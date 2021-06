Ausserrhoder Heimatschutz kritisiert Wildwuchs bei Solaranlagen

Solarenergie und Baukultur «Nicht jeder braucht eine Solaranlage am eigenen Einfamilienhaus»: Ausserrhoder Heimatschutz kritisiert den Wildwuchs bei Fotovoltaik-Anlagen Mit dem Bau von Solaranlagen sind oft Veränderungen der typischen Ortsbilder oder der Landschaft verbunden. Thomas Künzle, Gaiser Architekt und Vorstandsmitglied des Ausserrhoder Heimatschutzes, sagt, worauf beim Bau von Solaranlagen geachtet werden muss, damit diese auch für das Auge einen Mehrwert bieten. Claudio Weder 11.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemäss Ausserrhoder Heimatschutz muss der Ausbau mit Fotovoltaik dort erfolgen, wo das Potenzial am grössten und andere öffentliche Interessen gering sind. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden gilt die Solarenergie als grosse Hoffnungsträgerin für die Erreichung der Klimaziele des Bundes. «Das grösste ungenutzte Potenzial liegt auf den Ausserrhoder Dächern», heisst es im Energiekonzept 2017–2025 der Regierung. Doch die aktuelle Solaranalyse des WWF zeigt, dass noch Luft nach oben vorhanden ist: Gemäss dieser befindet sich Ausserrhoden bezüglich der Ausschöpfung des Fotovoltaikpotenzials unter dem Schweizer Durchschnitt.

Thomas Künzle, Architekt aus Gais und Vorstandsmitglied des Ausserrhoder Heimatschutzes. Bild: PD

Mit dem zunehmenden Ausbau der Sonnenenergie nehmen jedoch auch die Konflikte mit den Anliegen des Heimatschutzes zu – denn mit dem Bau von Solaranlagen sind oft Veränderungen der typischen Ortsbilder oder der Appenzeller Landschaft verbunden. Laut Thomas Künzle, Architekt aus Gais und Vorstandsmitglied des Ausserrhoder Heimatschutzes, müssen Energiewende und Heimatschutz jedoch keine Gegensätze sein, sondern können sich auch gegenseitig bestärken.

Gestalterische Qualität wichtig für das Gesamtbild

«Dass der Kanton den Ausbau der Sonnenenergie vorantreiben will, wird vom Ausserrhoder Heimatschutz grundsätzlich unterstützt», sagt Künzle. Die Nutzung von Sonnenenergie sei sinnvoll, denn sie leiste einen Beitrag an die Deckung des Energiebedarfs und sei kostenlos. Doch: Der Ausbau müsse dort erfolgen, wo das Potenzial am grössten und andere öffentliche Interessen gering seien. Denn:

«Eine Solaranlage ist nicht nur ein Kraftwerk, sondern ebenso wahrnehmbarer Bestandteil eines Gebäudes sowie der Siedlungs- und Landschaftsbilder.»

Für Künzle und den Heimatschutz ist klar: Je mehr Anlagen entstehen, desto wichtiger wird ihre gestalterische Qualität für das Gesamtbild der Ausserrhoder Weiler, Dörfer und Streusiedlungen. Doch worauf muss beim Bau einer neuen Solaranlage geachtet werden, damit diese weder das Ortsbild noch die Landschaft stört?

So «wild und unregelmässig» wie auf diesem Hausdach in Stein AR sollten Solarpanels laut Heimatschutz nicht angebracht werden. Bild: Heimatschutz AR

Die Anordnung der Panels rund um dieses Haus in Schwellbrunn findet der Heimatschutz «skurril». Bild: Heimatschutz AR

Die grössten Potenziale liegen in Industriezonen

Zunächst ist der richtige Ort entscheidend: Gemäss Künzle liegen die grössten Potenziale für Solarenergie nicht auf geschützten Baudenkmälern oder in sensiblen Gebieten, sondern vielmehr in Industrie- und Gewerbezonen sowie im Umfeld grosser Infrastrukturbauten.

«Die Nutzung der Oberflächen solcher Gebäude soll nicht mehr auf Freiwilligkeit beruhen, sondern gesetzlich geregelt werden.»

Bezüglich der Gestaltung sagt Künzle: «Eine Solaranlage wirkt aus verschiedenen Distanzen unterschiedlich. Aus der Ferne spielen Grösse, Farbe, Anordnung und Gliederung der Solarmodule eine massgebliche Rolle.»

Als gestalterisch sinnvoll erachtet er etwa die vollflächige Eindeckung eines Daches oder kompakte, nicht ausfransende Anlagen am richtigen Standort am Gebäude. Dabei seien in den sensiblen Gebieten Nebenbauten und Anbauten den Hauptbauten immer vorzuziehen, weil sie weniger exponiert sind. Zudem würden integrierte Anlagen auf Schrägdächern besser wirken als aufgesetzte, sagt Künzle.

