Sommerserie «Die Schaffhauser sind freundlich, aber die Appenzeller haben den besseren Humor»: Die zweigeteilte Säntisstrasse in Schaffhausen Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) haben wir die Säntisstrassen der Mitgliedsländer und -kantone besucht. Doch die Säntisstrasse in Schaffhausen wird ihrem Namen nicht gerecht. Selina Schmid Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Säntisstrasse ist zweigeteilt: Bergseitig lebte die arbeitende Schicht, rheinseitig die wohlhabenderen Bürgerinnen und Bürger. Bild: Selina Schmid

Die Szenerie enttäuscht im ersten Moment. An der Säntisstrasse im Schaffhauser Quartier Emmersberg ist vom Säntis weit und breit nichts zu sehen. Wohnen lässt es sich hier trotzdem alle mal. Die grossen Häuser an der ruhigen Strasse sind umgeben von blühenden Gärten. Das Stadtzentrum und das Rheinufer sind beide wenige Gehminuten entfernt. Der Munot, das Wahrzeichen Schaffhausens, ist direkt nebenan. Und auch ohne Säntisblick ist weit über die Stadt und die Umgebung, durch welche sich der Rhein schlängelt, zu sehen.

Entsprechend sei das Wohnen an der Säntisstrasse heute eher teuer, sagt eine Anwohnerin. Sie sagt: «Die meisten Liegenschaften gehen unter der Hand weg und werden gar nie ausgeschrieben.» Eine andere Anwohnerin bestätigt das: «Die Säntisstrasse ist eher gehobenes Wohnsegment.» Sie lebt seit 40 Jahren hier. Ihr Haus wurde 1893 gebaut, damals sollen sich Weinreben über die steilen Hänge gezogen haben.

Aber Schaffhausen war kleiner, die Säntisstrasse nahe dem Munot lag für damalige Verhältnisse weit weg vom Stadtzentrum. So bauten wohlhabende Bürger rheinseitig grosse Einfamilienhäuser mit Sicht auf den Fluss, auf der anderen Strassenseite lebten Fabrikarbeiter in Mehrfamilienhäusern. Viele dieser Häuser stehen heute noch. Bis in die Fünfzigerjahre habe es an der Säntisstrasse sogar noch einen Bauernhof gehabt, erzählt die Anwohnerin. «Heute steht dort ein fürchterlicher Betonklotz.» Gebaut wurde der Betonklotz 1969.

Die Appenzeller besiegten die Schaffhauser

Drei Jahre später wurde die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) gegründet. Schaffhausen war eines ihrer Gründungsmitglieder. Im Jahr 1993 wurden Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden Mitglieder. Heute sind zehn Länder und Kantone aus vier Nationalstaaten Teil der IBK.

Die Verbindung des Appenzellerlandes und Schaffhausen geht aber Jahrhunderte weiter zurück. Etwa kämpften die Schaffhauser als Teil der Habsburger Streitkräfte im 15. Jahrhundert gegen die Appenzeller. In diesen Appenzellerkriegen mussten die Schaffhauser diverse Niederlagen gegen die Appenzeller erleiden, weiss das Stadtarchiv Schaffhausen. Die Beziehungen dürften sich seither gebessert haben.

Der Aufstieg lohnt sich: Über den steilen Hängen bietet sich eine weite Sicht über die Umgebung. Bild: Selina Schmid

Walter Seif wuchs in Teufen auf. Vor fast 20 Jahren haben er und seine Frau, eine St.Gallerin, in Schaffhausen ihr Zuhause gefunden. Die Seifs hatten zuvor in London gelebt und suchten ein Haus mit grossem Garten in Pendeldistanz zu Zürich. Auch andere Ostschweizer Städte wurden erwogen, so Seif. Aber:

«St.Gallen und Winterthur fehlt das Wasser. In Schaffhausen haben wir direkt den Rhein vor dem Haus und können jeden Tag baden gehen.»

Freunde oder Verwandte hatten die Seifs vor ihrem Zuzug keine in der Rheinstadt. Durch die damals schulpflichtige Tochter und die Nachbarn fanden sie rasch Kontakt. «Die Schaffhauser sind freundlich, aber die Appenzeller haben den besseren Humor.» In Teufen ist er mittlerweile nur noch selten, meist besuchen ihn die Appenzeller Freunde und Verwandte in Schaffhausen. Er sagt: «Die meisten Appenzeller waren zuletzt in der zweiten Klasse am Rheinfall. Aber Schaffhausen ist den Besuch wert.»

Der Säntis verbindet

Wie die Säntisstrasse zu ihrem Namen kam, weiss heute niemand mehr genau. Schon 1893 forderte die Verkehrskommission für die damalige Fischerhäuserbergstrasse einen neuen, passenderen Namen. Das Stadtarchiv schreibt, dass die Kommission, welche der Polizei unterstellt war, 1906 ganze Reihen von Strassen und Gässchen umbenannte. Unter anderem wurde die Fischerhäuserbergstrasse zur Säntisstrasse. Das Vorgehen löste teilweise emotionale Reaktionen aus, wie einige Zeitungsartikel im Stadtarchiv zeigen. Das «Schaffhauser Tagblatt» schien aber von der Umbenennung überzeugt und schrieb: «Die Polizei hat sich an das Notwendige und Wünschbare gehalten.»

Im Quartier Emmersberg wurde scheinbar ein Alpthema verfolgt: Hier sind die Strassen nach dem Kamor, dem Furka, dem Speer oder den Churfürsten benannt. Die grosse Querstrasse wurde schlicht Alpenstrasse genannt. Da aber die Protokolle der Verkehrskommission verloren gingen, sind die einzelnen Überlegungen der Mitglieder nicht mehr nachvollziehbar, schreibt das Stadtarchiv.

Am Säntisstieg lebt niemand, der Zufall führe zu seinem Namen. Bild: Selina Schmid

Durch Zufall hat die Säntisstrasse 2014 einen weiteren Namen inspiriert. Einer der Wege, welcher vom Rhein zum Berg führt, heisst Säntisstieg. Das Stadtarchiv schreibt: «Am Stieg gibt es keine Anwohner. Der einzige Grund zur Benennung dieses Weges war, dass man einen Fundgegenstand dort gefunden hat und den genauen Ort nicht angeben konnte. Daher fand man eine Benennung vonnöten.»

Der Säntis und der Alpstein sind an verschiedenen Orten in Schaffhausen überraschend deutlich zu sehen, nur nicht an der Säntisstrasse. Die Anwohnerin erzählt, dass, obwohl sie seit 40 Jahren an der Säntisstrasse lebt, sie noch nie auf dem Säntis war. «Mein Mann war mal oben, aber gesehen hat er nichts. An dem Tag hatte es Nebel.» Der Wahlschaffhauser Walter Seif sagt: «Den Säntis zu sehen, freut mich jedes Mal. Es ist eine Verbindung nach Hause.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen