Silvesterchlausen ohne Touristen als willkommene Abwechslung

Silvesterbrauch «Besonders die Auswärtigen haben keinen Respekt»: Silvester ohne Touristen sorgt bei Appenzeller Chläusen für Erleichterung Am 31. Dezember sind im Appenzeller Hinterland die Silvesterchläuse unterwegs. Der Regierungsrat hat Auswärtige dazu aufgerufen, dem Brauch fernzubleiben. Zwei anonyme Silvesterchläuse darüber, worauf sie sich in diesem Jahr besonders freuen. Ramona Koller Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Ob heuer viele Schuppel in den Dorfkernen, wie hier Herisau, zu sehen sein werden, stellen zwei anonyme Silvesterchläuse in Frage. Bild: PD

Vor einem Jahr war die Berichterstattung um das Silvesterchlausen vom Verbot desselben dominiert. Während die Silvesterchläuse und Schuppel damals ihre Meinung kundtaten, gestaltet es sich heuer schwierig, Auskünfte zur bevorstehenden Durchführung zu erhalten. Nur einer der zahlreich angefragten Schuppel war dazu bereit, sich zu äussern – und auch nur anonym.

Schuppel, die letztes Silvester um die Häuser zogen und dabei zauerten, taten dies illegalerweise. Dieses Jahr am 31. Dezember kann der Brauch wieder legal gelebt werden – allerdings ohne Touristen. Der Regierungsrat rief Auswärtige dazu auf, dem Brauch fernzubleiben. (siehe Infobox) Restaurants und Chlausenbeizli dürfen unter Einhaltung der Coronamassnahmen geöffnet haben. In Herisau werden wie in anderen Jahren die Strassen im Dorfzentrum – Platz, Obstmarkt sowie Bahnhof-, Oberdorf- und Buchenstrasse – von 10.30 bis 15 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. In einer Mitteilung wird ausserdem darauf hingewiesen, dass überall, wo die Schaulustigen keine 1,5 Meter Abstand einhalten können, Maskenpflicht gilt.

Ungewissheit hemmt Vorfreude

Nach einem Jahr Unterbruch können die Silvesterchläuse ihren Brauch wieder leben. Zwei Chläuse eines Schuppels aus einem Dorf im Appenzeller Hinterland sitzen gemeinsam an einem Tisch und bereiten ihre Hauben für den kommenden Silvester vor. Die Vorfreude komme erst jetzt so richtig, sagt einer der beiden. Lange habe man nicht gewusst, ob und wie das Silvesterchlausen stattfinden kann. Im letzten Jahr war es gar verboten. Auf die Frage, ob sie trotzdem irgendwo gezauert haben, grinsen die beiden verheissungsvoll.

Dieses Jahr sei alles etwas anders und speziell. Die Tour hat das Schuppel angepasst. In anderen Jahren seien sie jeweils im Touristen-Hotspot Herisau unterwegs gewesen. In diesem Jahr haben sie ihre Tour geändert und besuchen abgelegene Bauernhöfe. Der Vorrolli erklärt:

«Wir wollen als Schuppel die Menschenansammlungen, die bis vor einigen Wochen zu vermuten waren, nicht unterstützen.»

Erst am 22. Dezember gab der Regierungsrat bekannt, dass das Silvesterchlausen ohne Touristen stattfinden solle. «Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir die Tour vielleicht weniger angepasst. Aber jetzt ist es so», sagen die Chläuse, während sie weiter ihre Hauben putzen.

Die Hauben tragen sie zum zweiten Mal. Hier eine abgefallene Perle annähen, dort ein Lämplein austauschen, bis die Kopfbedeckung der Chläuse wieder in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlt. Sie gehört zu den schönen Chläusen genauso wie die Rollen und Schellen. Als schöner Chlaus unterwegs zu sein, sei jedoch nicht immer einfach, bemerkt einer der Chläuse: «Du ziehst die Leute an wie Ameisen. Es ist unglaublich!» Der zweite Chlaus nickt: «Besonders die Auswärtigen haben keinen Respekt. Sie haben uns auch schon an die Hauben gefasst. Das geht gar nicht.» Sie seien nicht traurig, dass der Silvester heuer ohne Touristen stattfinden muss.

Der Silvester in Herisau brauch

Der Schuppel betrachte das Silvesterchlausen als eine kulturelle Veranstaltung, auch wenn sie nicht von einer verantwortlichen Person organisiert wird. «Und da gilt auch im Freien eine Personenbegrenzung von 300 Personen», sagt einer der Chläuse. Dass ein Grossteil der Chläuse weder geimpft noch genesen sei, sei für ihn klar. Die meisten seien nicht geimpft. Für die Gastronomie sei das natürlich schade. Die Restaurants müssten heuer ohne Schuppel auskommen.

Für den Silvester in Herisau wünschen sich die beiden Chläuse frischen Wind. «Es ist nicht mehr wie früher», sagt der eine. «Es gibt noch ein, zwei Geschäfte, die Chäshalle und das Ebnet, wo man üblicherweise chlaust. Es wäre doch besser, wenn sich die Schuppel verteilen würden», sagt der andere Silvesterchlaus. Er sähe eine Lösung zum Beispiel darin, dass Vereine Stände im Dorf betreiben könnten, an denen gezauert wird. «Dann wären wir nicht alle auf einem Haufen», sagen die Chläuse.

Nun steht aber erst einmal der neue und alte Silvester an. Die Vorfreude komme langsam, jetzt, wo man wisse, dass man auch wirklich gehen darf. So wie in anderen Jahren sei sie aber nicht. «Wenn wir dann die Hauben aufsetzen und die Schellen und Rollen anlegen, dann wird alles erst wirklich real und die Freude wieder riesig sein», sind sich die beiden Chläuse einig.

Unmut bei Tourismus

Während sich die Chläuse darüber freuen, dass der Brauch ohne Touristen durchgeführt werden soll, führt dieser Entscheid andernorts zu Diskussionen. Besser gesagt die Kommunikation desselben. Appenzellerland-Tourismus-AR-Geschäftsführer Andreas Frey habe aus den Medien von der neuen Regelung erfahren müssen.

Diese Regeln gelten am Silvesterchlausen Auswärtige Gäste sind am diesjährigen Silvesterchlausen nicht erwünscht. Der Regierungsrat will damit Menschenansammlungen verhindern. In den Restaurants und Besenbeizen gilt für die Gäste und die Chläuse grundsätzlich die 2G-Regel. Sprich: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Wird in den Restaurants gechlaust, kommt die 2G-Plus-Regelung zur Anwendung. In diesem Fall müssen sich die geimpften oder genesenen Silvesterchläuse zusätzlich testen lassen. Neben den bereits bekannten Impfmöglichkeiten und Teststationen in Herisau, Heiden und Teufen wird deshalb heute und am 12. Januar 2022 eine zusätzliche Teststation für in Urnäsch, Schulanlage, Unterdorfstrasse 36, von 15 bis 20 Uhr eingerichtet. Die Öffnungszeiten der bekannten Testzentren und weitere Informationen sind unter www.ar.ch/corona abrufbar. (cal)