Beispiel für eine vollflächige Eindeckung eines Scheunendachs in Gais. Bild: Heimatschutz AR

Heimatschutz legt Wert auf Einheitlichkeit

Aus der Region, zum Beispiel aus Gais oder Trogen, kann Künzle mehrere Solaranlagen auf Gebäuden innerhalb und ausserhalb der Bauzone aufzählen, bei welchen die gesamte Dachfläche einheitlich mit dunklen Solarpanels eingedeckt wurden. «Die Dachflächen wirken dadurch ruhig und geschlossen», so Künzle. Und weiter: «Die sorgfältige Detaillierung sowie eine exakte Ausführung des Dachrands unterstreichen die gelungenen integrierten Installationen.»

Beispiel für eine Solaranlage auf einem Nebengebäude in Trogen. Bild: Heimatschutz AR

Aber nicht nur im Appenzellerland gibt es laut Heimatschutz Beispiele für vorbildlich gestaltete Solaranlagen. So wurde eine Scheune in einem historischen Weiler im freiburgischen Ecuvillens mit ziegelroten Solarpanels eingedeckt. Die terrakottafarbigen Panels unterscheiden sich nur wenig von einem herkömmlichen Ziegel- oder Eternitdach. «Die Panels, mit Siebdruck eingefärbt, haben zwar einen höheren Wirkungsgradverlust als herkömmliche Modelle, ahmen dafür aber natürliche Materialien nach», sagt Künzle.

Solarhäuser und kollektive Solarstromlösungen

Ebenso würden sich durch technische Fortschritte laufend neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Künzle nennt ein Wohngebäude in Zürich Wollishofen, bei welchem die komplette Aussenhaut mit farbigen Panels belegt wurde. «Sowohl die Fassade als auch das Dach sind vollständig mit fotovoltaischen Elementen bedeckt, deren Frontschicht aus braunem laserbedrucktem Glas besteht.» Die Module seien speziell für dieses Projekt entwickelt worden, sagt Künzle.

Solarhäuser mit integrierter Solartechnik werden zurzeit auch an der ETH Zürich entworfen. «Einige Oberflächen sehen aus wie Keramik, andere wie Eternitplatten oder -schindeln», sagt Künzle. Die Dünnhäutigkeit der Materialien entpuppe sich als Vorteil, die Panelformate basieren teilweise auf Spezialmassen. «Damit von der Industrie flexiblere Produkte auf den Markt kommen, müssten die Anforderungen daran wohl die Architekten liefern», sagt Künzle. Deshalb sollten sie und ihre Ausbildungsbetriebe sich entwerferisch vermehrt mit Solarprodukten auseinandersetzen und vertraute, dünnhäutige Materialien transformieren.

Diese Solaranlage in Speicher ist gemäss Heimatschutz ein Beispiel für eine gut integrierte ganzflächige Solaranlage auf dunklen Dächern. Bild: Heimatschutz AR

Auch kollektive Solarstromlösungen sind laut Heimatschutz sinnvoll. «Da Fotovoltaikanlagen nicht standortgebunden sind, können sie an jeder geeigneten und zulässigen Stelle innerhalb und ausserhalb eines Siedlungsgebiets errichtet werden», sagt Künzle. Der dort gewonnene Strom wird ins Netz eingespeist und kommt den beteiligten Eigentümern zugute. Solche kollektiven Solarstromlösungen gibt es nicht nur in städtischen Gebieten wie der Stadt St.Gallen, sondern auch bereits im ländlichen Siedlungsgebiet der Schweiz.

Künzle sagt: «In Zeiten von Co-Working-Spaces sind dies hervorragende Beispiele dafür, wie zweckmässig Grossanlagen mit partizipativen Anreizen sind.» Denn das Potenzial für Solarstrom liege nicht auf kleinen Dachflächen:

«Nicht jeder braucht eine Solaranlage am eigenen Einfamilienhaus.»

Ökonomisch gesehen mache eine gemeinsame Nutzung, wenn auch nur im Verbund mit dem Nachbarn, für alle Beteiligten mehr Sinn und helfe, Synergien zu nutzen.

Kritik an Bewilligungspraxis

Nicht zuletzt steht der Heimatschutz auch der geltenden Bewilligungspraxis von Solaranlagen kritisch gegenüber. «Der Wandel von der Bewilligungs- zur Meldepflicht von Solaranlagen mag für wenig sensible Standorte richtig sein», sagt Künzle. Für wertvolle Siedlungsbilder und Einzelobjekte sowie Landschaften gelte dies jedoch nicht. «Es muss zwingend eine sorgfältige Güterabwägung zwischen dem Nutzungspotenzial der Solarenergie und den Anliegen der Denkmal- und Ortsbildpflege erfolgen. Dies kann nur in einem Baubewilligungsprozess eruiert werden.»

Muss sich also in Zukunft die Gesetzeslage ändern? Künzle meint:

«Mit neuen Vorschriften schafft man nicht zwingend bessere solare Baukultur.»

Zumal immer ein gewisser Interpretationsspielraum bleibe, da jede Gemeinde die Gesuche autonom beurteile. Vielmehr brauche es Sensibilität und Dialogbereitschaft aller Beteiligten. «Jeder einzelne Auftraggeber einer Solaranlage trägt eine Mitverantwortung für die gebaute Umwelt.» Hierfür brauche es «intelligente Lösungsstrategien». Künzle schlägt vor, eine kantonale, fachmännisch neutrale Anlaufstelle zur Beratung und Entwicklung einer Solaranlage für Bauherren zu schaffen.