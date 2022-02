Bilanz der Appenzeller Sklifte nach den Sportferien

Skifahren Zwischen Zufriedenheit und Enttäuschung: Appenzeller Skibetriebe geben Auskunft über ihre bisherige Saison Die Sportferien haben letzte Woche stattgefunden, skibegeisterte Familien freuten sich, mit ihren Kindern die Skipiste herunterzusausen. Dem Interesse konnten einige Skibetriebe im Appenzellerland aufgrund unzureichenden Schneefalls nicht nachgehen und mussten teilweise ihren Skiliftbetrieb einstellen. Doch welche Schlüsse lassen sich bis jetzt ziehen? Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Die meisten Skiliftbetriebe in der Umgebung zeigen sich bezüglich ihrer aktuellen Saison positiv gestimmt. Bild: Karin Erni

Viel Schnee, viel Sonnenschein und mit Besucherinnen und Besuchern gefüllte Skipisten hätten sich während der Sportferien die Skibetriebe aus der Umgebung gewünscht. Zu wenig Schneefall machte vielen Betreibern aber einen Strich durch die Rechnung. Bei einigen musste der Skiliftbetrieb schon seit den Weihnachtsfeiertagen eingestellt werden, andere wiederum erzählen geradezu von einer überdurchschnittlich erfolgreichen Saison.

Reto Rohner, Verwaltungspräsident und zuständig für den Skilift Osteregg in Urnäsch, sagt auf Anfrage:

«Wir haben erfreulich früh gestartet.»

Durch die verfrühte Schneeanhäufung Anfang Dezember konnte auch der Skilift Heiden frühzeitig die Piste für Gäste öffnen. Bis am 24. Dezember konnten Skifahrerinnen und Skifahrer sowie Snowboardfans in Heiden die Piste unsicher machen. Nach Neujahr musste Heiden den Skibetrieb jedoch reduzieren, konnte aber weitere 19 Tage geöffnet bleiben. Auch die Skilifte Alpsteinblick in Gonten konnten den Januar über geöffnet bleiben und wurden gut besucht.

Sowohl der Skilift Sollegg in Appenzell als auch der Urnäscher Skilift mussten seit den Weihnachtsferien auf ihre Gäste verzichten. «Es gab zwar zwischendurch immer wieder mal Schnee, aber 10 bis 15 Zentimeter sind zu wenig Schnee, um die Piste maschinell zu präparieren», erklärt Rohner. Eine Höhe von 800 bis 1000 Metern über Meer sei zwar eine Höhe, bei der es wohl zu schneien beginnt, es aber zwei Tage später auch wieder regnen könne, so der Verwaltungsratspräsident. Für den Skilift Osteregg würden ihre bisherigen 14 Betriebstage unter dem Durchschnitt liegen. Der Betrieb kann aufs Neue aufgenommen werden, sobald wieder Schnee auf dem Wetterbericht angezeigt wird.

Bereits erlangte Erkenntnisse

Im Grossen und Ganzen zeigen sich die Skibetriebe zufrieden mit der jetzigen Saison. Miryam Schmid vom Skilift Brülisau-Leugangen konnte in der bisherigen Saison feststellen, dass Leute aus der Umgebung die kleinen, lokalen Skilifte vermehrt unterstützen. Lukas Betschon vom Skilift Heiden ist der gleichen Meinung. Er vermutet, dass die Gäste aufgrund der Covid-Restriktionen von grösseren Reisen abgesehen haben und sich auf die Skilifte in ihrer Nähe besinnen würden. Das komme ihnen natürlich zugute.

Jan Fässler, Leiter Kommunikation der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG, hingegen möchte noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es sei grossartig, dass der Schnee dieses Jahr früh eintraf und man bereits vor Weihnachten das Skigebiet auf der Ebenalp öffnen konnte. «Aber ein Wetterwechsel kann die Situation rasch verändern und wir werden Ende Saison Bilanz ziehen», unterstreicht er. «Zurzeit haben wir jedoch noch genügend Schnee und die Gäste geniessen es, in der Nähe Skifahren und Sonne tanken zu können.»

Die eine oder andere Rückmeldung sei auch seitens der Besucherinnen und Besucher bei den Skibetrieben eingegangen. «Wir sind ein kleines, familiäres Skigebiet mit attraktiver Pistenführung und einer gemütlichen Skihütte. Die Rückmeldungen sind bei uns also durchaus positiv ausgefallen», sagt Sonja Spirig, Aktuarin und Vizepräsidentin der Skilift Oberegg-St.Anton AG.

Hoffnungen für die nächste Wintersaison

Die Tatsache, dass viele Skilifte während der Weihnachts- und Sportferien nicht öffnen konnten, stösst auf Enttäuschung. Die Freude auf die kommende Wintersaison ist daher umso grösser. Rohner vom Skilift Osteregg wünscht sich vor allem:

«Schnee, viel Schnee.»

Und dass dieser über die Weihnachtsfeiertage bis hin zu den Sportferien im neuen Jahr anhält.

Da die hiesigen Skigebiete ihre Öffnungszeiten wetterbedingt anpassen können, wird eine baldige Betriebsaufnahme – bei genügend Schnee und passenden Wetterverhältnissen – hoch oben auf der Agenda stehen.

