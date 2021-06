Spital Appenzell: Letzter Rundgang auf der Bettenstation

Spital Appenzell «Es tötelet im ganzen Haus»: Ein letzter Augenschein vor der Schliessung der Bettenstation Noch wenige Stunden, dann schliessen die stationäre Abteilung sowie der Notfall am Spital Appenzell. In den vergangenen Monaten wurde der Betrieb langsam heruntergefahren, noch befindet sich eine einzige Patientin im Haus. Die Stimmung ist getrübt – trotzdem blicken die Verantwortlichen positiv in die Zukunft. Claudio Weder 30.06.2021, 05.00 Uhr

Dies wird der zukünftige Eingang zum kantonalen Gesundheitszentrum sein. Die Notfallaufnahme schliesst am Mittwoch um 18 Uhr. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 29. Juni 2021)

Von aussen wirkt das Gebäude wie ausgestorben. «Notfallaufnahme» prangt in grünen Buchstaben über dem Eingang. Aber nicht mehr lange: Heute Abend wird der Schriftzug ausgewechselt. Dann nämlich schliesst nicht nur der Notfall, sondern auch die stationäre Abteilung am Spital Appenzell. Aus dem Spital wird ein kantonales Gesundheitszentrum.

Markus Schmidli, ärztlicher Leiter am Spital Appenzell Bild: PD

Auch im Inneren des Gebäudes ist nicht viel los. In den Gängen herrscht gähnende Leere. Nur vereinzelt schwirren Ärzte herum, verschwinden dann in ihren Büros oder Pausenräumen. Hier werden Schränke geputzt, dort wird gerade etwas geflickt. Der ärztliche Leiter Markus Schmidli bringt es auf den Punkt:

«Es tötelet im ganzen Haus.»

Auf der Bettenstation im vierten Stock ist eine Pflegefachfrau soeben in eines der Zimmer getreten, um nach der Patientin zu sehen. Es ist das einzige Zimmer, das noch belegt ist. In den vergangenen Monaten sah dies anders aus. «Da hatten wir Hochbetrieb», sagt Fabio Marinello, Leiter der Bettenstation.

Der Empfangsbereich im Spital Appenzell gleicht einer Baustelle. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 29. Juni 2021)

Für Marinello waren es turbulente Zeiten. Im Oktober 2020 wurde er angestellt, nur einen Monat bevor der Stopp des Neubauprojekts AVZ+ sowie die Schliessung der stationären Abteilung verkündet wurden. Es sei schade, dass das Projekt nicht zu Stande gekommen ist, er habe an das AVZ+ geglaubt. Doch deshalb den Job zu kündigen, kam für ihn nicht in Frage. «Ich glaube auch an das neue Konzept und bin motiviert, weiterzumachen.»

Neues Angebot startet am 1. Juli

Monika Rüegg Bless, Gesundheitsdirektorin AI Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Schliessung der stationären Abteilung sowie des Notfalls bedeuten aber nicht das Aus der Institution – im Gegenteil. «Wir drehen nicht einfach den Schlüssel», sagt Monika Rüegg Bless, Gesundheitsdirektorin des Kantons Appenzell Innerrhoden und Präsidentin des Spitalverwaltungsrats.

Ab dem 1. Juli startet das neue Angebot Kurzzeit- und Übergangspflege (KÜP). Dafür stehen im vierten Stock des Spitalgebäudes sechs Betten zur Verfügung. Das Angebot richtet sich zum einen an Personen, die vorübergehend einen höheren Pflegebedarf haben - zum Beispiel nach einem Unfall oder nach einer Spitalbehandlung -, die aber nicht auf eine 24-Stunden-Betreuung durch einen Arzt angewiesen sind. Zum anderen können auch Personen von der KÜP Gebrauch machen, die sich in der letzten Lebensphase befinden.

