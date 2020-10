Sozialhilfebetrug in Herisau: 69-Jähriger verschweigt dem Amt einen Totogewinn Ein Mann aus Herisau muss sich wegen unrechtmässig bezogener Sozialleistungen vor dem Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden verantworten. Versicherungsleistungen, Immobilien wie auch einen Totogewinn hatte er dem Amt verschwiegen. Der Mann ist geständig. Astrid Zysset 20.10.2020, 18.05 Uhr

Der Beschuldigte hat 2017 fast eine halbe Million Franken im Toto gewonnen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Es ist ein stattlicher Betrag, den ein Herisauer Rentner an Sozialversicherungsleistungen ausbezahlt bekam: Zwischen dem 1. November 2012 und dem 1. Mai 2018 überwiesen die Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden (Sovar) insgesamt rund 185000 Franken an den heute 69-Jährigen. Wie sich später herausstellen sollte, waren diese Zahlungen nicht gerechtfertigt. Der Mann hatte im relevanten Zeitraum Einkünfte von über 400000 Franken erhalten und ein Vermögen von fast 230000 Franken verschwiegen.

Nun muss er sich vor dem Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden wegen mehrfachen Betrugs, mehrfachen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung sowie mehrfacher Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen verantworten. Der Beschuldigte ist geständig. Die Verhandlung am kommenden Dienstag findet im sogenannten abgekürzten Verfahren statt. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten hat der 69-Jährige bereits akzeptiert. Zudem wird er während sechs Jahren des Landes verwiesen.

Gab an, über kein Vermögen zu verfügen

Im Herbst 2012 zog der Beschuldigte nach Herisau, am 21. November meldete er sich bei den Sovar zum Bezug von Ergänzungsleistungen an. Als Begründung gab er damals gemäss Anklageschrift an, dass weder er noch seine damalige Ehefrau über Einkünfte, Vermögen, Liegenschaften im In- wie auch Ausland und Lebensversicherungen verfügten. Daraufhin wurde er monatlich mit fast 3000 Franken unterstützt. Bis zum Mai 2018 bezog er somit rund 185000 Franken. Zwei periodische Überprüfungen fanden in diesem Zeitraum von Seiten des Amtes statt. Beide Male bestätigte der Beschuldigte seine Anspruchsberechtigung.

Besitz von Liegenschaften im Ausland

Wegen verschiedener Ungereimtheiten leitete die Sovar im Herbst 2017 schliesslich erste Abklärungen ein. Diese ergaben, dass der Herisauer Rentner Eigentümer einer Liegenschaft in seinem Herkunftsland wie auch Miteigentümer vier weiterer Grundstücke ist. Zwei Grundstücke hatte er zusammen mit seiner Frau an die beiden Kinder übertragen. Wert der Liegenschaften insgesamt: Rund 180000 Franken. Zum Vermögen dazu zählen noch Geschenksparkonti und Darlehen über fast 50000 Franken.

2010 kaufte der Sohn drei Eigentumswohnungen in Gossau und Wil. Der Beschuldigte räumte ein, ihn bei den Käufen finanziell unterstützt zu haben. Wie viel Geld genau er investiert hatte, ist unklar. Verschwiegen hatte der heute 69-Jährige überdies, dass er Hausmeisterarbeiten für jene Liegenschaften tätigte und dass der Sohn gemeinsam mit ihm und seiner Frau in einer Wohnung lebte. Wäre dies dem Amt bekannt gewesen, hätte es weniger Miete gezahlt: Insgesamt fast 30000 Franken wurden zuviel an Mietkosten überwiesen.

Totogewinn dem Amt verschwiegen

Ein kleiner Betrag im Vergleich zu dem, was im November 2017 folgte. Der Herisauer gewann nämlich fast eine halbe Million Franken im Toto. Nach Abzug der Verrechnungssteuer wurde ihm fast 270000 Franken auf sein Konto überwiesen. Die Sovar wussten davon nichts. Zumindest bis anfangs 2019. Damals versuchte der Beschuldigte bei der Steuerverwaltung die Verrechnungssteuer zurückzufordern. Weiter bezog er 2012 und 2013 Versicherungsleistungen im Gesamtwert von 114000 Franken, die er ebenfalls verschwieg.

Die Staatsanwaltschaft spricht hier von einem arglistigen und betrügerischen Verhalten. Denn die Versicherungsleistungen wie auch der Totogewinn bezog der Beschuldigte gleich nach der Auszahlung. 250000 Franken vom Gewinn übergab er dem Sohn, damit dieser das Geld in einem Schliessfach verstecken konnte. Das gehe über ein blosses Verschweigen von Vermögenswerten hinaus. Der Beschuldigte habe damit den Tatbestand des vorsätzlichen Betrugs erfüllt, heisst es in der Anklageschrift.

Der Mann selbst ist nicht vorbestraft und hat alle Taten eingeräumt. Die Zivilforderung der Sovar über 185000 Franken will er bezahlen. Der Sohn und die Frau, von der er mittlerweile geschieden ist, wurden bereits zu bedingten Geldstrafen verurteilt.