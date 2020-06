Speicher: Aus dem Schützenhaus soll ein Kulturlokal entstehen Die Gemeinde Speicher plant die Umnutzung des Schützenhauses. Entstehen soll ein Kulturraum, den Vereine und Private nutzen dürfen. Die hierfür notwendige Sanierung kostet rund eine halbe Million Franken. Astrid Zysset 26.06.2020, 11.18 Uhr

Das Vorbild ist das Zeughaus in Teufen. Dieses befindet sich seit Jahren im Besitz der Gemeinde und wird für kulturelle Veranstaltungen und Dauerausstellungen genutzt. Speicher plant ähnliches, wenn auch eine Nummer kleiner.

Das Schützenhaus in der Vögelinsegg ist hierfür vorgesehen. "Wir haben immer mal wieder Anfragen von Vereinen und Privaten, welche Räumlichkeiten für kulturelle Anlässe in unserer Gemeinde suchen", sagt Gemeindepräsident Paul König. Bislang gibt es in Speicher jedoch nur Säle und Besprechungszimmer. Ein Kulturraum, in welchem längerfristig etwas entstehen kann oder Dauerausstellungen ihren Platz finden, fehlt. König spricht von einem "durchmischten Kulturraum für ein grösseres Publikum", der im Schützenhaus entstehen soll.

Kontrolle über kantonales Schutzobjekt

Was im Schützenhaus entstehen soll, war lange ungewiss. Eine durch den Gemeinderat einberufene Arbeitsgruppe hat diverse Abklärungen getätigt. Auch ein Verkauf der Liegenschaft wurde geprüft. Davon wollte der Gemeinderat jedoch absehen. Denn: "Das Schützenhaus ist ein kantonales Schutzobjekt. Auch wenn bei einer Veräusserung die Nutzung eingeschränkt gewesen wäre, konnten wir nicht sicher sein, was dort entstehen wird", so König. Der Gemeinderat war sich einig, dass er die Kontrolle über die Zukunft des für die Gemeinde und die Schützen geschichtsträchtigen Hauses nicht verlieren wollte.

Sanierung soll im kommenden Jahr beginnen

An seiner vergangenen Sitzung stimmte der Gemeinderat der Sanierung und dem Ausbau des Schützenhauses dann im Grundsatz zu. Für das laufende Jahr 2020 wurde ein Nachtragskredit in der Höhe von 10000 Franken bewilligt, damit für die Umnutzung die notwendigen Unterlagen für die Baubewilligung erstellt und der Baubewilligungskommission wie auch dem Kanton zur Vorprüfung unterbreitet werden können. Ein Kostenvoranschlag für die notwendigen Umbauarbeiten soll anschliessend erstellt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich dieser auf rund eine halbe Million Franken.

Ist das Schützenhaus denn in einem schlechten Zustand? "Nein", sagt König. Aber selbst eine sanfte Renovation eines relativ grossen Gebäudes schlage schnell zu Buche. Vorgesehen ist unter anderem eine Isolierung wie auch der Einbau zusätzlicher Fenster. Wann der Baubeginn erfolgen wird, ist unklar. Die Budgetplanung 2021 sei jetzt im Gange, allerdings liegen noch nicht alle Zahlen sämtlicher Ressorts vor. "Wir hoffen, dass wir das Projekt in den nächsten Voranschlag reinnehmen können", so der Gemeindepräsident weiter. So könnten die Umbauarbeiten bereits im kommenden Jahr beginnen. Einen Zeitdruck gebe es zwar nicht, heisst es seitens Gemeinde. Doch das Gebäude möchte man nicht unnötig lange ungenutzt lassen.

Viele Investitionen stehen an

Das Gemeindebudget sieht ein relativ grosses Investitonsvolumen von bis zu 35 Millionen Franken für die nächsten zehn Jahre vor. Kann sich Speicher eine zusätzliche Ausgabe da leisten? "Sorgen, dass die Sanierung nicht drin liegt, habe ich nicht", so König. Im kommenden Jahr stehen erst die ersten Tranchen der grossen Projekte wie der Sanierung des Hallenbades und des Gemeindehauses an. Die halbe Million Franken für die Renovation des Schützenhauses würde über 40 Jahre abgeschrieben. Mit rund 12500 Franken pro Jahr würde die Investition somit im Budget auftauchen.

Die Gemeinde ist Eigentümer des um 1910 erbauten Schützenhauses. Derzeit steht es leer. Der Schiessbetrieb wurde nach dem Endschiessen am 7. September 2019 eingestellt. Die Militärschützen aus Speicher wurden in Gais aufgenommen.