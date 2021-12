Appenzeller Skitalent geben über den Stand der Karriere Auskunft

Ski So geht es den jungen Appenzeller Skitalenten Neben Verletzungen und Risikomanagement sind auch Themen wie Kondition für die jungen Sporttalente wichtig. Sie geben Auskunft über ihren Karrierestand. Elia Fagetti 10.12.2021, 18.00 Uhr

Hier springt Colin Wili beim Training über eine Schanze. Bild: PD

Die fünf Gesichter des Appenzellerlands im Kader von Swiss-Ski wollen auch dieses Jahr ihre Karriere voranbringen. Maurus Sparr hofft nach einer Verletzung darauf, weiter aufzusteigen. Ebenfalls von mehreren Unfällen betroffen, ist Lara Baumann. Ihre Aussicht auf eine Karriere stand eine Zeit lang in der Schwebe. Nach einem durchzogenen Pandemiejahr freuen sich die Sportler, wieder auf der Piste zu stehen.

Lara Baumann. Bild: PD

Nach einem folgenschweren Sturz am 24. Februar 2020 im Europacup Riesenslalom in Folgaria geht es Lara Baumann heute schon viel besser. Von dem komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch erholte sie sich. In diesem Sommer startete sie ihr Training, wobei sie pro Woche 25 bis 28 Stunden trainierte. Doch Mitte September kam es zu einem erneuten Rückschlag. Im Riesenslalomtraining stürzte die 21-jährige und zog sich eine Verletzung am Sprungbein zu. Nicht so gravierend wie ihre vergangene Verletzung warf sie Baumann trotzdem in ihrem Training zurück. Mittlerweile hat sie sich einer Untersuchung unterzogen und seit vergangenem Montag steht fest, dass Lara Baumann weiterfährt. Sie freue sich sehr auf die kommende Saison, gibt sie an.

Maurus Sparr. Bild: PD

Maurus Sparr freut sich ebenfalls auf die kommende Saison. Vor allem, weil er seit vergangener Saison endlich wieder auf der Piste stehen kann. Er riss sich beim vierten Rennen der Saison das Kreuzband und war somit für den grössten Teil der Saison ausser Gefecht. Normalerweise fahre er 40 Rennen pro Saison, bestätigt Sparr. Neben seiner Freude für den Sport, ist er auch gespannt auf die Ergebnisse der Saison. «Wenn ich mich gut mache, kann ich vielleicht dieses Jahr mein Debut bei Weltcup feiern», sagt der junge Skifahrer. Die Pandemie habe ihn nicht sehr gestört. Verbessert hat sich Maurus Sparr trotz seiner Verletzung. Er arbeitet mit dem ehemaligen Zweikämpfer und leitenden Physiotherapeuten bei Swiss Athletics, Christian Gutgsell, zusammen. «Meine Kondition hat sich merklich verbessert», sagt Sparr. Zurzeit arbeite er daran, seine Beschleunigung auf flachen Passagen zu verbessern.

Nick Spörri. Bild: PD

Auch bei Nick Spörri spürt man die Freude am Sport. «Ich freue mich, dass vor zwei Wochen die Saison wieder gestartet ist», sagt er. Seine Leistung in der letzten Saison sei ok gewesen. Zufrieden ist der junge Skifahrer nicht, denn die Ergebnisse seien zwar gut, reichen aber nicht für die besten 30. Sein Ziel für diese Saison ist klar: unter jene Top 30 kommen. Ende Jahr möchte Spörri zu den besten 20 Skifahrern gehören. Das sei die Voraussetzung für den Aufsteig in das B-Kader. In diesem Sommer besuchte er die Spitzensport-RS. Er konnte zudem auch seine Kondition verbessern. Zurzeit arbeitet er an der Sportlerschule Appenzellerland mit dem ehemaligen Zehnkämpfer und Geschäftsführer der Schule René Wyler zusammen. Vor allem verbessern will Spörri die Strecke seiner Kurven. Im Slalom sei eine kurze Kurve besser, weil weniger Weg gefahren wird, erklärt der Skifahrer.

Colin Wili. Bild: PD

Für Colin Wili hatte diese Saison, die vor zwei Wochen startete, bereits drei Rennen. Es laufe ihm gut, sagt er. Sein Ziel diese Saison sind die Olympischen Winterspiel in China. Zurzeit stehe die Chance gut, nach Peking zu reisen. Die vergangene Saison war etwas schwierig für Wili. Verletzungsbedingt konnte er nicht alles geben. Und weil wegen Corona viele Rennen abgesagt wurden, waren die stattfindenden Rennen umso wichtiger. Trotz des erhöhten Drucks platzierte sich Wili in Österreich auf Platz sieben. Über den Sommer 2021 trainierte er seine Kraft. Seine Verletzungen sind bis anhin immer kleinerer Natur gewesen. Krafttraining hilft dabei, sie zu vermeiden, indem es die Gelenke durch mehr Muskelmasse schützt. Auf die Frage hin, was er sonst noch getan hat, sagt Colin Wili: «Ich bin ruhiger geworden, kann Risiken besser abschätzen und neben der Kraft hat sich auch meine Kondition verbessert.» Er arbeite zusammen mit Athletiktrainer René Wyler an der Sportlerschule Appenzellerland in Teufen.