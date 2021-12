Nein zum Covid-Gesetz: Wie Appenzell Innerrhoden wirklich tickt

Sonderfall Freiheitsliebende Widerstandskämpfer oder doch nur bockige Hinterwäldler? Wer Appenzell Innerrhoden verstehen will, muss die Landsgemeinde verstehen Nur zwei Kantone haben das Covid-Gesetz an der Urne verworfen. In Appenzell Innerrhoden war der Nein-Anteil am grössten. Das kommt nicht überraschend, nicht zum ersten Mal zeigt sich der Kleinkanton eigensinnig. Doch wie ticken die Innerrhoder wirklich? Eine Annäherung. David Scarano Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Landsgemeinde und ihre Symbolik: Der innere Zusammenhalt ist gross. Bild: Hanspeter Schiess

Wer an Innerrhoden denkt, denkt an Natur und Traditionen, an Alpstein und Landsgemeinde – und seit Sonntag an Corona-Massnahmengegner. Als nur einer von zwei Kantonen hat Innerrhoden das Covid-Gesetz abgelehnt. Die Schweiz blickt nicht zum ersten Mal während der Pandemie verwundert in den tiefen Osten. Die Anzahl Neuinfektionen ist zwischen Appenzell und Gonten seit Wochen überdurchschnittlich hoch, die Impfquote schweizweit am tiefsten.

Wie lässt sich ein solches Abstimmungs- und Coronaverhalten erklären, ohne sich in Klischees und Vorurteile zu verfangen? Wie ticken die Innerrhoder wirklich? Sie nur als freiheitsliebende Widerstandskämpfer zu bezeichnen, die sich nichts vorschreiben lassen, greift genauso kurz wie der Vorwurf, egoistischer Hinterwäldler zu sein.

Innerrhoden ohne urbanes Zentrum

Die Suche nach einer Erklärung führt vom Inneren in den Äusseren Landesteil, von Appenzell nach Gonten. Sie beginnt aber zunächst in der Stadt St.Gallen, in der Universität. Dort ist Patrick Emmenegger Professor für Politikwissenschaften. Das Nein aus Innerrhoden hat ihn nicht überrascht. Er sagt:

«Eine Ablehnung zeichnete sich am ehesten in der Zentral- und Ostschweiz ab, den wichtigsten konservativen Zentren der Schweiz.»

Patrick Emmenegger, Professor für Politikwissenschaften an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Das CVP-dominierte Innerrhoden ist bei genauerer Betrachtung keine Ausnahmeerscheinung. Sein Abstimmungsverhalten ist vergleichbar mit dem des Toggenburgs, Teilen des Rheintals und des Appenzeller Hinterlands.

Entscheidend für die kantonalen Resultate in der Ostschweiz waren laut Emmenegger die Städte und ihre Vorortgemeinden. «Dass Ausserrhoden im Gegensatz zu Innerrhoden ins Ja-Lager wechselte, ist auf Speicher, Teufen, Herisau oder Trogen zurückzuführen.» Sie bildeten das Gegengewicht zu den konservativen Gemeinden im Hinterland, in denen die Ablehnung grösser war als in den Innerrhoder Bezirken.

Der Politologe sagt: «Das Innerrhoder Nein zum Covid-Gesetz ist auch Ausdruck eines staatskritischen Denkens, das in ländlichen Regionen nicht ungewöhnlich und teils im Katholizismus verwurzelt ist.» Die Landbewohner seien sich gewohnt, Probleme selbst zu lösen. Ausserdem gehe der Konflikt über die Arbeitsteilung zwischen Staat und Kirche bis ins 19. Jahrhundert zurück.

Das Spiel mit den Klischees hat eine Kehrseite

Nun nach Appenzell: Jeder Kanton ist eigen, aber nur wenige rufen so viel Wohlwollen und Argwohn zugleich hervor wie Innerrhoden. Die Bewohner gelten als direkt und ungekünstelt, aber auch als hinterwäldlerisch und bockig. Dass diese Vorurteile im 21. Jahrhundert lebendiger denn je sind, ist nicht unverschuldet.

