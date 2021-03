Skisaison «Auf der Ebenalp herrschen aktuell Topbedingungen» – viele Skiliftbetreiber im Appenzellerland sind trotz Corona zufrieden mit der Skisaison Schutzkonzepte hin, Einschränkungen bei der Gastronomie her, der Winter war für die Skigebiete im Appenzellerland ein Guter. Die meisten Anlagen haben den Betrieb eingestellt, auf der Ebenalp, in Gais und in Heiden aber heisst es Piste gut. Mea McGhee 20.03.2021, 05.00 Uhr

Anstehen beim Skilift Sollegg in Appenzell unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. Bild: PD

Mit der Saison 2020/21 sind die meisten Skiliftbetreiber im Appenzellerland zufrieden. Sie war aufgrund der einzuhaltenden Schutzkonzepte zwar aufwendig, die Zahl der Betriebstage war aber ansprechend und viele Gäste nutzten die Angebote in der Region.

Am Skilift Horn fanden im Januar zwei FIS-Slaloms statt. Bild: Mea McGhee

«Die Bedingungen auf der Ebenalp sind super. Sogar die Talabfahrt ist momentan möglich», sagt Markus Werren, Leiter Skibetrieb Ebenalp-Horn. Bis Ostermontag laufen die Lifte auf der Ebenalp. Einzig der Tallift Horn in Schwende hat seinen Betrieb Mitte März eingestellt. Trotz der achttägigen, coronabedingten Zwangspause über Weihnachten sei es eine überdurchschnittliche Saison gewesen, ergänzt Niklas Fritsche, der das Skigebiet Ebenalp-Horn gegen aussen vertritt. Die Betriebstage liegen im einstelligen Prozentbereich über dem Mittel. Die Kapazitätsbegrenzung in der Bergbahn, limitierte Parkplätze und das geschlossene Restaurant auf der Ebenalp hätten dafür gesorgt, dass der Ansturm nie zu gross war, so Fritsche. Diese Einschränkungen führten zu finanziellen Einbussen. Die Betreiber des grössten Skigebietes im Appenzellerland stellten fest, dass mehr Gäste Halbtageskarten kauften als sonst. Niklaus Fritsche ist froh, durften die Skilifte öffnen, so konnte man den Leuten Bewegung in der Natur ermöglichen. «Jetzt hoffen wir auf frühlingshafte Tage, damit die befriedigende Saison einen guten Abschluss findet.»

Spontan haben sich die Betreiber des Skilifts Klausenböhl in Gais entschieden, die Anlage für dieses Wochenende noch einmal zu öffnen. Die Piste wird mit dem Fahrzeug des Pistenbullyvereins Bühler noch einmal präpariert. «Es war ein freudiger Winter. An manchen Tagen reichte die Warteschlange bis zum Restaurant Truube. Wie in alten Zeiten», sagt Christian Sommer, der Präsident des Skiliftvereins. Durch die Beiträge der knapp 100 Mitglieder werde der Betrieb grösstenteils finanziert. Ein schneereicher Winter mit vielen Betriebstagen sei gut, aus finanzieller Sicht aber schlecht, erklärt Sommer. Besonders viele Kinder hätten den Lift am Klausenböhl an den Nachmittagen genutzt. «Deren Familien verbringen sonst wohl ganze Skitage in grossen Gebieten», vermutet Christian Sommer.

«Es war ein schöner Winter mit zufriedenen Gästen. Die Saison dauert, solange wir noch Schnee haben», sagt Johannes Solenthaler. Der Besitzer des Kinderskilifts Bischofsberg in Heiden spricht von einer langen Saison. Sie startete am 2. Dezember, wurde corona- und wetterbedingt unterbrochen und endet nun nach über 70 Betriebstagen spätestens am letzten Märzwochenende. Zu Beginn sei die Angst der Gäste wegen Corona spürbar gewesen. «An einem Tag im Dezember kam niemand, obwohl der Lift gelaufen wäre. Das hat es noch nie gegeben», so der Skiliftbetreiber. Die Schutzkonzepte hätten sich bewährt, beeinflussten den Betrieb allerdings stark. Die Restauration in der Skihütte war nicht erlaubt. In der Skischule verzeichnete Solenthaler deutlich weniger Teilnehmende am Gruppenunterricht, dafür wurden mehr Privatstunden gebucht als in anderen Jahren. Johannes Solenthaler windet seinen rund 70 Mitarbeitern ein Kränzchen: «Sie sind mit Herz dabei. Und ich bin dankbar, dass die Leute unseren Skilift trotz aller Unsicherheiten genutzt haben.»

Nachtskifahren am Skilift Heiden. Bild: PD

44'410 Beförderungen melden die Betreiber der Skilift Heiden AG für diesen Winter, im Mittel waren es 1850 pro Betriebstag. «Das liegt klar über dem langjährigen Wert», sagt Lukas Betschon, welcher der Skilift Heiden AG vorsteht. «Wir hatten stark frequentierte Tage, und die Bedingungen waren Mitte Januar wirklich traumhaft.» Die Zahl der Betriebstage liege im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre. Das Skiliftbeizli musste geschlossen bleiben. Der Kiosk verkaufte Snacks, aber keine Getränke, um Ansammlungen von Leuten zu vermeiden. Lukas Betschon ist zufrieden mit dem Saisonverlauf: «Wir sehen, dass das Einzugsgebiet immer grösser wird. Die Gäste kommen nicht nur aus Heiden, sondern auch aus dem Rheintal, der Seeregion und dem Thurgau.»

An 19 Tagen war der Skilift Oberegg-St.Anton diesen Winter in Betrieb. Nach dem Saisonstart am 8. Dezember folgte die Pause aufgrund des Lockdowns. Im Januar lief der Lift praktisch jeden Tag bis zur Schneeschmelze vor den Sportferien. Im Februar zählten die Betreiber noch einmal drei Betriebstage. «Es war ein guter Winter mit guten Pistenverhältnissen. Es kamen viele Leute, die sonst anderswo fahren», stellt Sonja Spirig fest. Die Vizepräsidentin der Skilift Oberegg-St.Anton AG ist auch zufrieden mit den Einnahmen, die trotz der speziellen Bedingungen erzielt wurden. Das Take-away-Angebot der Skihütte sei rege genutzt worden. «Damit sich die Gäste aufwärmen konnten, stellte ein Bauer seinen Heizlüfter vom Heustock zur Verfügung», sagt Sonja Spirig.

«Die Saison war kurz und bündig», beschreibt Betriebsleiter Roman Bischofberger. 13 Tage am Stück konnten Skibegeisterte im Januar in Grub ihrem Hobby frönen. Das sei zwar unter dem langjährigen Durchschnitt, mit der Besucherzahl ist Bischofberger aber zufrieden: «Die Leute schätzten die Möglichkeit, in der Nähe Ski zu fahren.» Etwas mehr Schulklassen als in anderen Jahren nutzten den Skilift Kaien, auch aus umliegenden Gemeinden. Ein Wermutstropfen war das geschlossene Skistöbli. Dank Take-away konnten trotzdem einige Einnahmen generiert werden. Die Umsetzung und Einhaltung des Schutzkonzeptes habe gut funktioniert. Das Erwirtschaftete wird investiert in die vorgeschriebenen Unterhaltsarbeiten und Revisionen. «Ohne Idealismus würde es nicht funktionieren», sagt Roman Bischofberger.

«Wir hatten noch nie so viele Leute am Lift im Verhältnis zur Zahl der Betriebstage», bilanziert Christof Chapuis, Präsident der Genossenschaft Skilift Vögelinsegg. Da die Anlage auf dem Gebiet zweier Kantone liegt, sei die Saison kompliziert gewesen. Schutzkonzepte mussten sowohl von Appenzell Ausserrhoden als auch vom Kanton St.Gallen genehmigt werden. Deren Einhaltung wurde zudem von den Arbeitsinspektoraten beider Kantone kontrolliert. Beanstandungen habe es keine gegeben. Christof Chapuis sagt: «Die positiven Rückmeldungen der Gäste sind eine Genugtuung für den grossen Aufwand, den die Mitarbeitenden mitgetragen haben.» Zugseil, Masten, Motor – im vergangenen Sommer wurden die Erneuerungsarbeiten an der Anlage abgeschlossen. Der Skilift in Stadtnähe ist für weitere Winter bereit.

Beste Bedingungen am Skilift Blatten in Speicher. Bild: PD

«Da die Leute hiergeblieben sind, hatten wir mehr Gäste als in anderen Jahren. Es war eine sehr gute Saison», sagt Heinz Vetsch. Er betreibt mit seiner Frau Sylvia den Skilift Blatten in Speicher und kann auf den Einsatz freiwilliger Helfer aus dem Dorf zählen. Rund 30 Betriebstage verzeichnete die Anlage. Als im Januar besonders viel Schnee lag, präparierte der Pistenbullyverein Bühler den Hang maschinell. Die Saison ist beendet, die Bügel wurden demontiert.

Abgesehen von den Sportferien profitierte der Skilift Schwellbrunn von guten Schneebedingungen. Gemäss Betriebsleiter Michael Fuchs war der «Landscheidilift» an mehr als 30 Tagen in Betrieb. «Wir sind zufrieden mit der Saison, verzeichneten so viele Gäste wie lange nicht mehr.»

Der grosse Lift an der Osteregg in Urnäsch zählte 19 Betriebstage, der Ponylift gar deren 34. Damit ist Betriebsleiter Koni Weiss zufrieden. Seit zwei Jahren im Amt war es für ihn der erste Winter mit Skiliftbetrieb. Besonders die Mittwochnachmittage und die Wochenenden zogen viele Skifahrer an. «Manche Gäste meinten, so lange Schlangen hätten sie schon lange nicht mehr erlebt», sagt Koni Weiss. Auffallend viele Schul- und sogar Kindergartenklassen seien gekommen. Beim Skihüttli gab es ein Verpflegungsangebot.

«Wir hatten 42 Betriebstage, was eine durchschnittliche Saison bedeutet», sagt Markus Rusch-Fässler. Mit sieben weiteren Crewmitgliedern betreibt er den Alpsteinblick in Gonten, der aus zwei parallelen Schleppliften und einem Ponylift besteht. Die schönen Wochenenden hätten wie jedes Jahr viele Skifahrer angezogen. «Auffallend war, dass die Pensionierten eher ausblieben», stellt Markus Rusch-Fässler fest. Das Talrestaurant verkaufte warme Getränke und Kleinigkeiten zu essen, damit sich die Besucher etwas aufwärmen konnten. Die Maskenpflicht sei mehrheitlich gut eingehalten worden, so die Betreiber. Viele Kinder aus dem Dorf hatten ein Saisonabonnement – obwohl zu Beginn des Winters unsicher war, ob und wie die Skisaison stattfinden könne, freut sich Markus Rusch-Fässler.

«Pulver gut» am Skilift Sollegg in Appenzell. Bild: PD

Der 16. Januar war mit rund 5500 Beförderungen der Spitzentag für den Skilift Sollegg in Appenzell. «Einen solchen Wert gab es wohl seit 20 Jahren nicht mehr», sagt Marco Sonderer, Verwaltungsratspräsident. Die Liftanlage ist mit 1560 Metern sehr lange, weshalb dies ein Spitzenwert sei. Der Lift auf die Sollegg sei ein richtiger Dorflift und würde hauptsächlich von Einheimischen genutzt. Die Kleinsten nutzten den neuen Minilift rege, der den Betreibern des Kronbergs abgekauft werden konnte. Aufgrund der Covid-Situation blieb das Skiliftbeizli geschlossen, stattdessen gab es einen Take-away. Die Ungewissheit zu Beginn des Winters habe die Betreiber beelendet, so Marco Sonderer. Sie hätten aber viele gute Rückmeldungen der Gäste erhalten.

Der Skilift Leugangen in Brülisau hat neue Besitzer. Die sechs Teilhaber wollen mit ihrem Engagement den Kindern aus dem Dorf ermöglichen, vor der Haustüre das Skifahren zu erlernen. Durchschnittlich verzeichnet die Anlage, die seit 1964 besteht, 15 Betriebstage pro Saison.