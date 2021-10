Nach 31 Jahren hört René Lanker beim Skilift Grub-Kaien auf

Skilift Grub René Lanker gibt sein Amt nach 31 Jahren beim Skilift Grub-Kaien weiter Lanker legt sein Amt als Verwaltungsratspräsident der Skilift Grub-Kaien AG nieder. Seine klare Art, zu kommunizieren, und sein Geschäftssinn prägten seine Zeit. Elia Fagetti 15.10.2021, 12.00 Uhr

Peter Angehrn (links) übernimmt vom abtretenden René Lanker. Bild: Elia Fagetti

Im Skiliftstübli kommt René Lanker ins Erzählen. Die Leidenschaft für den Skisport des abtretenden Verwaltungsratspräsidenten ist immer noch spürbar. Mit Humor, Kommunikationswillen und viel Wissen arbeitete er 31 Jahre lang für den Skilift in Grub.

Angefangen hatte alles mit seinem Vater. Er und einige Gleichgesinnte gründeten die Aktiengesellschaft Skilift Grub-Kaien, wie sie Lanker bis vor kurzem führte. Nachdem ein erster Ort für den Skilift wegen überrissener Entschädigungsforderungen des Landbesitzers abgelehnt wurde, zog die Aktiengesellschaft in weniger als einem Jahr den ganzen Betrieb auf die Beine. Am 23. Dezember 1965 beförderte der Lift zum ersten Mal Gäste den Hang hoch. Lanker Senior war 25 Jahre lang Kassierer und Vizepräsident. Danach übernahm Lanker junior das Mandat seines Vaters und war zehn Jahre lang Aktuar und Delegierter des Verwaltungsrats für den Betriebsdienst. Danach übernahm René Lanker von Thomas Beccarelli junior das Amt des Verwaltungsratspräsidenten, das er dann 21 Jahre lang ausführte.

Seit jungen Jahren auf den Ski

Das Skifahren hatte immer schon einen Platz im Leben von Lanker. Auf diesem Hügel hat er Skifahren gelernt, in seiner Ausbildungszeit fuhr er an nationalen Skirennen mit. Einmal hat er sich sogar hervorgetan, indem er mit nur drei Zehntelsekunden Rückstand vom ersten Platz auf das Podest kam. Doch mit den Jahren hatte Lanker immer weniger Zeit. Mit seiner Aufgabe als Filialleiter der Migros St.Gallen, die ihn vereinnahmte, hatte er keine Zeit mehr für die professionelle Ausführung seines Lieblingssports.

Eine Aufgabe, die forderte

Auf die Übernahme von seinem Vater angesprochen, lacht er kurz. «Er hat mir Aktienpakete überschrieben und ich ging einmal an eine Generalversammlung. Ein Jahr später sagte mein Vater zu mir, dass er aufhöre und ich jetzt übernehmen solle.» Wie die Leitung der Feuerwehr oder Vereinsarbeit übernahm Lanker junior auch diese Aufgabe.

Die Administration, die mit der Leitung einer Aktiengesellschaft einhergeht, hat Lanker zu Beginn nicht sehr interessiert. «Ich habe die Unterlagen in eine Ecke gelegt und mich nicht weiter damit befasst. Ich war noch der Überzeugung, es ist wie einen Verein führen», sagt René Lanker. Doch er begann sich einzulesen. Mit der Zeit wuchs sein Interesse. Allmählich wusste er immer besser, was es heisst, eine AG zu führen.

Der Skilift war immer präsent und die Arbeit sorgte manchmal für «einige schlaflose Nächte», wie Lanker es formuliert. Das sei aber nicht schlimm gewesen. Eine der grossen Herausforderungen über all die Jahre blieb die Kommunikation. Der ehemalige Verwaltungsratspräsident führt aus: «Schriftliche Kommunikation kann für Missverständnisse sorgen. Wenn es Probleme gab, suchte ich das mündliche Gespräch.»

Rettung des Skiflifts mit Patenschaft und Gönnern

Probleme gab es auch zu Beginn der vergangenen Dekade. Die Winter wurden mit der Zeit immer milder und kürzer. Die Besucheranzahl verringerte sich immer mehr. «Das Skifahren war einfach nicht mehr so beliebt», meint Lanker. Der Skilift begann die angesammelten Reserven aufzubrauchen, wenn der Winter nicht so gut lief. Doch es kam nie so weit, dass keine Rücklagen vorhanden waren. Denn bevor die Aktiengesellschaft keine Rücklagen mehr hatte, unternahm sie etwas: Jeder Skiliftbügel kann durch eine Patenschaft gesponsort werden. Für 100 Franken pro Saison konnte jeder, der wollte, Götti oder Gotta eines Bügels werden. Seit 2013 gibt es die Bügelpatenschaft. Die meisten sind aus der näheren Region. Nicht nur mit der Patenschaft erarbeiteten Lanker und sein Team sich Kapital. Auch die Gönner waren wichtig für das Überleben des Skilifts. Diese Zeit beschreibt er als schwierig.

Das Publikum heute und damals

Früher kamen viel mehr Menschen zum Skifahren, erzählt Lanker. Damals war das Skifahren eben in Mode. Lanker erzählt, wie sie aus Rorschach kamen: «Sie fuhren den ganzen Tag Ski und am Abend war es wie eine Völkerwanderung auf den Rossbüchel und Fünfländerblick, um mit den Ski bis nach Rorschach zu fahren.» Früher sei das noch gut möglich gewesen. Oft genug lag Schnee.

Mit der Zeit kamen immer weniger Leute in den Kaien. «Die Zeiten hatten sich geändert», meint Lanker. Es begann in der Mitte der 90er. Ab da ging die Anzahl der Besucher zurück. Doch es sollte nicht so bleiben. Vor allem seit der Coronapandemie hätten die Leute ihre Heimat als Touristendestination wiederentdeckt. Mittlerweile seien wieder mehr Leute am Hang unterwegs. «Die vielen jungen Familien machen es aus. Die meisten haben hier Skifahren gelernt und wollen es ihren Kindern beibringen. Das macht den Ort zu einem Treffpunkt. Das ist auch das Ziel», erklärt Lanker.

Leidenschaft ist geblieben

Bei so viel Engagement fragt sich der eine oder andere sicher, woher die Leidenschaft kommt. «Es ist das Schönste, an einem Sonntagmorgen mit dem Lift zur Bergstation zu gelangen, zur Kuppe zu fahren und die Sonne im Schnee glitzern zu sehen.» Bis heute hat sich das für René Lanker nicht geändert.

Eine neue Generation

Jetzt ist er zurückgetreten. An der Generalversammlung der Aktiengesellschaft vom 8. Oktober gab er dies bekannt. Nach mehr als drei Dekaden ist Schluss als Verwaltungsratspräsident. Wie die Zukunft aussieht, weiss niemand. Doch Lanker hat vorgesorgt. Mit ihm am Tisch sitzt Peter Angehrn, Zimmermann, der früher in Grub wohnte, der die Position von Lanker übernimmt. Angehrn hat geholfen, das 2015 eingeweihte Skistübli, in dem monatlich die sogenannte «Bäsebeiz» stattfindet, zu bauen. Im gleichen Jahr feierten sie 50 Jahre Skilift Grub-Kaien AG. Beide freuen sich auf die Zukunft. Auch wenn Lanker nun etwas kürzertreten wird, so wird er das Skifahren nicht missen und immer mal wieder am Hang zu sehen sein.