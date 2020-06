Analyse zur Ausserrhoder Energiepolitik:

So gut steht der Kanton beim Ausbau der erneuerbaren Energien da Der Anteil des im Kanton produzierten, sauberen Stroms nimmt laufend zu. Es gibt aber viel ungenutztes Potenzial. Das Komitee der Energieinitiative hat Ideen, wie dieses realisiert werden könnte. Jesko Calderara Aktualisiert 20.06.2020, 17.00 Uhr

Für einen ausgewogenen Strommix braucht es laut den Initianten auch die Windenergie. Bild: Roger Grütter

Die Zielsetzung ist ambitioniert. Bis 2035 sollen 40 Prozent des Stromverbrauchs in Appenzell Ausserrhoden mit erneuerbaren Energien im Kanton erzeugt werden. Dies verlangt eine Initiative, welche diese Woche angekündigt wurde. Das überparteiliche Komitee beginnt heute mit der Sammlung der 300 benötigten Unterschriften.

Zum Vergleich: 2019 bezogen die Bevölkerung und die Wirtschaft insgesamt 319 Gigawattstunden (GWh) Strom. Davon stammten rund 28 GWh oder neun Prozent aus Ausserrhoder Produktionsanlagen. Die wichtigste Energiequelle ist die Sonne, gefolgt von Biomasse und der Wasserkraft.

Gemäss den neusten Zahlen hat sich die erneuerbare Stromproduktion im Kanton seit 2011 fast verdoppelt, vor allem dank eines starken Anstiegs beim Solarstrom. Der durchschnittlichen Zuwachs betrug 1.5 GWh/Jahr. In der Stromstatistik können aber nur jene Mengen erfasst werden, die ins Stromnetz eingespeist oder von dort bezogen werden. Der selbst verbrauchte Solarstrom beispielsweise wird darin nicht erfasst.

Im Energiegesetz fehlen konkrete Ausbauziele

Werner Rüegg, CVP-Kantonsrat und Mitglied des Initiativkomitees. Bild: APZ

Bei allen statistischen Ungenauigkeiten ist eines jedoch klar: Um die Vorgaben der Initiative zu erreichen, müsste der Anteil des «eigenen» Stroms am Gesamtverbrauch in den nächsten 15 Jahren mehr als vervierfacht werden. Das Initiativkomitee hält ein solches Wachstum für realistisch.

«Dazu braucht es aber einen Effort vom Kanton, den Gemeinden, den öffentlich-rechtlichen Anstalten und besonders auch der Bevölkerung», sagt der Heidler CVP-Kantonsrat Werner Rüegg. Notwendig sei ein entsprechender Wille dazu.

Der Kanton strebt grundsätzlich das gleiche Ziel wie die Initianten an, allerdings mit einem viel längeren zeitlichen Horizont. Gemäss dem Energiekonzept 2017-2025 soll die jährliche Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien in Appenzell Ausserrhoden bis 2050 auf 124 GWh erhöht werden. Das teilrevidierte Energiegesetz, welches kürzlich in der Vernehmlassung auf Kritik gestossen ist, sieht dagegen in diesem Bereich keine verbindlichen Ausbauziele vor. Für Miriam Joller ist dies inakzeptabel. Sie engagiert sich als Vertreterin der Klimagruppe AR im Initiativkomitee. Fossile Brennstoffe wie Erdöl und Kohle seien umweltschädlich und erst noch begrenzt, sagt Joller.

«Um die Versorgungssicherheit im Kanton zu garantieren, braucht es jetzt ein zukunftsfähiges Energiegesetz und konkrete Pläne für die stärkere Gewinnung von sauberen Energien.»

Sie weist zudem auf den fortschreitenden Klimawandel hin, der auch in der Region ein ernsthaftes Problem sei. Abgesehen davon steige der Energiebedarf der Bevölkerung immer mehr an. Um nicht von teuren, fossilen Energien aus dem Ausland abhängig zu sein, brauche es Alternativen, sagt Joller.