Vreni Kölbener, ehemalige Präsidentin des Grossen Rates. Bild: PD

Vreni Kölbener, ehemalige Präsidentin des Grossen Rates, sagt:

«Die Innerrhoder pflegen das Spiel mit den Klischees. Sie sind Teil des Erfolgsgeheimnisses.»

Als prägend nennt sie die Werbung des «Appenzeller Käses». Solche Kampagnen haben Schattenseiten, sie zementieren Klischees. So wird der Kanton regelmässig zur Projektionsfläche. Vor einigen Jahren blickte die Schweiz belustigt wegen des Nacktwanderverbots nach Innerrhoden, obwohl das Thema im Kanton unbedeutend war.

Nicht nur wegen der Klischees ist es schwierig, sich dem Wesen Innerrhodens zu nähern. Der Kanton ist voller Widersprüche. Innerrhoden ist nicht nur in Bildungsfragen konservativ und progressiv zugleich. Im Schuljahr 2017/18 wurde kein einziger Schüleraustausch durchgeführt. Innerrhoden war aber der erste Kanton, der 2001 das Frühenglisch einführte.

Andersdenkende werden ausgegrenzt

Josef Manser, Oppositioneller und ehemaliger Präsident des Grossen Rates. Bild: PD

Es gibt in der Ostschweiz wohl keinen Kanton, der bessere Gastgeber stellt als Innerrhoden. Nicht zufällig floriert der Tourismus. Die Offenheit gegenüber Gästen, Fremden und fremden Gedanken hat aber Grenzen. Der Umgang mit Andersdenkenden ist nicht unproblematisch. Eine von zwei oppositionellen Kräften im Kanton ist die GFI, die Gruppe für Innerrhoden. Sie setzt sich seit über 50 Jahren für eine Politik eher links der Mitte ein. Bekanntester Exponent ist Josef Manser, erster GFIler, der Präsident im Grossen Rat war. Der Altlinke, der Kirchenpräsident in Gonten war, sagt:

«Die GFI ist bis heute in gewissen Kreisen zum Teil Feindbild.»

So verwundert es nicht, dass in der Vergangenheit ein Regierungskandidat explizit auf eine Unterstützung der Gruppierung verzichtete, um seine Wahlchancen nicht zu schmälern.

Vreni Kölbener ist in Heiden aufgewachsen. Sie lebt seit über 30 Jahren in Innerrhoden. Sie sagt hingegen: «Eine Diffidenz oder gar Abneigung gegenüber Auswärtigen habe ich nie erlebt oder gespürt.» Sie ist nicht die einzige Nicht-Innerrhoderin, die im Kanton Karriere gemacht hat. Arthur Loepfe, ehemaliger Landammann und Nationalrat, stammt genauso aus dem Kanton St.Gallen wie der jetzige Säckelmeister Ruedi Eberle. Alt Bundesrätin Ruth Metzler ist in der Zentralschweiz aufgewachsen.

Die Seele Innerrhodens findet sich in Appenzell

Um ein Gespür für das kleinräumige Innerrhoden zu erhalten, muss man sich mit der wichtigsten Institution und der jüngeren Geschichte auseinandersetzen. Nirgends ist das Wesen so spürbar wie in Appenzell, genauer auf dem Landsgemeindeplatz. Wer Innerrhoden verstehen will, muss die Landsgemeinde und die direkteste Form der Demokratie verstehen.

Carlo Schmid während der Landsgemeinde 2012. Bild: Martina Basista

Wenn nicht eine Pandemie grassiert, findet in der Regel am letzten Sonntag im April das politische Highlight statt, das mit Symbolen beladen ist, die viel über Innerrhoden verraten. Die Landsgemeinde zeigt, dass Innerrhoden nicht per se Mühe mit der Obrigkeit hat. Der Landammann führt die Landsgemeinde an. Deswegen gilt er, und nicht der Präsident des kantonalen Parlaments, für viele als höchster Kantonsbewohner. In den vergangenen Jahrzehnten standen legendäre und starke Figuren wie Raymond Broger, Johann Baptist Fritsche oder Carlo Schmid auf der Tribüne, auch Stuhl genannt.

