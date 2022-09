Das wohl kleinste Kino im Appenzellerland findet sich in Speicher

Speicher Wöschhüsli wird zum Kino: «Cinema Sambuco» zeigt preisgekrönten Kurzfilm «Saitenstich» Wo vor bald 170 Jahren die Wäsche aus dem Waisenhaus gemacht wurde, werden heute Fahrräder und Kickboards gelagert oder Filme geschaut. So wie letzten Donnerstag, als sich das denkmalgeschützte Wöschhüsli (1853) zum wiederholten Male in das «Cinema Sambuco» verwandelte und den preisgekrönten Kurzfilm «Saitenstich» zeigte. Mark Riklin 05.09.2022, 17.00 Uhr

Lona Böni eröffnet den Filmabend im prall gefüllten «Cinema Sambuco». Bild: Lars Böni

Holderschwendi 16, 19 Uhr 25. Aus verschiedenen Himmelsrichtungen strömen Fussgängerinnen und Velofahrer Richtung Waisenhaus, gesellen sich zum wartenden Publikum der Sonnengesellschaft Speicher und wundern sich, wie wohl all diese Leute im «Cinema Sambuco», dem wohl kleinsten Kino im Appenzellerland, Platz finden sollten. Doch der Eindruck täuscht: Einer nach dem andern verschwindet im schmucken Häuschen, ohne wieder zurückzukommen. Bis auf ein Dutzend Kinder und Jugendliche, die sich kurzerhand für ein Fussballspiel entscheiden und so das akute Platzproblem zumindest lindern.

Schulter an Schulter

Das denkmalgeschützte Wöschhüsli (1853) entpuppt sich als Wundertüte. Auf 27 Quadratmetern bietet es 60 Kinogästen Platz, Nischen- und Logenplätze vor dem offenen Fenster inklusive. Am heutigen Abend ist das «Cinema Sambuco» bis auf den letzten Platz besetzt, definitiv nichts für Klaustrophoben.

Dichtgedrängt sitzt das Publikum Schulter an Schulter, in Erwartung eines besonderen Abends. Auf dem Programm steht der preisgekrönte Kurzfilm «Saitenstich» (2021), der von Emma erzählt, einem Arbeiterkind, das Anfang des 20. Jahrhunderts zur Blütezeit der St.Galler Textilindustrie «fädle» (Nadeln einfädeln) musste, statt ihren Traum vom Geigenspiel zu leben.

Authentizität

Ein Jahrhundert später sind die gesellschaftlichen Verhältnisse und pädagogischen Haltungen zumindest im Appenzellerland fortgeschritten. Regisseurin Raphaela Wagner (23, Trübbach) und Hauptdarstellerin Lona Böni (15, Speicher) erzählen von ihren Leidenschaften, dem Filmemachen und dem Geigenspiel, und wie sie zusammengefunden haben. Direkt aus dem Pfadilager sei sie ans Casting gegangen, mehr schlecht denn recht vorbereitet, erzählt Lona Böni, die im Waisenhaus wohnt und seit dem Sommer die Kantonsschule in Trogen besucht. Und trotzdem hat es offensichtlich geklappt, die Authentizität von Lona habe sie auf Anhieb überzeugt, sagt die Regisseurin.

Tonlose Geige

Ebenfalls anwesend sind an diesem Abend ein «verschwommener» Statist, dessen Hauptfunktion es war, eine Hausglocke zu verdecken, die nicht mehr dem Ambiente vor 100 Jahren entsprach; die Mutter der Regisseurin, die aus Solidarität beim Dreh mitmachte, und der Grossvater der Hauptdarstellerin, der auch im Film in die Rolle eines Grossvaters schlüpfte.

Ein Blick hinter die Kulissen des Filmprojekts und der Dreharbeiten macht die Herausforderungen zum Thema: das Filmen unter Coronabedingungen etwa, das Mobilisieren eines Budgets von 150’000 Franken, das Koordinieren einer Filmcrew von über 50 Leuten, und das Spielen auf einer tonlosen Geige vor einem Publikum, welches unverschämt lacht.

«Beckenfridli»

Es sei wohl kaum ein Zufall, dass «Saitenstich» im Wöschhüsli des ehemaligen Waisenhauses gezeigt werde, sagt Peter Abegglen, Präsident der Sonnengesellschaft und wandelndes, ortshistorisches Lexikon von Speicher. Und erzählt die Geschichte des «Beckenfridli» (Alfred Altherr), eines armen Knaben, der im Waisenhaus aufwuchs und neben der Schule in der hauseigenen Textilmanufaktur arbeiten musste, mit Arbeitsbeginn bereits vor dem Frühstück. Vor allem die jüngeren Kinder seien schon früh zum Spulen und «Fädlen» eingesetzt und aus heutiger Sicht als billige Arbeitskräfte ausgenutzt worden. Wenn das Tagessoll an Webarbeit nicht oder fehlerhaft erfüllt wurde, sei die Prügelstrafe üblich gewesen.

Sprung in die Gegenwart

Auch heute noch ist Kinderarbeit weit verbreitet, in Südostasien zum Beispiel. Der Abend mündet in die Frage, was wir zu fairen Arbeitsbedingungen und einem nachhaltigen Umgang mit Textilien beitragen können. Anhand der Pyramide des nachhaltigen Konsums werden lokale Projekte zitiert, die in Speicher Alternativen zum vorschnellen Kauf günstig produzierter Kleider anbieten: Kleider im «Café zur Blume» flicken oder flicken lassen; Kleider selbst herstellen mit Stoffen aus der «Fantasia»; Kleider via Chat «Marktplatz Speicher» ausleihen; Kleider am «Kleidertausch», der zweimal im Jahr stattfindet, tauschen; oder Kleider in der «Chleiderei» regional einkaufen.

Schichtwechsel

Inzwischen hat die Kinder- und Jugendschar das Fussballspiel gewonnen und den Apéro vorbereitet. Zeit für einen Schichtwechsel. Während die jüngere Generation im inzwischen luftigen «Cinema Sambuco» Platz nimmt und nachholt, was sie vorher verpasst hatte, stossen die Erwachsenen auf das Erlebte an. «Der Filmabend war in seiner Kleinheit, Originalität und Örtlichkeit ein Volltreffer», sagt Maya Boppart, passionierte Kinogängerin. «Unglaublich, was diese junge Ostschweizer Filmemacherin erreicht hat. ‹Saitenstich› und Wöschhüsli rufen nach mehr.»