Interview SP-Kandidat Max Eugster vor dem zweiten Wahlgang für das Herisauer Gemeindepräsidium: «Ich bin kein Frauenverhinderer» Im ersten Wahlgang für das Herisauer Gemeindepräsidium lag Max Eugster (SP) nur knapp hinter Gegenkandidatin Sandra Nater (FDP). Im Interview spricht er über seine Beziehungen zur Wirtschaft und was ihm Sorge bereitet. 23.04.2021

Max Eugster ist seit 2006 in Gemeinderat Herisau für das Ressort Hochbau/Ortsplanung zuständig. PD

Im ersten Wahlgang trennten Sie nur knapp 30 Stimmen von Sandra Nater. Hand aufs Herz: Haben Sie wirklich mit so einem guten Ergebnis gerechnet?

Max Eugster: Ich konnte es nicht einschätzen. FDP, SVP und die Mitte unterstützen Sandra Nater. Das sind grosse Parteien. Das war für mich allerdings nur die eine Seite. Auf der andern Seite durfte ich viele positive Rückmeldungen aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungskreisen entgegennehmen. Deshalb war die Einschätzung für mich schwierig. Dennoch ging ich entspannt ins Wahlwochenende. Ich war da, und ich war bereit. Das Ergebnis hat mich dann riesig gefreut.

Also hätten Sie auch eine mögliche Wahlniederlage nicht als Rückschlag empfunden?

Ich denke, Herisau hat mit Sandra Nater und mir eine gute Auswahl. Keiner von uns beiden muss sich verstecken. Das knappe Ergebnis und die breite Unterstützung in der Bevölkerung empfinde ich als Anerkennung und Wertschätzung für meine Arbeit für die Gemeinde Herisau. Ich kann mich bei den Wählerinnen und Wählern nur bedanken dafür.

Auch Ihre Partei zeigte sich über das gute Resultat nicht sonderlich überrascht. Wieso hat die SP seit 2013 nicht mehr versucht, einen zweiten Sitz im Gemeinderat zu holen?

Ich glaube, das hat mit dem Respekt vor den Wähleranteilen zu tun. 2019 hat sich das aber verändert, alle Parteien sind im Gemeinderat vertreten. Ich schätze diese Farbigkeit und den Führungs- und Gestaltungswillen der heutigen Mitglieder des Gemeinderats. Die Qualität ist gut. Es ist wirklich so: Personen sind im Gemeinderat als Exekutive wichtiger als Parteifarben.

Sie politisieren in der SP, haben aber einen bürgerlichen und wirtschaftsfreundlichen Wahlkampf betrieben. Sind Sie in der richtigen Partei?

Ganz klar ja. Ich fühle mich in der SP gut aufgehoben und unterstützt. Die gelebte offene Diskussion in der Partei schätze ich sehr. Für mich stehen die Wirtschaft und die Gemeinde in einer gegenseitigen Verantwortung. Als Gemeindevertreter will ich offen gegenüber der Wirtschaft sein. Gewerbe und Industrie müssen sich entwickeln können. Das wiederum bringt eine Gemeinde weiter und Einkommen und Wohlstand für alle. Auf der anderen Seite hat die Wirtschaft auch eine Verantwortung, indem sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Es geht darum, für gute Lösungen zusammenzuarbeiten. Dieses Gleichgewicht ist für mich auch als SPler wichtig.

Welche linken Positionen vertreten Sie, und wo weichen Sie vom Parteiprogramm ab?

Im Sozialen und bei der Chancengerechtigkeit bin ich am nächsten bei der Partei. Allerdings bin ich kein Dogmatiker. Mir ist es wichtig, umsetzbare Lösungen zu finden. Oder anders formuliert: Umsetzbare Ziele zu erreichen, bringt allen etwas.

Die SP kämpft häufig für mehr Frauen in der Politik. Und jetzt will ausgerechnet ein Linker die erste Frau an der Spitze Herisaus verhindern. Sind Sie ein Frauenverhinderer?

Nein, bin ich nicht. Aus meinem Leben, aus dem Beruf und als Gemeinderat weiss ich um die Wichtigkeit von Chancengerechtigkeit. Sie ist für mich nicht nur eine Frage des Geschlechts und muss zur Selbstverständlichkeit werden. Dafür setze ich mich in vielen Bereichen ein. Meine Kandidatur kam sehr früh, andere Kandidaturen waren noch nicht bekannt. Mir ging es dabei um etwas anderes.

Um was?

Die Coronapandemie mit den finanziellen Folgen und die laufenden Entwicklungsschritte an der Nordhalden und am Bahnhof fordern die Gemeinde. In dieser Situation ist es sehr wichtig, dass diese Aufgaben und Geschäfte zeitlich nahtlos weitergeführt werden. Der letzte Wechsel im Gemeindepräsidium mit der nötigen Einarbeitung führte im wichtigen Geschäft Nordhalden zu einer Verzögerung. Solches wollte ich verhindern.

