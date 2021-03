Situation für Lehrlinge «In Ausserrhoden gibt es einen Überhang an Lehrstellen» – etwa Informatikberufe sind bei den Schulabgängern besonders beliebt Im Kanton Appenzell Ausserrhoden waren per Ende Februar noch 236 Lehrstellen zu vergeben. Jedes Jahr gibt es aber die sogenannten «Hit-Berufe», diese Lehrstellen in den Berufen mit den meisten Lehrverhältnissen sind gemäss dem Leiter des Amtes für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung jeweils sehr beliebt. Eva Wenaweser 09.03.2021, 12.10 Uhr

Per Ende Februar gibt es im Kanton Appenzell Ausserrhoden noch 236 offene Lehrstellen. Da die Informatikberufe besonders beliebt sind, gibt es dort keine freien Stellen mehr. Bild: Pius Amrein

«Die Lehrstellensituation ist zurzeit sehr zu Gunsten der Schulabgänger», sagt Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden. Trotz der Coronapandemie sei die Situation stabil und man befinde sich etwa in der Hälfte, da etwa gleich viele Lehrverträge bereits genehmigt, wie noch Lehrstellen offen seien.

«Im Kanton gibt es seit einigen Jahren einen Überhang an Lehrstellen.»

Per Ende Februar hat es noch 236 offene Lehrstellen in Appenzell Ausserrhoden gegeben. Hingegen seien bereits 258 Lehrverträge unterzeichnet und vom Department Bildung und Kultur genehmigt worden. Insgesamt gibt es also aktuell für das kommende Jahr 494 Lehrstellen, wobei sich diese Zahl bis zum Sommer noch verändern wird. Bleisch vermutet, dass, selbst wenn alle Jugendlichen aus Appenzell Ausserrhoden im Sommer 2021 eine Anschlusslösung haben, ein Teil der offenen Lehrstellen dennoch nicht besetzt werden könne.

Liste mit den «Hit-Berufen» variiert jeweils nur minimal

Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Die Lehrstellen in den Berufen mit den meisten Lehrverhältnissen sind jeweils sehr beliebt.» In gewissen Berufsgruppen, wie etwa dem Detailhandel, seien aber trotzdem viele Lehrstellen in diversen Betrieben verfügbar. Dort stimme das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. So seien Anfang März noch 19 Stellen offen gewesen. In anderen diesjährigen Hit-Berufen, wie etwa den kaufmännischen Berufen, seien zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Lehrstellen zu vergeben gewesen. In den Berufen der Informatikbranche gibt es demgegenüber keine freien Stellen mehr. Aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels in dieser Berufsgruppe sei das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nicht so ausgeglichen wie etwa im Detailhandel.

Bleisch sagt, wenn man diesen Mangel richtig auffangen will, muss die entsprechende Branche das Stellenangebot in den betroffenen Berufen ausbauen: «Dazu gehört eben auch der Beruf der Informatikerin und des Informatikers.» Tendenziell habe es in der Hit-Liste der Berufe in den letzten Jahren aber nur leichte Änderungen gegeben:

«Die Lehrstellen in den Berufen mit den meisten Lehrverhältnissen sind jeweils sehr beliebt», sagt der Leiter des Amtes für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung. Quelle: Berufsbildungskommission AR

Auf der Website für Berufsberatung ist ersichtlich, dass im Kanton Appenzell Ausserrhoden vor allen in den folgenden Bereichen noch Lehrlinge gesucht werden (Stand 8. März 2021):

19 Personen im Detailhandel (Detailhandelsassistent/in EBA und Detailhandelsfachmann/-frau Bewirtschaftung und Beratung EFZ)

14 Köchinnen und Köche EFZ

11 Schreiner und Schreinerinnen EFZ, zudem noch 7

Schreinerpraktiker und -praktikerinnen EBA

Schreinerpraktiker und -praktikerinnen EBA 8 Elektroinstallateure und -installateurinnen EFZ

8 Lehrlinge im Automobil-Bereich (Automobil-Assistent/in EBA,

Automobil-Fachmann/-frau EFZ, Automobil-Mechatroniker/in EFZ)

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind derzeit 14 Lehrstellen als Köchinnen und Köche ausgeschrieben. Bild: Britta Gut

Wegen Corona ist das Schnuppern aktuell nicht in allen Berufen möglich

Laut Bleisch können die Schulabgängerinnen und Schulabgänger aufgrund der begrenzen Anzahl an offenen Lehrstellen nicht immer direkt im Wunschberuf einsteigen. Zusammen mit den Eltern, Lehrpersonen und der Berufsberatung werden in einer solchen Situation alternative Berufe gesucht.

Ausserdem sei es wegen der Coronakrise nicht in allen Berufen möglich, zu schnuppern. «Das betrifft vor allem die Berufsgruppen, in denen man aktuell Homeoffice machen muss», sagt Bleisch. Eine Zurückhaltung bei der Besetzung der Lehrstellen sei aber nicht spürbar.

«Trotz dieser Schwierigkeit haben wir keine Anzeichen, die zeigen, dass das die Lehrstellensituation negativ beeinflusst.»

Obwohl sich die Lehrbetriebe auf diese Weise im Voraus kein Bild von den Lehrlingen machen können, sind sie nicht zurückhaltender beim Einstellen. Dies zeige unter anderem auch, dass die Betriebe sehr grosses Interesse an der Ausbildung von Lernenden haben. Bis zum Sommer kommen laut Bleisch noch laufend Lehrbetriebe und offene Lehrstellen hinzu. So sei gewährleistet, dass alle Schulabgängerinnen und -abgänger in Appenzell Ausserrhoden die Möglichkeit auf eine entsprechende Anschlusslösung im Kanton haben.