Spatenstich «Gäste können bald selber wursten»: Die Breitenmoser Fleischspezialitäten AG erweitert den Produktionsbetrieb Der langersehnte Spatenstich vom 30. April leitet den Bau eines neuen Firmengebäudes ein. Die Breitenmoser Fleischspezialitäten AG erweitert in Steinegg aber nicht nur ihren Produktionsbetrieb, sondern schafft auch eine schweizweite Innovation. Lilli Schreiber Aktualisiert 30.04.2021, 16.43 Uhr

Der Spatenstich fand am 30. April an der Sägehüslistrasse in Steinegg AI statt. Die Breitenmoser Fleischspezialitäten AG erweitert somit ihren Produktionsbetrieb. Bild: Lilli Schreiber

Das Ereignis des Spatenstichs wird mit grillierten Würsten und einem Apéro zelebriert. Schliesslich gehe dem Spatenstich vom 30. April ein langer Leidensweg voraus, erzählt Barbara Ehrbar-Sutter, Geschäftsführerin und Inhaberin der Breitenmoser Fleischspezialitäten AG. Baubewilligungs- und Bauplanungsprozess zogen sich über die beträchtliche Dauer von sieben Jahren hinweg.

Barbara Ehrbar-Sutter, Geschäftsführerin und Inhaberin der Breitenmoser Fleischspezialitäten AG. Bild: PD

Daher ist die Freude am Tag des Spatenstichs bei den anwesenden Teammitgliedern der Breitenmoser Fleischspezialitäten AG umso grösser. Der Spatenstich gibt den Startschuss zur Realisation des Neubaus an der Sägehüslistrasse im Innerrhodischen Steinegg.

Das Appenzeller Unternehmen sei in den vergangenen Jahren so stark gewachsen, dass die Produktionskapazitäten erweitert werden mussten, sagt Ehrbar-Sutter. Um den immer höheren Anforderungen an Qualität und Hygiene gerecht zu werden, habe man sich schliesslich für eine Erweiterung entschieden, so die Geschäftsführerin. Und weiter:

«Der Umsatz und die Mitarbeiterzahlen sind enorm gestiegen. Mit dem Neubau wird mehr Platz geschaffen.»

Der Neubau soll Ende des Jahres 2022 fertiggestellt sein und höchsten Anforderungen in der modernen Fleischverarbeitung gerecht werden. Zudem soll er eine nationale Innovation bieten: einen Erlebnisbereich.

Neben dem schweizweit ersten Erlebnisbereich in der Fleischbranche, der sowohl die Appenzeller Alpenwelt als auch die Firmengeschichte zeigt, sollen eine Showwursterei, die zum Selberwursten einlädt, und eine Appenzeller Stube im Neubau an der Sägehüslistrasse entstehen.

Dem wachsenden Interesse an einem Catering- und Grillkursangebot soll im Neubau ebenfalls gleich Rechnung getragen werden, berichtet Ehrbar-Sutter. Generell wolle man das Angebot in ganz verschiedenen Bereichen des Unternehmens entsprechend ausbauen. Das Unternehmen sei stets offen für Innovationen, sagt die Geschäftsführerin.