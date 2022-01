Mobile Sozialarbeit Herisau blieb über Festtage geschlossen

Herisau «Wir haben eine Vorbildfunktion»: Mobile Sozialarbeit blieb über die Festtage geschlossen Vom 24. Dezember bis am 2. Januar blieb die Mobile Sozialarbeit der Gemeinde Herisau ausnahmsweise geschlossen. Viele der Nutzerinnen und Nutzer seien noch nicht vollständig geimpft. Ramona Koller Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Über Weihnachten und Neujahr blieben die Räumlichkeiten der Mobilen Sozialarbeit der Gemeinde Herisau geschlossen. Bild: Stephanie Häberli

Üblicherweise feiern Sabrina Jaggi und Lara Robe von der Mobilen Sozialarbeit der Gemeinde Herisau Weihnachten und Silvester mit den Nutzerinnen und Nutzern der Institution. Dieses Jahr jedoch verbrachten die beiden die Festtage privat mit ihren Liebsten. Was schön klingen mag, hat einen ernsten Hintergrund.

«Es ist uns nicht leicht gefallen, die Feste abzusagen», erklärt Sabrina Jaggi, Leiterin der Mobilen Sozialarbeit der Gemeinde Herisau. Um die 50 Personen feiern jeweils gemeinsam in den Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse Weihnachten. Zu Silvester gibt es entweder eine Party am Abend oder einen Brunch am nächsten Morgen. Dies war bereits so, als Jaggi die Feiern im damaligen Begegnungszentrum Selewie veranstaltete.

Informationen für Fremdsprachige schwierig

Viele der regelmässigen Besucherinnen und Besucher der Mobilen Sozialarbeit seien nicht geimpft. Besonders für Migrantinnen und Migranten sei es wegen der Sprachbarriere schwierig, sich richtig zu informieren. Erschwerend hinzu kommen fehlende Kenntnisse über die hiesige Politik und das Gesundheitssystem der Schweiz. Jaggi erklärt:

«Viele Personen kommen aus Ländern, in denen sie der Regierung nicht trauen können.»

Wenn man ihnen nun sage, der Bund empfiehlt eine Impfung, seien sie misstrauisch, erzählt Jaggi weiter. Gemeinsam mit den Migrantinnen und Migranten schaut sie daher Videos über die Impfung und das Virus in verschiedenen Sprachen. Zudem seien gemeinsame Besuche der Walk-in-Impfangebote erfolgreich gewesen. «Eine Mehrheit unserer Nutzerinnen und Nutzer hat inzwischen die erste Impfdosis erhalten und wartet nun auf die zweite», so Jaggi.

Während einige der Empfehlung des BAG folgen, sind andere erneut verunsichert. «Der Abstimmungskampf um das Covid-Gesetz hat es nochmals schwierig gemacht. Gerade für fremdsprachige Personen, die auf einmal überall ‹Impfzwang Nein› lesen, verstehen nicht, dass das nicht heisst, dass sie sich nicht impfen lassen dürfen», so Jaggi.

Weihnachtsferien bis am 3. Januar

Am 23. Dezember verabschiedeten sich die Mitarbeiterinnen nach einem gemeinsamen Schlittelnachmittag und einem Abend an der Feuerstelle im Garten der Mobilen Sozialarbeit bis am 3. Januar in die Weihnachtsferien. Für die Durchführung von Angeboten ohne 2G gäbe es zwar Schlupflöcher. So hätte man beispielsweise die Weihnachtsangebote der Mobilen Sozialarbeit als geschlossene und immer gleichbleibende Personengruppe deklarieren können, wie es auch für Vereine möglich ist. Auf eine solche Möglichkeit verzichte man aber ganz bewusst. Jaggi erklärt:

«Wir sind auch ein Lernfeld, gerade für Migrantinnen und Migranten, welche neu in der Schweiz sind. Unter anderem deshalb setzen wir die Regeln ohne Ausnahmen um.»

Zudem habe man als gemeindeeigener Betrieb eine gewisse Verantwortung und Vorbildfunktion. Das Ziel der Mobilen Sozialarbeit ist zwar die Förderung von Gemeinschaft. In Zeiten von Corona muss sich aber auch dieses den geltenden Bestimmungen unterordnen.

Alle, die wollen, sollen Anschluss bei sozialen Aktivitäten finden

Die Nutzerinnen und Nutzer der Angebote seien enttäuscht gewesen, hätten aber verstanden, dass es nicht geht. Innerhalb der Gruppe habe es Diskussionen gegeben, ob man stattdessen in einem kleineren Rahmen bei jemandem zu Hause feiern solle. «Das wurde allerdings wieder verworfen, da der Rahmen einigen dann doch zu privat gewesen wäre», so Jaggi. Sie bemerke, dass sie auch sonst zurückhaltender geworden sind mit der Teilnahme an grösseren Anlässen. «Für viele Migrantinnen und Migranten aus anderen Kulturkreisen hätte die Weihnachtszeit zudem sowieso nicht die gleiche Bedeutung wie für uns. Daher können wir ein gemeinsames Fest genauso gut im Mai durchführen. So hoffen wir, dass bis zum Tag der Nachbarn wieder mehr Begegnungen und Gemeinschaft möglich ist», sagt die Leiterin der Mobilen Sozialarbeit.

In den letzten Wochen haben sich aufgrund der verschärften Massnahmen immer wieder weitere Änderungen beim Programm der Mobilen Sozialarbeit ergeben. So finde der Mittwochs-Höck, ein Treffen für Alleinstehende, um sich auszutauschen, neu im Garten statt. Auch eine Spaziergruppe hat sich gebildet. Jaggi sagt:

«Unser Ziel ist, dass alle, die wollen, Anschluss bei sozialen Aktivitäten finden. Egal, ob mit Zertifikat oder ohne. Da muss man halt flexibel sein.»

Die Beratung bleibt dank entsprechender Schutzmassnahmen weiterhin für alle, mit oder ohne Zertifikat, zugänglich. Seit dem 3. Januar hat das Café in der Mobilen Sozialarbeit jeweils am Dienstag- und Freitagnachmittag unter Einhaltung der 2G-Regel geöffnet. Am 7. Januar findet eine Neujahrsfeier im Garten statt.