Im vierten Stock werden ab dem 1. Juli sechs Betten für die Kurzzeit- und Übergangspflege zur Verfügung stehen. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 29. Juni 2021)

Neben der KÜP steht weiterhin das ambulante Versorgungszentrum zur Verfügung, das während dreier Tage pro Woche geöffnet ist. Angeboten werden Disziplinen wie Handchirurgie, Gastroenterologie oder Augenheilkunde. Auch ambulante Operationen können weiterhin durchgeführt werden. Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis im Erdgeschoss bleibt ebenso bestehen. Zum Gesundheitszentrum gehören im Weiteren auch das Alters- und Pflegezentrum, das Bürgerheim sowie das Torfnest Oberegg.

Emotionale Transformationsphase

Auch die Notfallversorgung bleibt trotz Schliessung der Notfallstation erhalten. «Wir haben alles Mögliche unternommen, um den Rettungsdienst zu stärken», sagt Rüegg Bless. Zudem wird der hausärztliche Notfalldienst aufrechterhalten sowie eine 24-Stunden-Telefonnummer in Betrieb sein.

«Wichtig ist, dass die Innerrhoder Bevölkerung spürt, dass sie nicht allein gelassen wird.»

Die Transformation sei eine emotionale Sache gewesen, so Monika Rüegg Bless weiter. «Als wir am 20. November unseren Entscheid kommunizierten, war dies ein Schock für alle Beteiligten.» Es sei keine einfache Zeit gewesen: «Wir mussten uns von Mitarbeitenden verabschieden, es gab Enttäuschungen und Trauer.» Doch jetzt gelte es, nach vorne zu schauen: «Man weiss nun, wohin die Reise geht.»

Bild: Claudio Weder (Appenzell, 29. Juni 2021)

Auch für Markus Schmidli war die Transformationsphase nicht einfach. Der pensionierte Arzt wurde im Mai 2020 vom Ausserrhoder Spitalverbund (Svar) als Kaderarzt nach Appenzell «berufen». Mit der Kündigung des Zusammenarbeitsvertrags zwischen dem Svar und dem Spital Appenzell endet nun auch seine Anstellung als Standortleiter. Er wird jedoch weiterhin als Mitglied der Geschäftsleitung des Gesundheitszentrums tätig sein.

Die vergangenen Monate zu managen, sei eine «Herkulesaufgabe» gewesen, erzählt Schmidli. «Weil der politische Prozess sehr lange dauerte, war die Unsicherheit unter den Angestellten gross. Niemand wusste, wie es weiter geht.» Aus diesem Grund seien viele Mitarbeitende schon früh abgesprungen, was den Betrieb vor organisatorische Herausforderungen stellte:

«Es fehlten Schlüsselpersonen und wir mussten schauen, wie wird die medizinische Qualität aufrechterhalten konnten.»

Noch eine Person auf der Station

Parallel dazu wurde der Betrieb laufend reduziert: Vor einem Monat entschied das Spital, keine Coronapatienten mehr aufzunehmen, die Operationstage wurden reduziert und die Anzahl Betten schrittweise von 18 auf aktuell 3 heruntergefahren. Zur Zeit ist noch eine Patientin auf der Bettenstation. Ab dem 1. Juli wird sie in die KÜP aufgenommen. Die übrigen Patientinnen und Patienten wurden ins Spital Herisau verlegt.

Die Patientenzimmer sind derzeit leer – bis auf eines. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 29. Juni 2021)

In der KÜP sieht Schmidli ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Modell, das in der Ostschweiz einzigartig sei. Ein solches Angebot erachtet er in der aktuellen Situation als «Must-have»: «Rund herum schliessen Regionalspitäler, die Zentrumsspitäler jedoch sind überlastet.» Deshalb brauche es zwingend «Auffangstationen», wo Patienten kurzzeitig qualifiziert gepflegt werden können.

Markus Schmidli ist stolz auf alle Mitarbeitenden. Trotz aller Turbulenzen sei es letztlich gelungen, den regulären Betrieb am Spital Appenzell bis zum Schluss aufrechtzuerhalten, sodass jetzt ein geordneter Übergang stattfinden könne. «Das ist nicht selbstverständlich.» Schmidli blickt positiv in die Zukunft:

«Jetzt sind wir in der Talsohle des Jammertals angekommen, von nun an geht es nach oben.»