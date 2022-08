Zu Besuch an der Säntisstrasse in Zürich

Sommerserie «Es war eine originelle Idee, unseren Kanton am Säntis gegen aussen bekannt zu machen»: Als Zürich die Liebe zum Appenzellerland entdeckte Zum 50. Geburtstag der Internationalen Bodenseekonferenz besuchen wir die Säntisstrassen ihrer Mitglieder. Die Limmatstadt war die erste Schweizer Ortschaft im «Bund am Säntis». Jesko Calderara Jetzt kommentieren 01.08.2022, 18.09 Uhr

Die Säntisstrasse in Zürich liegt im beliebten Seefeldquartier. Bild: CAL

Der Säntis ist hier weit und breit nicht zu sehen. Vom Ufer des Zürichsees aus im Seefeldquartier hat man an diesem sonnigen Nachmittag vielmehr einen klaren Blick in die Glarner Alpen. Und doch trägt eine Strasse unweit des Bahnhofs Tiefenbrunnen den Namen des Ostschweizer Hausberges. Die Säntisstrasse ist rund 150 Meter lang und umfasst 20 Häuser. Es handelt sich um eine typische Quartierstrasse mit gepflegten Mehrfamilienhäusern und einigen Gewerbebetrieben.

Deren Bewohnerinnen und Bewohnern ist der Säntis durchaus ein Begriff, wie eine Umfrage vor Ort zeigt. Die Regisseurin und Theaterpädagogin Kristin Anderegg etwa war bereits mehrmals in der Säntisregion und auch schon auf dem 2502 Meter über Meer gelegenen Berg. In bester Erinnerung geblieben ist Anderegg den witzigen Slogan der Säntis-Schwebebahn: «Komm rauf, kannst runterschauen.» Dieser zeuge von Humor, findet sie.

An ihrer Wohnstrasse gefällt Anderegg vor allem die Tatsache, dass es sich um eine Sackgasse handelt. Sprich: Auf der Säntisstrasse gibt es keinen Durchgangsverkehr. Anderegg betont:

«Für uns in der Stadt wohnende, ist dies sehr wichtig.»

Zumal im beliebten Seefeld das Verkehrsaufkommen hoch sei, vor allem an schönen Wochenenden.

Ausserrhoder PR-Aktion mit Strassen

Wer in diesem Quartier lebt, ist privilegiert. Das Seefeld hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der begehrtesten Wohngegenden der Stadt entwickelt. Entsprechend hoch sind die Mieten. Viele Häuser im Seefeld gehörten Urs Ledermann. 2014 verkaufte der bekannte Zürcher Immobilienkönig jedoch Liegenschaften im Wert von über 270 Millionen Franken der Swiss Life, darunter fünf Mehrfamilienhäuser an der Säntisstrasse.

Den Namen des höchsten Bergs des Alpsteins trägt die Quartierstrasse im Stadtkreis 8 seit 1896. Wie es dazu kam, bleibt auch nach diversen Abklärungen unklar. Selbst die städtische Kommission für Strassenbenennung kann das Rätsel nicht lösen. Klar ist einzig das Datum der offiziellen Einweihung: der 8. Juni 2007. Eine Ausserrhoder Delegation unter der Leitung der damaligen Volkswirtschaftsdirektorin Marianne Koller-Bohl reiste dafür extra nach Zürich. Die Finanzmetropole wurde feierlich in den «Bund am Säntis» aufgenommen. Dabei handelte es sich um eine Vereinigung aller Städte mit einer Säntisstrasse.

Unter den 24 Mitgliedern waren München, Ulm und Berlin. Als erstem Schweizer Ort wurde Zürich diese Ehre erwiesen. An der Feier gab es für die Anwohner und die Gäste Appenzeller Spezialitäten, eine Blasmusik spielte zudem «Min Vater isch en Appenzeller», wie die NZZ in ihrer Berichterstattung schrieb.

Bei der Einweihung der Säntisstrasse in Berlin war auch der ehemalige Ausserrhoder Landammann und Ständerat, Hans Altherr (links), dabei. Bild: PD

Beim «Bund am Säntis», der ungefähr bis 2007 existierte, handelte sich aber nicht um eine Vereinigung im eigentlichen Sinne. «Es war vielmehr eine originelle Idee der Standortpromotion, unseren Kanton am Säntis gegen aussen bekannt zu machen», sagt Koller-Bohl rückblickend.

Die Säntisstrassen wurden im Rahmen einer Werbeveranstaltung zu Gunsten des Tourismus und des Ausserrhoder Wirtschaftsraums eingeweiht und die jeweiligen Ortschaften in den «Bund am Säntis» aufgenommen. Die Behörden der jeweiligen Standorte sind zu diesen Feierlichkeiten jeweils eingeladen worden. Dies habe Sympathien und Medienpräsenz für Ausserrhoden gegeben, sagt Koller-Bohl.

Säntis gilt als Zürcher Hausberg

Auch der NZZ gefiel diese «Mischung aus Jux, Marketingeinfall der Wirtschaftsförderung und dem Versuch einer ernsthafteren Annäherung» grundsätzlich gut. Die Zeitung befürchtete allerdings, dass dies eine Welle auslösen könnte und auf einmal die EU die Europabrücke, die Ticinesi den Tessinerplatz, die Innerschweizer den Rigiblick und die Glarner die Tödistrasse einweihen könnten. So weit kam es dann allerdings nicht.

Zum Säntis haben manche Zürcherinnen und Zürcher eine Beziehung, die über den Strassennamen hinausgeht. Dies obschon das Wahrzeichen der Ostschweiz an schönen Tagen höchstens von Schwamendingen aus sichtbar ist oder wenn man auf dem Zürichsee mit dem Schiff Richtung Rapperswil fährt. Trotzdem ist der Säntis im Buch «Zürcher Hausberg» aufgeführt. Das Werk enthält 80 Berggipfel, die sich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel als Tagestour erreichen lassen und die den «Zürcherinnen und Zürchern lieb und teuer geworden sind», wie es im Vorwort heisst.

Besonders gross ist die Liebe zum Säntis offenbar bei Martin Sturzenegger. Der ehemalige Direktor von Zürich Tourismus verliess Ende 2021 seinen Arbeitsplatz in der Grossstadt, um neuer Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG zu werden.

Appenzeller Bier ist in der Limmatstadt beliebt

In der Stadt Zürich ist das Appenzellerland über seinen berühmtesten Berg hinaus präsent. Dies dank des im Herbst 2006 an der Bahnhofstrasse eröffneten «Haus Appenzell». Nachdem nur wenige Monate später die Säntisstrasse eingeweiht wurde, sah die NZZ bereits die «Zeit der Appenzeller an der Limmat» anbrechen.

Die Ernst-Hohl-Kulturstiftung als Trägerin des «Haus Appenzell» versteht sich nach eigenen Angaben als Schaufenster der ostschweizerischen Kultur und hat in den letzten Jahren zahlreiche Ausstellungen organisiert. Bei diesen Anlässen werden wohl auch Getränke der Brauerei Locher ausgeschenkt. Das Appenzeller Bier ist in vielen Zürcher Bars beliebt. Die Idee zum Vollmondbier ist Ende der Achtzigerjahre gar in Zürich entstanden. Es war das Hausbier des Szenelokals El Internacional und wurde später zum Türöffner für das Quöllfrisch.

