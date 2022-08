Im Thurgau sind die Säntisstrassen zahlreich: Das ist der Grund

Sommerserie «Der Silberrücken des Alpsteins»: Warum der Säntis auch der Hausberg der Thurgauer ist Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) haben wir die Säntisstrassen der Mitgliedsländer und

Mea McGhee

29.08.2022, 05.00 Uhr

Die Säntisstrasse in Amriswil ist rund 800 Meter lang und führt gar über einen Verkehrskreisel. Bild: Mea McGhee

Im Kanton Thurgau sind die Säntisstrassen zahlreich vertreten. Eine Suche auf Google Maps ergibt Treffer in Gemeinden von Aadorf über Bürglen und Berg bis hin nach Märstätten oder Salmsach. Auch in der Kantonshauptstadt Frauenfeld und den grösseren Orten Amriswil, Kreuzlingen, Romanshorn und Weinfelden findet sich eine Säntisstrasse.

Kurze Quartierstrassen

Mindestens 24 nach dem höchsten Berg der Ostschweiz benannten Strassen zählt der Thurgau. Die meisten sind kurze Quartierstrassen oder Sackgassen mit Einfamilienhäusern. Zu den längsten Säntisstrassen im Thurgau gehört jene in Amriswil. Sie ist rund 800 Meter lang und führt ungefähr in der Hälfte über einen Verkehrskreisel. Ein- und Mehrfamilienhäuser, Handwerks- und Gastrobetriebe, zwei Bushaltestellen sowie ein Pärkli mit Spielplatz finden sich entlang der Strasse. Ein Blick ins elektronische Telefonbuch bringt nebst Privatanschlüssen auch Überraschendes hervor. Etwa die Villa Ackermann, ein Kulturgut von nationaler Bedeutung, die als luxuriöses Bed and Breakfast sowie Eventlokal genutzt wird. Einige Hausnummern weiter hat die örtliche Heilsarmee ihren Sitz. Den namensgebenden Berg sieht man zumindest auf Fussgängerhöhe nicht, von der abzweigenden Säntisblickstrasse hingegen schon.

Dörfer und Weiler mit Bergsicht

Diese Bergsicht ist es denn auch, weshalb es im Kanton Thurgau so viele Säntisstrassen gibt. Wie eine Wand erhebt sich der Alpstein im Süden des Thurgaus und bildet so für viele Kantonsbewohner einen Orientierungspunkt. So auch für die Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill. Sie sagt: «Wenn nicht ein Hügel oder ein Wald den Blick versperrt, geniesst man von vielen Orten aus eine Prachtssicht auf den Säntis und den Alpstein.» Sie wohnt zwar nicht an einer Säntisstrasse, sieht den Berg jedoch von ihrem Zuhause aus. Monika Knills Verhältnis zum Appenzellerland wurzelt aber tiefer.

Durch die Heirat mit Josef Knill hat die Erziehungsdirektorin das Bürgerrecht von Appenzell erlangt. Sie sei mit dem Blick auf die wunderschöne Silhouette des Säntis aufgewachsen. Wie viele Thurgauerinnen und Thurgauer empfinde sie ihn deshalb als «üsen Berg», auch wenn der Kanton keinen geografischen Anspruch auf den Ostschweizer Hausberg hat.

Monika Knill, Thurgauer Regierungsrätin. Bild: PD

«Der Säntis verfügt über eine grosse Anziehungskraft und er hat von jeder Seite aus gesehen eine charakteristische Form.»

Man könnte den Säntis auch als Silberrücken des Alpsteins bezeichnen – und die anderen Gipfel als seine Herde, zieht Monika Knill einen Vergleich. Zusammen ergebe sich eine stimmige Einheit.

Familiäre Verbundenheit und überkantonale Zusammenarbeit

Nebst ihrer familiären Verbundenheit gibt es auch in Monika Knills politischer Tätigkeit immer wieder Verbindungen zum Appenzellerland. Auf Stufe der Kantonsregierungen habe sich die überkantonale Zusammenarbeit in der Ostschweiz nicht zuletzt durch Corona verstärkt. Massnahmen wurden gemeinsam beschlossen und kommuniziert, die Ostschweizer Kantone treten vermehrt als Einheit auf. Regierungsräte tauschen sich regelmässig aus.

«Die Zusammenarbeit in der Politik ist wertschätzend, wertvoll und jederzeit auf Augenhöhe», sagt Monika Knill. Als gemeinsame Themenfelder der Regierungen nennt sie die Gesundheitsversorgung, Spitalplanung, öffentlichen Verkehr oder auch Bildungsthemen. Der gegenseitige Erfahrungsaustausch sei ihr wichtig, so Monika Knill. Sie verfolgt das Geschehen in den Nachbarkantonen und sagt: «Man freut sich mit, wenn dem anderen etwas gelingt. Man leidet mit, wenn es harzt, oder fiebert bei Grossprojekten mit.»

