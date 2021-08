Dank Timbaer aus Appenzell erleben Holzski ein Comeback

Skifahren «Wollten von Anfang an keine Garagenfirma aufmachen»: Dank Timbaer aus Rüte erleben Holzski ein Comeback Anfangs eine Idee in der Berufsschule – heute ein kleines Zwei-Mann-Unternehmen. Die Skimanufaktur stellt aus Holz und Leidenschaft im Jahr rund 100 Paar Ski her. Dieses Jahr wird ihr Engagement mit einer Nominierung beim Prix Montagne gewürdigt. Damian Allenspach 06.08.2021, 12.00 Uhr

800 Paar Ski sollen in Zukunft jährlich aus der Schreinerei in der Nähe von Appenzell raus in die Welt gebracht werden. Bild: PD

«Wir sind erst seit Anfang Jahr an diesem Standort, weil wir neue Maschinen haben. Gleichzeitig sind aber neue Aufträge reingekommen, die wir so noch nicht hatten», erklärt Dano Waldburger. Dazu kämen noch die Ferien für ihn und seinen Geschäftspartner Andreas Dobler, welchen er seit der Berufsschule kennt. Viel zu tun für die beiden. Und obwohl der Terminplan voll zu sein scheint, hat Waldburger die Zeit gefunden, um Timbaer und die Idee dahinter vorzustellen.

Tim...baer?

Der Name sollte mit dem Handwerk zu tun haben und gleichzeitig die Region repräsentieren. Die Werbeagentur, mit der man zusammenarbeitet, kam schliesslich auf die Kombination zwischen «Timber», dem englischen Wort für Holz, und dem Bären, der das Wappen des Kantons ziert. Um dessen Wichtigkeit zu unterstreichen, hat die Agentur ihn als Logo ausgewählt.

Beim Material setzen Waldburger und Dobler auf einen eigens erfundenen patentierten Holzkern. Die Bindung, der Belag und das Aluminium kommen aus Österreich. Doch woher wissen die beiden, welches Material sich am besten eignet? Waldburger sagt: «Das ist hauptsächlich Learning by Doing. Zusätzlich wissen wir vieles schon aus der Schreinerlehre. Und wenn man den Markt anschaut, gibt es einige Standardmaterialien, die sich bewährt haben.»

Damals und heute

Zu Anfangszeiten stellten sich die beiden jeweils dienstags im Rahmen des Nachtskifahrens mit ihren ersten Ski an die Talstation des Skilifts Horn und gaben Interessierten die Möglichkeit, Testfahrten zu unternehmen. So wurden sehr schnell einige Kunden mit dem nötigen Kleingeld gefunden. «Im ersten Winter haben wir bereits 15 bis 20 Paar verkauft. Wir dachten, wir hätten es bereits geschafft», beschreibt er und lacht.

Kennen sich seit der Schreinerlehre: Andreas Dobler und Dano Waldburger von Timbaer. Bild: PD

Heute schaffen sie zwei Paar täglich. Der typische Kunde, der sich gerne solche Ski leistet, sei über 50. Oft mit einer Zweitwohnung in einem Skigebiet. «Diese Kunden hatten in ihrer Kindheit weniger Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung, deswegen hat das Skifahren für sie einen anderen Stellenwert», vermutet Waldburger. Dieses Kundensegment bringe aber auch Nachteile. So werde es für Timbaer schwierig, in Österreich oder auch in Deutschland Fuss zu fassen, da der Mittelstand dort eine geringere Kaufkraft aufweise als der in der Schweiz. «Österreichische Händler lehnten uns ab, da die Produkte für ihre Kunden zu teuer seien», sagt er. Würde aber die Chance kommen, sich dem US-Markt anzuschliessen, wäre man nicht abgeneigt.

Statt Snowboards ein neuer Ski

Pläne für eine Vergrösserung bestünden keine. «Wir wissen, dass wir nicht mit grossen Marken konkurrieren können. Deswegen versuchen wir, den Kunden über die Authentizität zu gewinnen. Wenn dieser den Laden verlässt, darf er auch gerne noch ein wenig Staub auf dem Hemd haben», beschreibt der Schreiner. Dafür habe man aber andere Pläne. Für den Tiefschneebereich plane man bereits ein neues Modell, welches für die Piste, aber auch für Touren geeignet sei, um dem modernen Skifahren gerecht zu werden. Ein Snowboard sei indes nicht geplant. «Dazu bräuchten wir eine weitere Person, da wir selber zu wenig Erfahrung haben», erklärt Waldburger. Sich auf das Produzieren von Ski zu konzentrieren, hat aber auch Vorteile. So gebe es keinen TÜV. Das biete sehr viele Freiheiten in der Umsetzung.

Die Deckblätter der Skis gibt es im Holz- oder Naturfaserlook. Bild: Website Timbaer

Dass sich die harte Arbeit in den letzten Jahren gelohnt hat, zeigt die diesjährige Nominierung für den Publikumspreis des Prix Montagne. Dieser soll «Projekte auszeichnen, die einen nachgewiesenen Beitrag zur wirtschaftlichen Vielfalt im Berggebiet leisten und das Potenzial haben, andere zu inspirieren», wie es unter anderem auf dessen Website heisst. Mit ihrer Idee und dem Enthusiasmus, in einen bereits vollen Markt Veränderung reinzubringen, haben Dano und Andreas sicher Chancen auf einen der vorderen Plätze.

Alle Infos zu den Produkten, der Preisnominierung und zu Timbaer selbst sind auf timbaer.ch zu finden.