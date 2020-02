Spender zeigen sich anlässlich des Dankeschön-Anlasses interessiert am Wohlergehen der Stiftung Die Stiftung Tosam lud ihre Unterstützer dieses Jahr ins Brockenhaus Degersheim ein. Karin Erni 23.02.2020, 15.45 Uhr

Stiftungsratspräsident Markus Joos konnte den Spenderinnen und Spendern von einer gesundenden Stiftung berichten. Bild: Karin Erni

Die Stiftung Tosam bietet in Inner- und Ausserrhoden sowie im Kanton St.Gallen 350 Arbeits- und Ausbildungsplätze an. Die Organisation lädt ihre Spenderinnen und Spender jedes Jahr an einen anderen Standort ein. Am Freitag konnte Stiftungsratspräsident Markus Joos im Brockenhaus Degersheim rund 30 Gäste begrüssen.