Layla in Appenzell / Herisau: Schürze mit Ballermann-Hit zu Gast

Single-Charts-Hit Ballermann-Feeling im Appenzellerland: «Layla»-Interpret tritt in Pub Appenzell und Amadeus Bar in Herisau auf Die Gastronomen Patrik Schai und Stefan Kull haben «Schürze», einen Teil des Schlagerduos, das hinter dem viel diskutierten Ballermann-Hit «Layla» steht, für Auftritte in ihren Bars gebucht. Es ist der bisher einzige Auftritt des Interpreten in der Schweiz. Ramona Koller Jetzt kommentieren 08.08.2022, 17.00 Uhr

Patrick Schai und Stefan Kull freuen sich auf die Auftritte von «Layla»-Sänger Schürze und Nancy Franck in ihren Bars. Bild: Ramona Koller

Am 28. Oktober besuchen «Schürze» und Nancy Franck das Pub in Appenzell und die Amadeus Bar in Herisau. «Wer ist das?», dürften sich nun die meisten Leserinnen und Leser fragen. Schürze ist ein Teil des deutschen Duos, das hinter dem Song «Layla» steht.

Obwohl, oder gerade weil, der Text des Songs in Deutschland und Teilen der Schweiz zu einer Sexismus-Debatte führte, war der Titel über den Sommer auf Platz 1 der Charts zu finden und wurde in Deutschland zum offiziellen Sommerhit gekürt. Auch in der Schweiz steht der Song an der Spitze der Single-Charts.

«Ich hab ’nen Puff, und meine Puffmama heisst Layla, sie ist schöner, jünger, geiler», singt das deutsche Duo DJ Robin und Schürze in seinem Sommerhit. Stefan Kull von der Amadeus Bar in Herisau und Patrick Schai vom Pub in Appenzell finden den Text «nicht so extrem wie in anderen Ballermann-Songs».

Hinter der Diskussion um «Layla» vermuten die beiden eine ausgeklügelte Marketingstrategie. «Wir glauben, dass die Debatte inszeniert wurde. Mit Erfolg. Um ‹Layla› kommt man aktuell nicht herum», so die Wirte.

Unter anderem das Münchner Oktoberfest hat den Song aus seiner Playlist verbannt. Auch in der Schweiz, beispielsweise an der Schlagerparade in Chur, oder an der Hanselmann’s Wiesn auf dem Bauschänzli in Zürich soll man das Lied nicht zu hören bekommen. Ganz anders sieht es im Appenzellerland aus.

Kull und Schai haben einen Teil des Schlagerduos für Auftritte in ihren Bars gebucht. Provozieren wollen sie damit nicht. «Wir sehen, dass unsere Gäste den Hit feiern. Da ist es umso schöner, wenn sie ihn live performt erleben können, ohne dafür nach Mallorca zu reisen», so Schai.

Das Duo ist ausgebucht

Auf die Frage, warum Schürze ohne DJ Robin anreist, ist schnell eine Antwort gefunden: «Das Duo ist zu zweit ausgebucht», sagt Kull. «Zudem sind sie bereits so bekannt, dass man sie kaum bezahlen kann», ergänzt Schai. Bereits 2020 hätten Ikke Hüftgold, bekannt für Hits wie «Dicke Titten, Kartoffelsalat» und Lorenz Büffel («Jonny Däpp» und «Schifoan») in ihren Bars auftreten sollen. Der Event musste jedoch wegen der Pandemie abgesagt werden.

Dass sie nun Schürze verpflichten konnten, freut die beiden Veranstalter. «So eine Party in einem familiären Rahmen zu erleben, ist immer etwas Spezielles», sagt Kull. «Es ist auch cool, dass man Künstler, die in der Ballermann-Szene schon so bekannt sind, noch in kleine Gewerbebetriebe wie unsere holen kann», ergänzt Schai. Es ist der einzige bisher bekannte Auftritt von Schürze oder DJ Robin in der Schweiz. Die Rückmeldungen, die teilweise sogar aus Deutschland kommen, würden zeigen, dass das Bedürfnis für diese Art Event vorhanden sei.

Tickets im Vorverkauf

Neben Schürze tritt am 28. Oktober im Pub in Appenzell und in der Amadeus Bar in Herisau auch Nancy Franck auf. Ihr Genre ist der Popschlager. Sie war mit 19 Jahren die jüngste Künstlerin, die für eine ganze Saison im «Bierkönig», der bekanntesten Bar am Ballerman auf Mallorca, gebucht wurde.

Der Vorverkauf für die Events am 28. Oktober ab 19 Uhr in der Amadeus Bar und im Pub Appenzell ist am 1. August vor Ort, auf den Websites www.gadeworld.ch und www.amadeus-bar.ch und auf www.eventfrog.ch angelaufen. Der Eintritt kostet jeweils 25 Franken. In der Amadeus Bar sind die Tickets, welche für den Auftritt von Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel gekauft wurden, als Eintritt gültig.