Einen intensiven Wahlkampf haben Sie nicht durchgeführt. War dies ein Fehler?

Wir haben versucht, mit den wenigen uns zur Verfügung stehenden Mitteln einen optimalen Wahlkampf zu führen. Und wenn ich das Ergebnis anschaue, ist er uns gut gelungen.

Immer wieder wird auf Sandra Naters Qualifikation als Finanzfachfrau verwiesen. Sie haben nicht diesen beruflichen Background.

Das Gemeindepräsidium ist für mich mehr als nur eine Frage der Finanzkompetenz. Dafür haben wir eine gute Finanzverwaltung. Ebenso wichtig ist die gesamte Gemeindeentwicklung. Finanzen können da ein Signal sein. Ein Gemeindepräsident muss aber aus der Gesamtschau handeln. Er braucht Führungs- und Methodenkompetenz und muss sich die Frage stellen: Wie gehe ich mit einer Situation oder Herausforderung um. Ja, wir hatten Einbussen und müssen auf die Finanzen achten. Aber zu viel Sparen könnte lokal die Krise verstärken. Aus Erfahrung weiss ich, dass es weitere Möglichkeiten gibt, die auch geprüft werden sollten. Zudem habe ich durch meine Grundausbildung und meine berufliche Erfahrung reiche Finanzkompetenzen.

Sie sprechen oft von den grossen Projekten wie dem Bahnhof. Manchmal bekommt man den Eindruck, als wollten Sie sich mit diesen profilieren. Diese werden aber vom ganzen Gemeinderat mitgetragen.

Wer mich kennt, weiss, dass es mir nie um eigene Profilierung geht, auch wenn es mich freut, wenn ein Projekt gelingt. Als Ressortvorsteher Hochbau/Ortsplanung ist es schlicht mein Auftrag, solche Projekte zu vertreten. Sie bringen für die gesamte Gemeinde grosse Mehrwerte, weshalb ich mich gerne und mit Herzblut einsetze. Meine Art ist es, Geschäfte aktiv anzupacken und die Gemeinde weiterentwickeln zu wollen und nicht nur zu verwalten. Bei der Arealentwicklung Bahnhof befinden wir uns in einer sensiblen Phase. Die Volksentscheide waren positiv. Jetzt liegt es an den Partnern und an uns, diese Chance zu nutzen. Als Gemeindepräsident kann ich fliessend weitermachen, weil ich voll in diesem Geschäft involviert bin.

Was muss sich in Herisau noch verändern?

Herisau hat viele Qualitäten. Wichtig ist mir, wie gesagt, Chancen für eine gute Entwicklung zu nutzen. Nicht nur beim Bahnhof oder der Nordhalden, sondern auch bei der Migros. Die Gemeinde soll die Zeit bis zur Eröffnung zusammen mit dem Gewerbe, der Stiftung Dorfbild und mit Dritten nutzen und die Zentrumsentwicklung wieder angehen. So kann der Raum zwischen Migros und Coop belebt und für alle gewinnbringend genutzt werden. Die Gemeinde kann hier unterstützen, zum Beispiel mit Gesprächen oder als Türöffner.

Und sonst?

Mit dem Sportzentrum haben wir eine tolle Institution, die etwas kosten darf, mir aber mit dem hohen jährlichen Betrag Sorgen bereitet. Dies möchte ich mit der neuen Abteilungsleiterin anschauen und versuchen, sinnvolle Optimierungen und vor allem Mehreinnahmen zu finden.

Sie sind 59 Jahre alt. Bei einer Wahl dürfte es auf eineinhalb Legislaturperioden hinauslaufen. Warum kandidieren Sie noch?

Mit einer sechsjährigen Amtszeit läge ich im Bereich vergangener Gemeindepräsidenten. Ich weiss, was auf mich zukäme und bin gut auf die Aufgabe vorbereitet. Die aktuell wichtigen Geschäfte kann ich nahtlos weiter vorantreiben und umsetzen. Dazu bieten meine Erfahrung und die breite Abstützung über die Parteigrenzen hinweg Berechenbarkeit und Stabilität. Zudem würde ich die Zeit gerne aktiv für das Gemeinwohl und die Weiterentwicklung von Herisau nutzen und für die Bevölkerung da sein. In der heutigen, schnelllebigen Zeit scheint mir diese Amtsdauer angemessen, denn wir alle wissen nicht, was in sechs Jahren sein wird.

Zu guter Letzt: Warum sollte die Bevölkerung Sie ins Gemeindepräsidium wählen, nicht Sandra Nater?

Ich habe ein starkes inneres Engagement für Herisau und bin für die Bevölkerung da. Der erste Wahlgang hat gezeigt, dass ich über alle Parteigrenzen hinweg wählbar bin und das Vertrauen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen geniesse. Das erleichtert mir den Zugang zu den unterschiedlichen Interessengruppen. Ich bringe die nötige Erfahrung und breite Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen mit, um die Gemeinde zusammen mit Gemeinde- und Einwohnerrat zu führen, als lebenswerten Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsort für uns alle.