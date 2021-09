Ausserrhoder Kantonsrat vermisst Würdigung des Sozialberichts

Soziale Lage Kritik am Sozialbericht: Ausserrhoder Kantonsrat vermisst politische Würdigung Verschiedene Aspekte am ersten Ausserrhoder Sozialbericht geben im Kantonsrat zu reden. Jesko Calderara 27.09.2021, 21.34 Uhr

Mehrere Kantonsratsfraktionen sehen in Ausserrhoden Handlungsbedarf bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Bild: Oliver Menge

«Informativ», «aussagekräftig», «umfassend»: Grundsätzlich ist der erste Ausserrhoder Sozialbericht am Montag im Kantonsrat in Waldstatt positiv aufgenommen worden. Das Dokument hat 100000 Franken gekostet und zeigt auf 100 Seiten auf, wie es der Bevölkerung im Kanton wirtschaftlich geht. Am Bericht gab es auch Kritik. So vermisste beispielsweise Mathias Steinhauer (Mitte/EVP, Herisau) als Sprecher der Kommission Gesundheit und Soziales eine Benennung der Brennpunkte und Handlungsfelder durch den Regierungsrat. Er sei zudem erstaunt, dass die Genderfrage höchstens zwischen den Zeilen thematisiert werden, sagte Steinhauer.