Monika Knill verbringt gerne Zeit im Appenzellerland, unternimmt Wanderungen und besitzt in Gais eine Ferienwohnung mit Blick auf den Hirschberg. Gibt es etwas Appenzellisches, das sie sich für den Thurgau wünscht? «Mehr Appenzeller Ziegen», antwortet sie prompt mit einem Lachen.

«Die weissen Ziegen unter blühenden Obstbäumen auf einer Wiese voller Löwenzahn – das wäre doch ein schönes Bild.»

Appenzeller Einfluss im Thurgau

Wie Monika Knill hat ein weiterer Thurgauer Politiker mehrere Anknüpfungspunkte mit dem Appenzellerland: Ständerat Jakob Stark ist als Kind in Neukirch an der Thur jeden Morgen mit der Sicht auf den Säntis aufgewacht. Es sei erstaunlich, von wo aus im Thurgau man den Säntis sehen könne. Er ist auch «üsen Huusberg», sagt Jakob Stark. Er ist Bürger von Teufen und Hohentannen und eine berufliche Station führte den studierten Historiker ins Appenzellerland. Von 1993 bis 1995 war er Wirtschaftsredaktor der damals noch eigenständigen «Appenzeller Zeitung».

Thurgauer und Appenzeller hätten eine ähnliche Mentalität, findet der SVP-Ständerat aus dem Thurgau. Die Beziehungen seien aber nicht immer friedlich gewesen, sagt Stark und nennt die Appenzeller Kriege (1401–1429), während deren die Appenzeller auch Gebiete im Thurgau angriffen. Später, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hätten liberale Kräfte aus dem Appenzellerland im Thurgau Einfluss genommen. Etwa die «Appenzeller Zeitung», welche die liberale Bewegung von Thomas Bornhauser unterstützte. Heute sei die Solidarität unter Ostschweizer Politikern in Bern gross, wenn es um gemeinsame Anliegen gehe. Jakob Stark nennt das strategische Entwicklungsprogramm zur Weiterentwicklung des Nationalstrassennetzes und damit die wichtigen Projekte Bodensee-Thurtalstrasse sowie Umfahrung Herisau.

Könnte er sich eine weitergehende Zusammenarbeit, ja sogar ein Revival des Kantons Säntis vorstellen? «Nein, das ist für mich keine Option», sagt Stark bestimmt. Der Föderalismus sei momentan eh bedroht und die Eigenständigkeit der Kantone unter Druck. Stark sagt:

Jakob Stark, Ständerat des Kantons Thurgau. Bild: Belinda Schmid

«Bei einer Strukturreform müssten noch grössere Räume geschaffen werden, die wesentliche Aufgaben, die heute der Bund ausübt, übernehmen könnten. Durch solch grossräumige Zusammenschlüsse drohte aber ein Identitätsverlust mit den Regionen.»

Er kennt sich im Appenzellerland gut aus, schätzt die Kultur, Brauchtum und Landschaft. Mehrmals pro Jahr führt sein Weg ins Appenzellerland, Appenzeller Käse und Alpenbitter habe er stets im Kühlschrank und «dieses Jahr möchte ich unbedingt wieder einmal auf den Säntis wandern», hat er sich zum Ziel gesetzt.

Zusammenarbeit im Tourismus

Wie in der Politik gibt es auch im Tourismus gemeinsame Anliegen: Die Tourismusorganisationen von Appenzell Ausserrhoden und dem Thurgau arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen. So vermarktet Thurgau Tourismus für das Appenzellerland den Bereich der Seminarangebote. Ausserrhoden leistet dafür einen finanziellen Beitrag. Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus, sagt, die Gästekarte Oskar, mit der Touristen ab zwei Übernachtungen in der Ostschweiz gratis den öffentlichen Verkehr benutzen und Ferienerlebnisse geniessen können, sei ein wichtiges Angebot der Tourismusregion. «Wir müssen den Gast in Zirkulation bringen. Kantonsgrenzen interessieren ihn nicht.» Im Sinne des Wiedererkennungseffektes seien daher die verschiedenen Erlebniskarten in der Ostschweiz in einem einheitlichen Design gestaltet.

Sowohl für den Thurgau als auch für das Appenzellerland ist also der Säntis der Hausberg. Entsprechend wichtig ist seine Bedeutung für den Tourismus. Thurgauerinnen und Thurgauer unternähmen gerne Tagesausflüge in den voralpinen Raum und Feriengäste würden die weitere Region erkunden und damit auch das Appenzellerland erkunden. Rolf Müller sagt:

Rolf Müller, Geschäftsführer Thurgau Tourismus. Bild: Donato Caspari

«Der Säntis im Rücken ist ein allgegenwärtiges, prägendes Bild für Thurgauerinnen und Thurgauer.»

