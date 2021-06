Sozialpolitik Ausserrhoder Sozialbericht zeigt: Jeder 22. Herisauer bezieht Sozialhilfe Der erste Sozialbericht des Kantons gibt Auskunft über die Themen Armut, Prämienverbilligung und Langzeitarbeitslosigkeit. Dadurch ist auch ein Vergleich mit der schweizweiten Situation möglich. Jesko Calderara 08.06.2021, 05.00 Uhr

Die Sozialhilfequote liegt in Ausserrhoden bei 2,3 Prozent und damit tiefer als im Schweizer Durchschnitt. Bild: Christian Beutler/Keystone

Wer ist in Appenzell Ausserrhoden armutsgefährdet? Welcher Anteil der Bevölkerung bezieht Sozialhilfe? Und wie hoch ist die Langzeitarbeitslosigkeit? Solche und andere Fragen beantwortet der rund 100-seitige Sozialbericht, den der Regierungsrat kürzlich erstmals vorlegte. Anstoss dazu gab ein Vorstoss der SP im Kantonsrat, den die anderen Fraktionen unterstützten. Bereits 2012 hatte die Konferenz der Sozialdirektoren (SODK) eine Empfehlung für einen Sozialbericht abgegeben, um eine Gesamtsicht über das System der sozialen Sicherheit zu erhalten. Mittlerweile kennt eine Mehrheit der Kantone dieses Instrument.

Die statistische Berichterstattung habe sachlich, neutral und unabhängig zu erfolgen, schreibt Regierungsrat Yves Noël Balmer im Vorwort. Sie sei deshalb von der politischen Würdigung zu trennen. Der Sozialbericht soll als Grundlage für die Weiterentwicklung der kantonalen Sozialpolitik dienen und in Zukunft regelmässig erscheinen. Er ermöglicht, sozialpolitische Massnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Im Folgenden eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der ersten Ausgabe:

Der Steuerhaushalt in Ausserrhoden erzielt im Mittel ein steuerbares Einkommen von 73'400 Franken (Verheiratete) beziehungsweise 35'900 Franken (Alleinstehende). Knapp 42 Prozent der Haushalte gehören der Mittelschicht an. Gemäss dem Bund umfasst die mittlere Einkommensgruppe in der Schweiz dagegen 58 Prozent. Der Unterschied lässt sich unter anderem mit einer anderen Berechnungsmethode begründen.

Das in Appenzell Ausserrhoden erwirtschaftete Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Einwohner ist schweizweit unterdurchschnittlich. 2017 lag es bei 56'000 Franken. Nur in Uri und Wallis war diese Kennzahl noch tiefer. Zum Vergleich: Über alle Kantone betrachtet betrug das Pro-Kopf-BIP 79'200 Franken.

Im Vergleich zur Gesamtschweiz (3 Prozent) sind in Appenzell Ausserrhoden (5 Prozent) mehr Beschäftigte in der Landwirtschaft tätig. Ein ähnliches Bild ergibt sich für den Sektor Industrie und Bau, in dem 34 Prozent der Erwerbstätigen ein Auskommen finden. Demgegenüber sind es im landesweiten Durchschnitt nur 25 Prozent. Dafür ist der Dienstleistungssektor nicht so stark ausgeprägt wie in anderen Kantonen. Aus diesem Grund war das Beschäftigungswachstum in Ausserrhoden zwischen 2005 und 2018 mit zehn Prozent nur halb so hoch wie in der Schweiz.

Am meisten vom Stellenwachstum profitieren konnte zwischen 2005 und 2018 im innerkantonalen Vergleich das Hinterland. So ist die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor um 27 Prozent gestiegen. Im Mittelland gab es einen deutlichen Beschäftigungsrückgang im 1. und 2. Sektor. Am schwäch­sten war das Stellenwachstum aber im Vorderland.

2018 waren in Appenzell Ausserrhoden 2,3 Prozent der Wohnbevölkerung auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen, weil das Einkommen nicht ausreichte, um die eigene und die Existenz der Familie zu sichern. Schweizweit liegt dieser Wert bei 3,2 Prozent. Gross ist das Sozialhilferisiko je nach Familiensituation bei Kindern und Jugendlichen. Gemäss der Statistik leben 3,9 Prozent der 0-17-jährigen und 2,8 Prozent der 18-25-jährigen Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder in einem mit Sozialhilfe unterstützten Haushalt. Überdurchschnittlich hoch ist das Risiko auch für Geringqualifizierte. So haben 2018 in Ausserrhoden 6,9 Prozent der Personen ab 25 Jahren ohne nachobligatorische Ausbildung finanzielle Unterstützung bezogen. Der Bildungsstand erkläre teilweise die ungleiche Sozialhilfequote der schweizerischen (1,5 Prozent) und der ausländischen (6,5 Prozent) Kantonsbevölkerung, heisst es im Bericht.

2019 betrug die Arbeitslosenquote in Ausserrhoden 1,6 Prozent. Sie lag damit unter dem Schweizer Durchschnitt von 2,3 Prozent. Speziell beleuchtet wird im Sozialbericht das Thema Langzeitarbeitslosigkeit. Der Anteil der Ausserrhoder Arbeitslosen, die mehr als ein Jahr ohne Job sind, bewegt sich seit 2012 zwischen 13 und 19 Prozent. Diese Entwicklung ist vergleichbar mit jener in der übrigen Schweiz. Die Gruppe der 15-24-Jährigen weist von allen Altersgruppen im Kanton die kürzeste Verweildauer in der Arbeitslosigkeit auf. Unter ihnen gibt es kaum Personen, die mehr als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind. Ganz anders sieht es bei den 55-65-Jährigen aus. 27 Prozent von ihnen sind seit mehr als 12 Monaten auf Stellensuche.

Die Höhe und Ausgestaltung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) ist in der Politik immer wieder ein Thema. Der Sozialbericht liefert nun erstmals eine statistische Grundlage dazu. 2019 haben 11'772 Personen beziehungsweise 21 Prozent der Ausserrhoder Bevölkerung einen Beitrag an die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung erhalten. Insgesamt wurden 31 Millionen Franken ausbezahlt. Interessant ist der Langzeitvergleich: Seit 2010 ist die Anzahl der unterstützten Personen um 14 Prozent zurückgegangen, dafür ist der ausgeschüttete Betrag um 30 Prozent gestiegen. Grund für die steigende Pro-Kopf-Prämienverbilligung ist die steigende Belastung bei den Ausgaben für die Krankenkasse.

In Appenzell Ausserrhoden sind 826 Familien oder Alleinlebende beziehungsweise 1280 Personen auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen. 2018 lag die Sozialhilfequote somit bei 2,3 Prozent. Sie ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, liegt aber noch immer deutlich unter dem Wert der Gesamtschweiz (3,2 Prozent). Überdurchschnittlich häufig auf Unterstützung angewiesen sind Alleinerziehende. Grosse Unterschiede bei der Armut gibt es auch zwischen den Gemeinden. So beziehen 4,5 Prozent der Herisauer Bevölkerung Sozialhilfe. Es ist die höch­ste Quote in Ausserrhoden.

In der grössten Gemeinde im Kanton ist der Ausländeranteil höher als in den übrigen Gemeinden. Dies ist ein Grund für die relativ hohe Sozialhilfequote.

Eigentlich ist Sozialhilfe zur Überbrückung von kurzfristigen Notsituationen vorgesehen. Der Sozialbericht zeigt auf, wie viele Personen mehr als vier Jahre auf Unterstützung angewiesen sind. Der Anteil an sogenannten Langzeitbezügern betrug in den Jahren 2014 bis 2018 rund 20 Prozent. Knapp die Hälfte der Sozialhilfedossiers konnte in diesem Zeitraum nach 15 Monaten geschlossen werden, ein Drittel bereits nach sieben Monaten. Häufigster Grund war die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.