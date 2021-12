appenzell ausserrhoden «Haben es aus den Medien erfahren»: Tourismuschef nervt sich über fehlende Kommunikation des Kantons zur Durchführung des «Silvesterchlausen» ohne Touristen Das Silvesterchlausen findet diesen Winter ohne auswärtige Gäste statt. Andreas Frey, der Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR, wurde vom Entscheid der Regierung überrascht. Er bezweifelt, ob dafür überhaupt eine rechtliche Grundlage besteht. Karin Erni Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Auch beim Silvesterchlausen in Teufen sollten auswärtige Besucher fernbleiben. Bild: APZ

Letzte Woche hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden kommuniziert, dass das Silvesterchlausen diesen Winter ohne auswärtige Gäste stattfinden muss. Überrascht von dieser Ankündigung wurde auch Appenzellerland Tourismus AR. Geschäftsführer Andreas Frey sagt, er habe aus den Medien von der neuen Regelung erfahren müssen.

«Dass wir als Direktbetroffene nicht vorinformiert wurden, befremdet uns sehr.»

Es wäre wichtig gewesen, etwas Vorlauf zu haben, um die Aufgabe als touristische Informationsstelle im Kanton wahrnehmen zu können, so der Geschäftsführer. «Wir müssen unsere Website anpassen und rechtzeitig Informationen für unsere Gäste und Partner bereitstellen.» Es seien dieses Jahr pandemiebedingt zwar etwas weniger Anfragen für Silvester gekommen, als in früheren Jahren, so Frey. «Dennoch sind die meisten Unterkünfte über diese Zeit bereits ausgebucht.» Nach der Kommunikation seien direkt erste Stornierungen reingekommen, gleichzeitig aber ziemlich schnell auch wieder Buchungen eingetroffen.

Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR Bild: PD

Zu Hauruckübung gezwungen

Den Entscheid der Behörde könne er durchaus nachvollziehen, so der Tourismuschef. «Es entspricht schliesslich unserem Leitbild, dass die Interessen der Einheimischen gerade auch bei gelebten Traditionen wie dem Silvesterchlausen berücksichtigt werden müssen.» Die Kantonsmitteilung habe in dem Schreiben aber jede Empathie vermissen lassen, findet Frey.

«Diese Ausdrucksweise zeugt von einer fehlenden Willkommenskultur. Persönlich habe ich mehr erwartet von einer Behörde, die eine eigene Kommunikationsabteilung beschäftigt.»

Dabei sei man noch in der Vorwoche mit dem Kanton bezüglich der Massnahmen in Kontakt gewesen, sagt Andreas Frey. «Uns wurde zugesichert, dass wir rechtzeitig eine Vorabinformation erhalten werden.» Appenzellerland Tourismus habe sich bereit erklärt mitzuhelfen, so Frey weiter. «24 Stunden hätten uns gereicht, um alles ordentlich vorbereiten zu können. Stattdessen mussten wir in einer Hauruckübung die Informationen auf der Website anpassen.» Zudem wurde schnellstens ein Newsletter mit 101 Vorschlägen, was Gäste im Appenzellerland sonst noch alles unternehmen können, verschickt. «Trotzdem erhält Appenzellerland Tourismus über den Livechat und andere Kanäle laufend Anfragen von Gästen, die Zimmer über den Jahreswechsel gebucht haben», sagt der Geschäftsführer.

«Sie fragen sich, ob es nun illegal sei, wenn sie sich an Silvester draussen aufhalten.»

Andere Gäste wollten wissen, ob sie als Hotelbewohnende nicht den Einheimischen gleichgestellt seien, so Frey weiter. «Auch von Reiseveranstaltern und Kleingruppen-Führern erhalten wir laufend Anfragen wegen der unklaren Situation und können darauf nicht mit Bestimmtheit antworten.»

Er frage sich zudem, auf welcher gesetzlichen Grundlage ein solcher Entscheid erfolgt sei, sagt Andreas Frey. «Es ist unklar, ob und wie die Regelung umgesetzt und kontrolliert werden kann. Für touristische Betriebe bedeutet die Kommunikation allenfalls einen Ertragsausfall. Natürlich kommt da schnell auch die Frage der Haftung.»

