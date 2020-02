Solarprojekt entfaltet sich: Die Bauarbeiten am Kronberg starten in die letzte Phase Mit Verspätung ist das Solarfaltdach auf dem Kronberg-Parkplatz auf der Zielgeraden. Die Stahlbaukonstruktion wurde angeliefert. Nadine Küng 12.02.2020, 20.31 Uhr

Sattelschlepper lieferten die für den Bau der Solaranlage benötigten Stahlbaukonstruktionen. Bild: Nadine Küng

Am Mittwoch haben Sattelschlepper erste Teile der Stahlbaukonstruktion nach Jakobsbad geliefert. Nun kann der effektive Bau der Sonnenkraftanlage beginnen. Es entsteht das weltweit erste Solarfaltdach über einem Parkplatz. Die Eröffnungsfeier mit Aktivitäten für die Öffentlichkeit soll passenderweise am 17. Mai 2020 stattfinden – am schweizweiten «Tag der Sonne».