Alt Ständerat Ivo Bischofberger. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Innerrhoder sind offen für Argumente von oben. Sie sind kürzlich zweimal der Regierung gefolgt. Sie haben sich zunächst für den Spitalneubau und später für den Abbruch der Übung ausgesprochen. Alt Ständerat Ivo Bischofberger sagt:

«Der Innerrhoder will ernst, ja sogar an die Hand genommen und mit einsichtigen Argumenten überzeugt werden.»

Eine solche aktive Rolle wünschte sich der Oberegger bei verschiedenen Themen vermehrt von Seite der Standeskommission.

Der Landsgemeinde wohnen stets viele Zuschauer bei. Der Landammann hält die Ansprache daher in Hochdeutsch. Danach wechselt er in den Dialekt. Das symbolisiert, dass es sich von nun an um eine innerrhodische Angelegenheit handelt. Das zeigt sich bildhaft: im Ring die Innerrhoder, mit Abstand aussen die Gäste. Eine Einmischung oder Störung wird nicht geduldet.

Das Fotosujet lässt sich auf die Corona-Abstimmung und das Leben im Kanton übertragen. «Druck von aussen ist kontraproduktiv. Aus Trotz schaltet der Innerrhoder auf stur», sagt Vreni Kölbener. Das gilt auch in der Impffrage. Als weitere Erklärung für die tiefe Quote nennen sie und Josef Manser die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, auch in medizinischen Fragen. «Zum Arzt geht ein Innerrhoder nur, wenn es nicht anders geht», sagt der Gontner. Nicht von ungefähr weist der Kanton landesweit die tiefsten Krankenkassenprämien auf.

Solidarisch, wenn es sich lohnt

Kölbener wehrt sich gegen den pauschalen Vorwurf, Innerrhoden sei unsolidarisch. Es gibt nur wenige Ortschaften und Gegenden in der Ostschweiz, die den inneren Zusammenhalt so leben. Sie sagt:

«Der Innerrhoder muss einen Gewinn für sich und sein Land erkennen.»

Als Beispiel erwähnt sie das Ostschweizer Kinderspital, das auch von Innerrhoden getragen wird. Das Gegenbeispiel ist die kläglich gescheiterte Expo in der Ostschweiz, bei der Innerrhoden Abseits stand. Den häufig aufkommenden Vorwurf der Trittbrettfahrerei findet Josef Manser nicht unbegründet, zumindest teilweise und bis vor wenigen Jahren.

Der Heimatschutz wird grossgeschrieben – und eingefordert. Vor einigen Jahren wollten erboste Gewerbler einen Schulrat in Appenzell abwählen, weil die Innerrhoder bei der Vergabe der Arbeiten der Gringel-Sanierung das Nachsehen hatten. Der Auftrag ging aber nicht ins Ausland, sondern nach Teufen.

Ehemaliges Armenhaus hat sich gemausert

Dass sich die Innerrhoder zuweilen in der Rolle der Widerborstigen gefallen, ist nicht nur auf Stolz und Freiheitsliebe zurückzuführen. Kölbener sagt mit Blick auf die jüngere Geschichte: «Der Kanton und seine Bewohner treten selbstbewusster auf. Dank Innovation, Fleiss und Mut war der Innerrhoder Weg erfolgreich.»

Bis in die 1970er-Jahre galt der Kanton als Armenhaus der Schweiz. Erst dank kluger Ansiedlungs- und Steuerpolitik erfolgte der Aufschwung, der immer noch anhält. Das prägt bis heute, sagt Kölbener. «Der Innerrhoder wartet ab, beobachtet und wenn er dann für sich einen Gewinn sieht, steigt er zielfokussiert ein.»

Als Zäsur gilt die erzwungene Einführung des Frauenstimmrechts durch das Bundesgericht. Sie löste einen institutionellen Modernisierungsschub aus. Zuvor hatten sich die Männer in ihrer Trutzburg verbarrikadiert, die den gesamten Kanton lähmte.

Innerrhoden ist kein Mysterium, in ihm verbirgt sich auch kein Geheimnis wie im berühmten Käse. Wie Ivo Bischofberger es aber ausdrückt: «Innerrhoden ist im positiven Sinne ambivalent.» Das macht es für Aussenstehende nicht einfach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen