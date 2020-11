So trotzen sie der zweiten Welle: Vier Herisauer Unternehmerinnen erzählen, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen Ob in der Gastronomie, in der Schönheitsbranche oder dem Bekleidungssektor – die Pandemie wirkt sich auf das Berufsleben vieler Menschen aus. Die unterschiedlichen Branchen sind unterschiedlich betroffen. Nicht alle meistern die Krise gleich gut. Vier Betroffene aus Herisau erzählen von ihren Erfahrungen. Alessia Pagani 18.11.2020, 05.00 Uhr

Die Coronapandemie hat Einfluss auf den Alltag – auch auf den Berufsalltag. Nicht alle Unternehmer sind von der Situation gleichermassen betroffen. Bild: APZ

Der Tisch bleibt häufiger leer: Essen wird telefonisch bestellt und abgeholt

Irini Moutafidu vom Imbiss Lydia kann auf ihre Stammkundschaft zählen. Bild: Alessia Pagani

Ein Uhr mittags beim Imbiss Lydia unweit des Sportzentrums. Eine Plexiglasscheibe – dort wo es früher keine gab – soll den direkten Kontakt mit der Kundschaft verhindern. Desinfektionsmittel steht beim Ausgabefenster bereit.

Die Gastgeberin wartet im Imbisshäuschen auf Kunden. «Was soll ich zu Corona schon sagen», lautet ihre erste Reaktion. Fast so, als hätte sie wegen des Virus bereits resigniert. Dem ist allerdings nicht so. Irini Moutafidu hält Stellung. Die griechischstämmige Herisauer­in führt den Imbiss seit 22 Jahren und hat sich in dieser Zeit einen grossen Stammkundenkreis aufgebaut. Auch während der zweiten Coronawelle kann sie auf ihre Kunden zählen. Finanzielle Umsatzeinbussen oder rückläufige Bestellungen verneint sie. «Es kommen nicht weniger und nicht mehr Leute als noch vor der Pandemie», sagt die 70-Jährige.

Im Kundenverhalten hat Moutafidu allerdings Veränderungen bemerkt. «Viele bestellen nur noch per Telefon, kommen die Sachen abholen und gehen danach wieder.» Ein Schwatz mit der Gastgeberin, wie ihn die Herisauerinnen und Herisauer gerne und oft abhielten, wird gemieden. Auch der einzige Tisch bleibt häufiger leer. Moutafidu sagt:

«Meist sind es Junge, die sich noch setzen und hier konsumieren.»

Sie steht beinahe ganztags in ihrer kleinen und einfachen Küche – während sieben Tagen die Woche. Unterstützung erhält sie teilweise von ihrem Sohn oder einer Verwandten. Auf ihre tägliche Arbeit habe das Coronavirus wenig Einfluss, sagt Moutafidu und nennt als einzige Änderung das durch das Plexiglas verkleinerte Ausgabefenster. Durch die räumliche Trennung sei die Gefahr einer Ansteckung gering. «Das ist ein Vorteil. Die Kundinnen und Kunden haben zudem alle Masken auf.»

Im Frühjahr hatte Irini Moutafidu ihren Imbissstand während dreier Wochen geschlossen. Sie gehöre wegen ihres Alters zur Risikogruppe und habe die Anweisungen des Bundes befolgt, so Moutafidu. Lange hatten die Reaktionen nicht auf sich warten lassen. «Die Kunden sagten, ich spinne doch und müsse wieder aufmachen.» Moutafidu lacht. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihren Kunden – und stets ein offenes Ohr für sie. Dieser Tage wird es einfach weniger gebraucht:

«Man merkt, dass einige nicht mehr über Corona sprechen und nichts mehr davon hören wollen.»

Was sie auch gemerkt habe: «Die Haltungen zu Corona sind sehr unterschiedlich und die Meinungen gehen auseinander.» Nun, in der zweiten Welle ist eine Schliessung des Betriebs kein Thema mehr. «Solange ich gesund bin und kann, arbeite ich weiter.»

Die Schönheit muss warten: Kunden sind zurückhaltender und ängstlicher

Miriam Hellstern vom Kosmetikstudio Prisca hat Verständnis für die Ängste der Kundinnen und Kunden. Bild: Alessia Pagani

Prisca Klaus vom gleichnamigen Kosmetikstudio an der Oberdorfstrasse ist froh, dass sie auf eine langjährige treue Kundschaft zählen darf. Die 63-Jährige eröffnete das Geschäft 1980 und hat in der jetzigen Situation mit Umsatzeinbussen zu kämpfen. Miriam Hellstern, die seit acht Jahren im Geschäft arbeitet, sagt:

«Die Leute sind sehr zurückhaltend und haben teilweise Angst. Auch regelmässige Kunden verzichten eher auf einen Besuch im Kosmetikstudio.»

Das Verständnis seitens der Kosmetikerinnen ist da. «Wir sind nahe an den Kunden dran. Wenn dies manchen unbehaglich ist, verstehen wir das.»

Im Frühjahr noch erhielten sie Kurzarbeits- und Erwerbsersatzentschädigungen. «Darüber waren wir froh. Es hat uns geholfen», so Hellstern. Nun, während der zweiten Welle, gibt es keine finanzielle Unterstützung mehr. «Da wir all die Jahre ein gutes Kostenmanagement hatten, sind wir sicher, auch diese schwierige Zeit zu meistern», sagt die Kosmetikerin. Eine einfache Zeit ist es für niemanden. Dem Kosmetikstudio geht es verhältnismässig gut. Hellstern sagt:

«Wir machen weniger Umsatz, haben aber einen grossen Aufwand. Manchmal würden wir uns wünschen, dass die Leute diesen Aufwand sehen.»

Allgemein würden Kosmetikstudios immer stark auf Sauberkeit achten. Geräte und Arbeitsflächen werden regelmässig desinfiziert oder sterilisiert, «auch vor Corona», so die Kosmetikerin. Die Gefahr einer Ansteckung sei dadurch eher geringer als andernorts. Es gilt eine Maskenpflicht. Bei Kunden, die eine Gesichtsbehandlung wünschen, schwierig zu handhaben.

Klaus hat aber auch hier vorgesorgt: «Wir arbeiten mit Maske und Visier und setzen alles daran, das Risiko so gering wie möglich zu halten.» Die Stimmung der Kosmetikerinnen ist trotz allem gut. «Wir haben zum Glück ein super Team und schauen, dass wir das Beste aus der Situation machen können. Trübsal blasen hilft nicht. Wir freuen uns vielmehr auf die Zeit danach.»

Dessous auf Bestellung: Lieferdienst erhält Aufschwung

Sonja Gut und Claudia Oertle nehmen die Situation trotz Umsatzeinbussen gelassen. Bild: Alessia Pagani

Die zweite Welle trifft das Fachgeschäft Truog an der Schmiedgasse stärker als die erste. «Wir haben mehr Umsatzeinbussen. Es kommen weniger Kunden als zuvor», sagt Inhaberin Sonja Gut. Sie führt dies auf die Maskenpflicht und die vom Bund kommunizierten gestiegenen Infektionszahlen zurück. Sonja Gut nimmt die Situation aber relativ gelassen. «Es war ja gewünscht vom Bundesamt für Gesundheit, dass die Kontakte minimiert werden. Und bei uns herrscht einfach eine intime Atmosphäre, man kommt sich nahe.» Nach dem Lockdown und der zweimonatigen Schliessung des Geschäfts nahmen die Umsatzzahlen über den Sommer wieder stark zu. Sonja Gut sagt:

«Wir haben sehr gute Umsätze gemacht. Das freut uns natürlich. Es war schön zu sehen, dass die Kundinnen und Kunden zurückkommen.»

Die Stimmung im Geschäft ist an diesem Morgen gut. Mitarbeiterin Claudia Oertle nimmt sich Zeit und berät eine Kundin. Die Masken sitzen. Nach wie vor kann das Dessousgeschäft auf die treue Kundschaft zählen: «Wir haben die Pandemie bis anhin gut gemeistert und sind zuversichtlich, dass alles gut kommen wird», sagt Sonja Gut. Im Alltag habe sich für sie nicht viel geändert. Man müsse einfach das Beste aus der Situation machen.

«Es geht uns allen gleich.»

Die Herisauerin, die das Fachgeschäft seit zehn Jahren führt, verweist darauf, dass es immer wieder unterschiedliche Jahre gebe. Sie ist froh, dass sie bereits eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. «Wir sind dankbar über die langjährigen Kunden und schätzen es, dass diese uns weiterhin berücksichtigen.» Als vorteilhaft stellte sich der Lieferdienst heraus. Dieses Angebot bestand bereits vor Corona und hat nochmals an Bedeutung gewonnen, wie Sonja Gut sagt. «Der Lieferdienst wird geschätzt.» Ebenso das Angebot, dass die Dessous, Pyjamas und die anderen Produkte zur Anprobe nach Hause genommen werden können.

Eventbranche liegt brach: Zwangsarbeitslosigkeit drückt aufs Gemüt

Corinne Sieber versucht, positiv zu denken. Nicht immer funktioniert es gleich gut. Bild: Alessia Pagani

Taff, belastbar, tatkräftig – diese Eigenschaften zeichnen Corinne Sieber aus. Eigentlich. Die 50-Jährige hat sich in den vergangenen 20 Jahren als Kommunikationsfachfrau und in der Eventorganisation weit über die Kantonsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Vor 18 Jahren hat sie die Marketing- und Kommunikationsagentur Zündschnur gegründet. Über 150 Kunden zählt diese. Von den Arosa Classic Cars über das St. Galler Fest bis zur Schaffhauser Herbstmesse begleitet und unterstützt Sieber jährlich diverse Anlässe als Supplierin in der Organisation und bei der Umsetzung und mit Kommunikationsmassnahmen. Bis die Covid-19-Pandemie Ende Februar dieses Geschäftsfeld zum Erliegen brachte. Es sind keine einfachen Tage für sie. Corinne Sieber sagt:

«Ich muss immer wieder schauen, dass mir die Decke nicht auf den Kopf fällt.»

Sieber nimmt das Virus ernst, verzichtet auf Treffen ausserhalb der Familie und des engsten Freundeskreises und hält die wenigen Besprechungen, die es aktuell noch sind, weitgehend per Computer ab. Sie versucht, positiv zu denken. Es gelingt ihr nicht jeden Tag gleich gut. Je länger die «Teils-Zwangsarbeitslosigkeit» dauere, umso antriebsloser werde sie. Sieber sagt:

«Bis anhin habe ich immer alle meine Aufgaben direkt und ohne Umschweife erledigt.»

Heute müsse sie sich öfters anstrengen, damit sie anstehende Arbeiten nicht auf den nächsten Tag verschiebe. «Fragen wie: Wieso soll ich das jetzt erledigen? Morgen habe ich ja auch ganz viel Zeit zur Verfügung, drängen sich zwischendurch auf.» Es sei tückisch.

Auch wenn es dereinst eine Möglichkeit zur Impfung geben wird, Corinne Sieber werden die Auswirkungen der Pandemie noch länger beschäftigen. Die Vorbereitungszeit für Grossevents liegt bei sechs Monaten und mehr.

Finanziell sei das Geschäft noch tragbar. Dies auch dank der Unterstützung durch die Erwerbsersatzordnung. Jetzt, in der zweiten Welle, kann sie eventuell die Härtefallklausel gemäss Covid-19-Gesetz beanspruchen. Bund und Kantone sind noch in Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen.

Sieber weiss allerdings: «Viele Branchen, viele Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Zulieferbereichen für Kunst, Kultur, Sport und so weiter haben mit der Pandemie zu kämpfen. Die Sorgen der Veranstaltungsbranche wurden in den letzten Monaten wahrgenommen und wir erhalten zum Teil weitere Unterstützung. Darüber sind wir natürlich froh».