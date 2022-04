21-jähriger Mann muss sich vor Staatsanwaltschaft verantworten

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt, ist es im Verlauf der vergangenen Wochen in Herisau wiederholt zu Sachbeschädigungen auf Spielplätzen und Schularealen gekommen. Der Verursacher konnte ermittelt werden. Im Verlauf der Ermittlungen und im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen, welche in Herisau begangen wurden, konnte ein 21-jähriger, in der Region wohnhafter Mann ermittelt werden, welcher zugab, die Beschädigungen begangen zu haben. Er muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Ein Fall trug sich am Dienstagabend, 1. Februar 2022, kurz vor 23 Uhr zu: Die Feuerwehr Herisau wurde zum Generationenspielplatz beim Heinrichsbad gerufen, da ein Feuer im Spielturm festgestellt wurde. Durch das schnelle Handeln der Meldeerstatter und das rasche Eingreifen der Feuerwehr entstand nur ein geringer Sachschaden. Im Spielturm hatte eine unbekannte Täterschaft mit offenem Feuer hantiert, sodass Holzteile in Brand gerieten. Bei den anderen Fällen wurden ebenfalls Spielgeräte beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.