Drei potenzielle Standorte für Grosswindanlagen

Das Potenzial für mehr «eigenen» regenerativen Strom ist in Ausserrhoden durchaus vorhanden, wie die Schätzungen im Energiekonzept zeigen. Die grössten Möglichkeiten bieten demnach die Hausdächer.

Mittels Photovoltaik könnte auf diese Weise 60 Prozent des Ausserrhoder Strombedarfs gedeckt werden. Mit der Nutzung aller verfügbarer Energiequellen, dazu zählen auch die Windkraft und Biomasse, würde sich der Eigenanteil gar auf 85 Prozent erhöhen.

Breiter Mix an Energiequellen

Das Komitee setzt auf einen breiten Mix an Energiequellen. Seiner Ansicht nach werde aber die Sonnenenergie den Hauptanteil liefern, sagt Werner Rüegg. Die Windenergie sieht er als sinnvolle Ergänzung zur Photovoltaik. Rüegg sagt:

«Sie liefert am meisten Strom, wenn von Solaranlagen weniger kommt.»

Dies wäre vor allem während der Wintermonate der Fall. Rüegg illustriert das Potenzial von Windstrom anhand der Situation auf dem Suruggen bei Trogen. Demnach könnte dort mit drei Windrädern gleich viel Strom produziert werden wie alle Wasserkraftanlagen im Kanton zusammen. Insgesamt gibt es im kantonalen Richtplan drei Interessengebiete Windenergie.

Versorungssicherheit gesetzlich verankern

Nebst dem Suruggen sind dies die Hochalp (Urnäsch) und der Hochhamm (Schönengrund). Theoretisch könnten so rund 17 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden. Das Komitee fordert nun, dass der Kanton die Interessenabwägung für die erwähnten Standorte vornimmt.

Dadurch könnte die Planungssicherheit erhöht werden. Auch dieser Aspekt soll mit der Initiative genau so wie die Versorgungssicherheit gesetzlich verankert werden. Die Planungssicherheit werde benötigt, damit sich Investoren für grosse Anlagen interessierten, sagt Rüegg.

Braucht es Abstriche beim Landschaftsschutz

Gerade am Beispiel der Windenergie zeigt sich jedoch das Dilemma beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Solche Projekte stehen im Konflikt mit den Interessen des Natur- sowie Landschaftsschutzes und rufen oft die Kritiker hervor. So haben sich auch Umweltverbände, etwa die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und der Heimatschutz, gegen ein geplantes Windkraftwerk bei Oberegg gewehrt. Rüegg rechnet weiterhin mit solchem Widerstand. Er sagt:

«Es ist daher notwendig, grosse Windräder nur an wenigen Standorten zu bauen.»

Um die Akzeptanz zu erhöhen, brauche es zudem den Willen des Kantons. Abstriche beim Ortsbildschutz braucht es dagegen gemäss Rüegg bei gut gebauten Solaranlagen nicht. «Man kann aber lang diskutieren, ob Windräder schön sind oder nicht.» Im Vergleich zu den Kühltürmen bei Kohle- und Atomkraftwerken, würde er dies bejahen.

Faire Rücknahmetarife garantiert die Rentabilität

Ein entscheidender Punkt in der kantonalen Energiepolitik ist die Frage, wie man den Ausbau bei den erneuerbaren Energien weiter vorantreiben kann. Die Initiative ist als allgemeine Anregung und in dieser Hinsicht bewusst offen formuliert.

Konkrete Vorschläge zur Umsetzung enthält sie keine. Allerdings haben die Initianten Vorstellungen, wie der angestrebte Zuwachs erreicht werden könnte. Miriam Joller nennt eine höhere Förderung für Solaranlagen auf geeigneten Hausdächern, den Bau von Windkraftwerken und faire Rücknahmetarife für Solarstrom als sinnvolle Massnahmen.