt. Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigten ihm aber, dass das Sicherheitsgefühl leide, sagt Pfister. Zudem sollen die Wartezeiten im Notfall in St. Gallen, insbesondere im Kantonsspital, sehr lange sein. Viel öfter wird Pfister jedoch darauf angesprochen, wie es mit der weiteren Nutzung der Liegenschaft aussieht. Pfister sagt:

«Der Wunsch ist gross, dass eine Erstversorgung auch nach der Schliessung des Spitals bestehen bleibt.»

Deshalb unterstützt der Gemeinderat gemäss Pfister das Projekt «Gesundheitszentrum Spital Heiden» finanziell und setzt sich dafür ein, dass der Betrieb ab dem 1. Januar 2022 möglichst unterbruchfrei weitergeführt werden kann.

Die Basisversorgung fehlt in Heiden

Fabian Fehr ist Präsident des Hausärztevereins Appenzellerland. Bild: DSC

Die Befürchtung der Vorderländer Hausärzte war, dass sich durch die Schliessung des Spitalstandorts eine Versorgungslücke auftun würde. Fabian Fehr ist Hausarzt in Oberegg und Präsident des Hausärztevereins Appenzellerland. Er sagt, das Spital Heiden habe eine gute Basisversorgung im stationären Bereich geboten, welche nun klar fehle. «In manchen Fällen weiss ich, dass die Patientin im Notfall eines anderen Spitals trotz Anmeldung zwei oder drei Stunden warten musste und dann überversorgt wurde.» Für solche Fälle wäre der Notfall in Heiden ideal gewesen, bedauert Fehr.

In seiner Hausarztpraxis spürt er die Veränderung. Fehr betreut täglich zwischen 30 und 50 Patienten, sein Team erhalte zudem unzählige Telefonate.

«Ich sehe in meiner Praxis deutlich mehr und schwerere Notfälle als zuvor. Ich habe wiederholt die Ambulanz in die Praxis gerufen.»

Thomas Langer ist Hausarzt in Wolfhalden. In seiner Praxis habe sich noch nicht viel verändert, zumal es am Spital Heiden zu Bürozeiten immer noch ein Notfalldienst gibt. Während des hausärztlichen Notfalldienstes an den Wochenenden sind bei Langer allerdings etwas mehr Notfälle gelandet. Seine Kollegen hätten an den Wochenenden und mit Nachteinsätzen deutlich mehr zu tun gehabt, gibt Langer zu bedenken. Langer sagt: «Die Versorgungslücke zeigt sich, wenn Patienten mit nicht ganz schweren Notfällen auf den Notfallstationen anderer Spitäler ein bis zwei Stunden warten müssen, bis es wieder Platz hat.» Es käme zu Nichtaufnahmen und blutigen Entlassungen.

Das Spitalpersonal in Heiden behalten

Nicht die ganze Mehrbelastung der Hausarztpraxen gehe auf die Spitalschliessung zurück, meint Fehr. Die Pandemie beschäftigt die Praxen nach wie vor mit der Impfung, dem Testen und dem Beruhigen der Patienten. Auch hätten im Vorderland einige Hausärzte ihre Praxis geschlossen oder übergeben. Dadurch gab es viele Patientenwechsel. Fehr sagt:

Wir sind deutlich mehr belastet, doch nicht nur wegen der Spitalschliessung.»

Hausarzt Fabian Fehr sagt, die Unsicherheit und der Frust seien gross bei seinen Patientinnen und Patienten. Viele könnten den Zeitpunkt der Schliessung inmitten der Pandemie nicht nachvollziehen. Er meint, dass manche seiner Patienten aus Prinzip nicht ins Spital nach Herisau fahren würden, da sie auf dem Weg dahin an zwei Spitälern vorbeifahren. Fehr meint, es sei ein grosser Vorteil nach wie vor, dass das Team im Spital Heiden vertraut und kompetent ist. «Wir kennen diese Leute und arbeiten gerne mit ihnen zusammen.» Ihm sei es ein Anliegen, das bestehende Personal im Rahmen eines möglichen Gesundheitszentrums weiter in Heiden behalten zu können.