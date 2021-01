Soziales Engagement «Mit einer Spende kann zum Beispiel eine Aushilfe vorübergehend bezahlt werden»: Die Appenzellerin Lydia Fässler-Ulmann hilft Kleinbauernfamilien in Not Sie hat ein offenes Ohr für bäuerliche Sorgen: Die 71-jährige Lydia Fässler-Ulmann aus Appenzell engagiert sich für den «Sorge-Chrattä», ein Hilfswerk, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Not von Kleinbauernfamilien in der Schweiz zu lindern. Karin Erni 03.01.2021, 16.00 Uhr

Die 71-jährige Lydia Fässler-Ulmann hatte bis vor zehn Jahren das Präsidium des Innerrhoder Bäuerinnen­verbands inne. Bild: Karin Erni

«Chratte» ist das alte Dialektwort für einen offenen Korb. Der «Sorge-Chrattä» ist ein bäuerliches Hilfswerk und trägt einen solchen Korb im Signet. «Ein Chrattä darf niemals geschlossen sein, man muss herausnehmen können, wenn das Schicksal zuschlägt, aber es müssen auch gleichzeitig Spenden hineinfliessen, sonst ist der Chrattä auf einmal leer und dann nützt er niemandem mehr», sagt Lydia Fässler-Ulmann aus Appenzell-Steinegg.

Als Geschäftsführerin des Vereins Bäuerlicher Sorge-­Chrattä obliegt ihr das Sammeln und Verteilen von Mitteln zur Linderung von unverschuldet in Not geratenen Bauernfamilien in der Schweiz. Sie und auch die anderen Vorstandsfrauen seien aktive oder pensionierte Bäuerinnen und können sich deshalb gut in eine unvorhergesehene Notlage einfühlen, so Fässler. Die 71-Jährige hatte bis vor zehn Jahren das Präsidium des Innerrhoder Bäuerinnen­verbands inne. «Nach dem Wegzug vom Bauernhof hatte ich ­etwas mehr Zeit und da kam ganz unerwartet die Aufgabe für die Übernahme der Geschäftsstelle.»

Seit 2006 ein eigenständiger Verein Der Bäuerliche Sorge-Chrattä wurde 1963 gegründet. Damals gehörte er zum Schweizerischen Katholischen Bäuerinnenverband. Dieser Verband ging 2006 in den Schweizerischen Landfrauenverband über. In dieser Organisation hatte der Sorge-­Chrattä keinen Platz mehr. Deshalb wurde er 2006 zu einem eigenständigen Verein. Der Vorstand besteht aus Berta Amgarten aus Giswil als Präsidentin, Bertha Zimmermann aus Merlischachen als Aktuarin und Lydia Fässler als Geschäftsführerin. Den grössten Teil der finanziellen Mittel erhält der Verein durch freiwillige Spenden, Kollekten und Legaten sowie Mitgliederbeiträge. Der Jahresbeitrag beträgt 30 Franken. Weil der gesamte Vorstand ehrenamtlich arbeitet, können Spenden vollumfänglich weitergegeben werden. (ker)

Gesuche werden meist von Dritten eingereicht

Die meisten Unterstützungsanfragen kommen gemäss Lydia Fässler aus Bergkantonen. «Dort gibt es noch viele Betriebe, die mit sehr kleinem Einkommen zurechtkommen müssen. Das kann funktionieren, so lange alle gesund sind. Aber wenn das Schicksal zuschlägt, kann das plötzlich ganz anders aussehen.»

Die Gesuche würden meistens von Dritten eingereicht, die den Sorge-Chrattä kennen, so Fässler. «Wenn ein Unfall passiert oder eine Krankheit auftritt, denken Betroffene nicht zuerst an ein Hilfswerk.» Eine Versicherung könnten sich kleine ­Betriebe in der Regel nicht leisten.

«Bei einem Ausfall der Bäuerin oder des Bauern kann man nicht einfach den Chef anrufen und sich abmelden.»

Zuerst springe meist die Familie ein, aber die Doppelbelastung sei längerfristig oft nicht tragbar. «Auch eine Krebsdiagnose eines Familienmitgliedes kann alles verändern. Es braucht eine lange Chemotherapie und die Arbeiten auf dem Betrieb müssen ja trotzdem gemacht werden.» In solchen Fällen könne ein finanzieller Zustupf eine grosse Hilfe sein, ein Lichtblick in der schweren Zeit.

«Mit einer Spende kann zum Beispiel eine Aushilfe vorübergehend bezahlt werden.»

Weihnachtsgeschenke für Bauernfamilien

Wenn ein Gesuch eintrifft, werde es genau abgeklärt, bevor Geld fliesst, sagt Lydia Fässler. «Aber vielfach ist das Unglück geschehen, die Familie wurde getroffen. Dann braucht es möglichst schnell finanzielle Hilfe, und zwar unbürokratisch.»

Der Sorge-Chrattä empfängt und verteilt nicht nur Geld. Auch Sachspenden in Form von handgestrickten Wollsachen kommen herein. «Viele fleissige Frauen stricken Socken und andere Artikel», sagt Lydia Fässler. Diese schickt sie als Weihnachtsgeschenk direkt in die Bauernfamilien und macht diesen damit eine grosse Weihnachtsfreude. Solche gestrickte Sachen würden von den Bauernfamilien heute noch gerne getragen, so die Geschäftsführerin. «Manchmal erfahre ich, dass Allein­stehende zum ersten Mal im Leben überhaupt ein Weihnachtspaket erhalten.»

Glückwunsch- und Trauerkarten können bei Lydia Fässler bezogen werden. Kontonummer Bäuerlicher Sorge-Chrattä: CH06 8080 8002 5215 3235 9 Brülisauerstrasse 27, 9050 Appenzell