Gartenwelt: Soziales Sprungbrett aus Schönengrund expandiert

Schönengrund Das soziale Sprungbrett expandiert: Balmer Gartenwelt baut zwei neue Standbeine auf Die 2017 gegründete Firma Balmer Gartenwelt in Schönengrund mit karitativer Orientierung erweitert ihr Geschäftsgebiet um einen Onlineshop für Pflanzen und eine Reinigungssparte. Sie zeigt, dass sozialer Fokus auch gewinnbringend sein kann. Elia Fagetti 16.12.2021, 18.00 Uhr

Im Winter bietet Balmer Gartenwelt Schneeräumungen an. Bild: PD

Gegründet hat der 34-jährige Raphael Balmer seine Firma mit einem spezifischen Ziel vor Augen: Menschen helfen. Seit der Gründung seiner Firma Balmer Gartenwelt 2017 verzeichnet er stetiges Wachstum. Die Mitarbeiteranzahl wuchs von 2 auf 14. Dies führte dazu, dass die Einzelfirma nun zur Balmer Welten GmbH mit zwei weiteren Standbeinen ausgebaut wird. Dazu erhält die GmbH ab dem 22. Dezember eine neue Webpräsenz. Die neuen Sparten umfassen neben der Reinigung, auch den Vertrieb von Pflanzen über einen Onlineshop.

Nicht nur das stetige Wachstum macht Balmer Gartenwelt besonders. Hinter der Firma steht eine humanitäre Philosophie. Dabei dreht sich alles um Eigenständigkeit der Mitarbeitenden. Mit Hilfe von Sozialpädagoginnen hilft der Unternehmer Menschen, die den ersten Weg in den Arbeitsmarkt nicht fanden, indem er sie anstellt, ausbildet, und ihnen das Wissen für eine eigenständige Existenz beibringt. Dazu zählt unter anderem der Umgang mit Finanzen oder richtige Bewältigungsmechanismen für herausfordernde Zeiten. Dieser Fokus soll den Mitarbeitenden beibringen, fest auf eigenen Beinen zu stehen.

Sozial arbeiten

Balmers Firma zeige, dass humanitäres Gedankengut auch in einer Marktwirtschaft funktioniert. Nur weil Balmer den Menschen helfen will, müsse er nicht auf Umsatz verzichten. Umgekehrt bedeute Rentabilität nicht, dass er nicht auf die Bedürfnisse seiner Angestellten eingehen kann. Seine Mitarbeitenden verdienen ihren eigenen Lebensunterhalt. Das macht die Mitarbeitenden glücklich, denn sie können sich mit der Firma identifizieren. Ihre Arbeit erfüllt sie mit Stolz und Selbstbewusstsein. Auch im beruflichen Alltag werden sie gestützt. Balmer hilft auch privat und ist nur ein Anruf entfernt. Dafür ist er immer offen.

Damit das Konzept funktioniert, haben alle Mitarbeitenden des Kernteams zwei Qualifikationen. Zum einen eine Ausbildung in der Gartenarbeit oder der Reinigung und zum anderen eine im sozialen Bereich wie etwa Arbeitsagogik oder Soziale Arbeit. Damit stellt die Firma sicher, dass genügend Fachwissen vorhanden ist, um ihre Mitarbeitenden sinnvoll zu unterstützen.

Nicole Wohlgensinger und Raphael Balmer vor dem Eingang zum Firmengebäude. Bild: Elia Fagetti

Auch mit den Behörden arbeite Balmer eng zusammen. Anfangs erhielt die Firma ein zinsloses Darlehen von der Stiftung Wirtschaftsförderung Appenzell Ausserrhoden, welches bis Ende 2022 zurückgezahlt werde. Ausserdem sei man in engem Kontakt mit anderen Behörden, wie den Bildungsbehörden. Denn es könne durchaus vorkommen, dass ein Lernender aufgrund von Problemen im Alltag seine Ausbildung pausieren müsse. Das sei schon ein paar Mal vorgekommen und die betreffenden Behörden haben immer gut geschaut, so Balmer.

Gespräch suchen

Nicole Wohlgensinger ist Sozialpädagogin und begleitet mitunter das betreute Wohnen. Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden seien unterschiedlich, sagt sie. «Zum einen geht es um allgemeine Probleme wie einen gesunden Schlafrhythmus. Zum anderen geht es ganz klar um Hilfe zur Selbsthilfe. Ich rede mit den Mitarbeitern und versuche ihnen Perspektive zu geben.» Es sei wichtig, dass man miteinander arbeite. Doch es gehe nicht nur um direkte Hilfe, sondern um Hilfe zur Selbsthilfe. Wohlgensinger analysiert auch das Verhalten der Menschen. «Es ist uns wichtig, dass sie nicht abhängig von uns werden», sagt sie. Balmer ergänzt: «Du kannst den Kampf nicht für sie führen.»

Jeder habe mal einen schlechten Tag, führt Balmer weiter. Es sei wichtig, dass dies auch kommuniziert werde. Anstatt, dass ein Mitarbeiter seine schlechte Laune am Team auslasse, soll er mit dem Team kommunizieren, wie es ihm gehe. Das entspanne sofort die Situation. Balmer sagt:

«Das Ganze muss transparent sein.»

Wohlgensinger sagt ergänzend, dass das wichtigste die Beziehung untereinander ist. Es sei auch immer unterschiedlich, wie lange es dauere, bis sich jemand öffne.

Die Hilfestellung endet für Lehrlinge nicht mit der Ausbildung, sondern meistens mit dem Jobcoaching. Das Kernteam um Balmer hilft den Mitarbeitenden in ihrer Karriere. «Wir sind wie ein Sprungbrett», sagt Balmer.

Stetiges Wachstum

Die Expansion kommt für Balmer zu einer guten Zeit. Nach einem Start mit tiefen finanziellen Mitteln hat die Firma mittlerweile ein solides Fundament. Doch eine Überarbeitung der Organisation ist fällig. Es braucht neue Schraubstellen wie eine Buchhaltung und eine Qualitätskontrolle. Die allumfassende Frage auf Balmers Lippen ist:

«Was müssen wir anpassen und wo brauchen wir Hilfe?»

Bei der Organisationsrestrukturierung sind die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zentral. «Unsere Mitarbeiter brauchen Sicherheit», sagt der 34-Jährige. Mit dem Aufbau der neuen Bereiche holt Balmer neue Leute ins Boot. Das könne Ängste auslösen. Darüber müsse gesprochen werden. Die Mitarbeitenden sind also in den Bewerbungsprozess eingebunden, was wiederum die Moral und den Zusammenhalt des Teams fördert.

Heisses Wasser als Unkrautvernichter

Neben der sozialen Ausrichtung der Unternehmensphilosophie sucht Raphael Balmer nach praktischen Wegen, um nachhaltiger zu leben und zu arbeiten. Dazu schaffte Balmer 2019 den Unkrautvernichter «Eco-Weedkiller», der mit Hilfe von heissem Wasser die Zellwände der Pflanzen zerstört, sodass sie nicht mehr repariert werden können. Sowohl umweltschonend, als auch pestizidfrei.

Seit diesem Jahr verzichtet die Firma auf jegliche Giftstoffe. Es gebe genügend gute Alternativen auf dem Markt, schreibt die Firma auf ihrer Website. Sie verzichten auf Kunstdünger und chemische Schädlings- und Unkrautbekämpfung.