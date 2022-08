Ausserrhoden musste um Beteiligung am Säntisgipfel kämpfen

Sommerserie Säntis als Werbeträger und Statussymbol: Wie Ausserrhoden um seine Beteiligung am Säntisgipfel kämpfte Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) haben wir die Säntisstrassen der Mitgliedsländer und -kantone besucht. In Herisau haben wir nachgeforscht, wie es zur Ausserrhoder Beteiligung am Berggipfel kam. Ramona Koller Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Wem gehört der Säntis? Wer auf dem Berg wandert, wechselt mehrere Male zwischen den Kantonen St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden. Bild: Sandro Büchler

Wem gehört der Säntis? Eine simple und dennoch nicht ganz einfach zu klärende Frage. Eines vorweg: Sie wird auch in diesem Artikel nicht beantwortet werden können. Doch warum stellt sich die Frage überhaupt? Auf dem Säntis treffen drei Kantone zusammen, Appenzell Ausserrhoden (Gemeinde Hundwil), Appenzell Innerrhoden (Bezirk Schwende) und St.Gallen (Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann). Während die Berg- und Talstation sowie die Himmelsleiter auf Ausserrhoder Boden liegen, steht das Berggasthaus Alter Säntis im Kanton Appenzell Innerrhoden. Die Grenze zwischen den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden verläuft ziemlich mittig durch das Restaurant Säntisgipfel.

Die Verbindung der Appenzeller mit ihrem Hausberg ist stark. Beinahe von überall aus den beiden Kantonen sieht man auf den höchsten Berg des Alpsteinsmassivs. Während es in Appenzell Innerrhoden keine Säntisstrasse gibt, findet sich diese in Ausserrhoden direkt im Hauptort. Elf Häuser umfasst die Säntisstrasse, abzweigend von der neuen Steig, in Herisau.

Von Teilen der Herisauer Säntisstrasse aus sieht man auf den namensgebenden Berg. Betrachtet man die anderen Artikel in dieser Serie wird klar: Dies ist nicht selbstverständlich. Bild: rak

In allen drei Kantonen wurden Gewerbebetriebe nach dem Berg benannt. In Herisau gibt es beispielsweise das Hotel Säntis, den Säntis Kebap, die Säntis Informatik AG und die Sozialpsychiatrie Säntisblick. Das Herisauer Schlagerduo Stixi und Sonja besingt den Berg zudem in ihrem Lied «Oh wunderschöner Säntis». In Appenzell Innerrhoden gibt es das Romantikhotel Säntis, in Oberegg das Restaurant Säntis und Säntis Fashion sowie Säntis Cosmetics. In der Stadt St.Gallen sind die Medilens Säntis AG, die Säntis Gastronomie AG und Säntis Dental Services nach dem Berg benannt.

Der Ausserrhoder Kampf um den Gipfel

Doch abgesehen von der Identifikation mit dem Gebirge – auf wessen Boden liegt nun der Säntisgipfel? Auf dem Gipfel findet sich eine Betonplatte, die das Zusammentreffen der drei Kantone verbildlicht. Dieses Aufeinandertreffen war nicht immer gegeben. Die Ausserrhoder mussten sich ihre Beteiligung am Gipfel erkämpfen.

Im 19. Jahrhundert war es üblich, dass Kantonsgrenzen aufgrund natürlicher Linien wie Bergkämmen oder Gipfelverbindungen definiert wurden. Die drei Kantone stiessen demnach am Girenspitz zusammen. Die Verbindung zwischen Girenspitz und Säntis sei damit die Kantonsgrenze zwischen St.Gallen und Appenzell Innerrhoden gewesen, wie die «Appenzeller Zeitung» anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Säntis-Schwebebahn 2010 berichtete. Somit wäre Ausserrhoden von der Teilhaberschaft am Säntisgipfel ausgeschlossen gewesen.

