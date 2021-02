Speicherschwendi Untersuchungsarbeit wird aufwendiger als erhofft – Brandursache des Weidstadels weiterhin unklar In der Nacht auf Sonntag ist in Herisau ein Weidstadel in Vollbrand geraten. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich weder Menschen noch Tiere vor Ort. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurde zur Klärung der Brandursache aufgeboten. Aktualisiert 01.02.2021, 10.20 Uhr

Beim Eintreffen der Feuerwehr Speicher stand der Weidstadel in Vollbrand. Bild: Kapo AR

(Kapo AR/nat/rms) Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hat einiges an Arbeit vor sich. «Die Ursache des Brandes in Speicherschwendi zu klären, wird aufwendiger als erhofft», sagt Mediensprecher Anton Sonderegger. Nachdem hier in der Nacht auf Sonntag ein Weidstadel niedergebrannt ist, müsste sich das Ermittlungsteam nun durch alle Überreste schaufeln. «Das kann schnell mal 2-3 Tage dauern.»

Was bis jetzt bekannt ist, ist, dass der Brand um 3 Uhr morgens der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau gemeldet wurde. Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr Speicher traf ein in Vollbrand stehendes Weidstadel an, konnte ein Ausbreiten des Feuers auf den nahen Wald aber verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen.

Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausende Franken geschätzt. Bild: Kapo AR

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich weder Menschen noch Tiere vor Ort. Verletzt wurde niemand. «Noch am Abend haben sich dort aber Leute aufgehalten», sagt Sonderegger. Um wie viele Personen es sich handelt und ob dort eine illegale Party gefeiert wurde, könne man noch nicht sagen. Im Stall habe es aber einen Ofen gehabt. Die Polizei führt nun Befragungen durch.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.