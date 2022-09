Speicherschwendi Beizensterben nimmt kein Ende: Nun trifft es den «Bären» im Appenzellerland – Ende Dezember schliesst das Gasthaus 38 Jahre lang hat das Ehepaar Zöllig im Gasthaus Bären in Speicherschwendi erfolgreich gewirtet. Nun wird bekannt: Per Ende 2022 verlassen die Gastgeber den Betrieb und gehen in den Ruhestand. Karin Erni Jetzt kommentieren 12.09.2022, 17.00 Uhr

Bettina und Peter Zöllig im gemütlichen Appenzellerstöbli des Bären Speicherschwendi. Bild: Karin Erni

Bettina Zöllig betrachtet die Aussicht über die Hügellandschaft bis hinunter zum Bodensee und sagt wehmütig: «Wir hatten wunderschöne Jahre hier und für unsere Kinder bedeutet der Bären Heimat.» Weil diese aber kein Interesse hatten, den Betrieb zu übernehmen, verlassen Bettina und Peter Zöllig nach 38 Jahren das bekannte Gasthaus in Speicherschwendi per Ende 2022 und setzen sich zur Ruhe.

Zwischenlösung wegen Baustopp

Es war ein Abschied auf Raten: Weil das geplante Bauprojekt mit 16 Wohneinheiten auf dem verkauften Grundstück nicht realisiert werden konnte, stiegen die Zölligs vor gut zwei Jahren nochmals in die Hosen und führten den Betrieb im Mietverhältnis weiter. Peter Zöllig sagt:

«Wir hätten ohnehin noch ein bisschen weitergearbeitet, also konnten wir das genauso gut hier tun.»

Mit angepasstem Angebot, reduziertem Personalbestand und verkürzten Öffnungszeiten konnten sie sich auf die anstehende Pensionierung vorbereiten. Zwischendurch gönnten sich auch mal längere Ferien. Ihren Wohnsitz hatten sie nach dem gescheiterten Bauvorhaben in den Kanton Thurgau verlegt, wo sie sich sehr wohlfühlen. Bettina Zöllig freut sich, schon bald mehr Zeit für ihr neues Hobby, das Nähen sowie ihre beiden Enkelinnen zu haben. Ihr Mann möchte nebst seinem Hobby, dem Chorgesang, weiterhin gelegentlich bei Berufskollegen aushelfen, wie er sagt. «Köche sind heutzutage sehr gefragt.»

Angebot laufend weiterentwickelt

Seit 1984 wirten die beiden im Gasthaus Bären. Zuerst hatten sie das Lokal 19 Jahre in Pacht, dann konnten sie die Liegenschaft kaufen. 1989 sei eine neue Küche eingebaut worden, sagt Bettina Zöllig. «Das war ein grosser Fortschritt. Bis dahin war bei Anlässen und Banketten kein à la Carte Service möglich.» Die neue Küche habe auch Einfluss auf das kulinarische Angebot gehabt, erinnert sich die Gastgeberin.

«Wir haben uns danach spürbar gesteigert.»

Er habe die Kochlehre im Kongresshaus Schützengarten in St.Gallen gemacht, erklärt Peter Zöllig. «Dort lernte man, für viele Leute gut zu kochen. Das war hier mit dem grossen Saal ebenfalls wichtig. Nach dem Küchenumbau habe ich dann öfters neue Gerichte ausprobiert, was bei den Gästen gut ankam.» Sie seien in all den Jahren immer gern bei Berufskollegen eingekehrt, sagen die beiden rückblickend. «Das war einerseits Entspannung, aber gleichzeitig auch Inspiration und Weiterbildung für uns.»

Die Zeiten seien für die Gastronomie mit den Jahren immer schwieriger geworden, erinnert sich Peter Zöllig. «Es fing 1994 mit der Bankenkrise an. Da sagten mir einzelne Gäste, sie könnten nur noch ein Bier trinken am Feierabend, statt wie zuvor zwei oder drei.» Die Jasser und andere Tagesgäste seien immer weniger geworden, sodass sie sich irgendwann entschieden hätten, am Nachmittag zu schliessen, ergänzt Bettina Zöllig.

«Das war eine gute Entscheidung. So konnten wir uns am Abend ausgeruht und frisch motiviert um die Gäste kümmern.»

Sie seien in all den Jahren vom Dorfbeizli zum Speiserestaurant geworden, sagt Bettina Zöllig.

Letztmals Wildbuffets

Weitherum bekannt war der Bären für seine Wildbuffets. An drei Wochenenden im September bogen sich die Tische jeweils unter den vielen herbstlichen Spezialitäten. «Wir waren die ersten, die das angeboten haben und die Leute kamen von weit her», sagt Peter Zöllig. Am 16. und 17. sowie am 23. und 24. September bieten sie das Buffet letztmals an. Dass im bestehenden Gebäude nochmals bewirtet wird, können sich die beiden nicht vorstellen.

«Niemand fängt an, wenn er weiss, dass er schon bald wieder aufhören muss.»

Sie freuen sich, dass ihr langjähriges Personal ihnen bis zum Schluss die Treue hält. Am 31. Dezember wird der Bären den letzten Tag geöffnet sein. Die Zölligs freuen sich auf eine rauschende Abschiedsparty: «Wir hoffen, dass viele unserer langjährigen Stammgäste kommen.»