Eine Verordnung des Bundes aus dem Jahr 1876 über die Bannbezirke für die Hochwildjagd führte erstmals zu einem Protest der Ausserrhoder Regierung. Der darin festgehaltene Grenzverlauf hätte bedeutet, dass der höchste Punkt Appenzell Ausserrhodens der dem Säntisgipfel vorgelagerte Girenspitz wäre. Ausserrhoden protestierte, ohne Erfolg. 1882, als auf dem Gipfel die meteorologische Station errichtet wurde, bestand die Regierung weiterhin auf ihrem territorialen Anspruch.

Zwei Kantonsräte liessen nicht locker

Streitereien um Grenzverläufe waren früher häufig, erklärte der Innerrhoder Jurist und Historiker Hermann Bischofberger im Rahmen einer Sommeraktion der «Appenzeller Zeitung». Keine sei aber so bedeutend gewesen und habe die Gemüter derart bewegt wie die Auseinandersetzung um die Besitzverhältnisse am Säntisgipfel.

1885 nahm das Eidgenössische Topographische Bureau das Säntis-Gebiet auf. Es wurden zwei Varianten erarbeitet – eine mit Ausserrhoder Gipfelbeteiligung und eine ohne. Zweitere wurde in den Probedruck aufgenommen. Zwei Ausserrhoder Kantonsräten ist es schliesslich zu verdanken, dass der Kantonsrat nach einer ausserordentlichen Parlamentssitzung den Bundesrat angerufen hat. Dieser verwies die Initianten zunächst an das Bundesgericht, welches 1895 entschied, dass die «Grenze von der Spitze des Graukopfs in gerader Linie nach dem von der Säntisspitze westlich abzweigenden Grat und von hier aus der Scheitellinie des Grates entlang bis in die Mitte des Windmesserhäuschens auf der Säntisspitze führt.» Aufgrund historischer Literatur und alter Karten hatte Ausserrhoden nachgewiesen, dass der Säntisgipfel immer als Dreiländerstein betrachtet worden war. Das Bundesgericht erachtete diesen traditionellen Nachweis für stichhaltiger als das von St.Gallen ins Feld geführte Argument der natürlichen Grenze.

Grenze wichtig für polizeiliche Zuständigkeiten

Dieses Urteil wurde auch 1951 umgesetzt, als die Grenze zwischen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen durch den neu errichteten Gebäudekomplex gezogen wurde. «Die Grenze war vor allem wichtig, um die polizeilichen Zuständigkeiten zu klären», sagte Peter Witschi vom Landesarchiv Appenzell Ausserrhoden gegenüber der «Appenzeller Zeitung» im Rahmen einer früheren Berichterstattung. Warum jedoch nicht die gesamte Anlage an einen Kanton ging, wisse er nicht genau. «Wegen der Streitigkeiten im 19. Jahrhundert wollte wohl keiner nachgeben.»

Das Berggasthaus Rotsteinpass liegt direkt an der Grenze zwischen den Kantonen Appenzell Innerrhoden und St.Gallen. Bild: Paul Broger

Die Kantonsgrenze zwischen St.Gallen und Appenzell Innerrhoden verläuft direkt hinter dem Berggasthaus Rotsteinpass. «Als mein Grossvater 1935 von Appenzell die Konzession und die Baugenehmigung erhielt, zeichnete er auf eine 1:50 000-Karte mit Filzstift eine Grenze. In der Realität entspräche die Linie einem etwa 5 Meter breiten Korridor, wo die Kantonsgrenze sein könnte», erzählte Wirt Albert Wyss gegenüber dieser Zeitung. «Das Restaurant steht auf Innerrhoder, aber der Generator zum Beispiel auf St.Galler Boden.»

Triebfeder der juristischen Auseinandersetzung vonseiten der Ausserrhoder waren Idealismus und emotionale Aspekte, denn materiell gab es damals auf dem Säntisgipfel wenig zu holen. Eine Bahn gab es nicht. Sie wurde erst 1935 gebaut. Die Ausserrhoder setzten sich also stark für ihre Beteiligung am Säntis ein. Doch die Frage, wem der Berg nun gehört, bleibt weiterhin ungeklärt. Die Antwort variiert wohl, je nachdem, wen man fragt.

