Inserat für Silvesterchlausen in Herisau wirft Fragen auf

Silvester Wieso die Gemeinde Herisau trotz Appell der Ausserrhoder Regierung für das Silvesterchlausen warb Zahlreiche einheimische Besuchende, dafür kaum Silvesterchläuse und auswärtige Gäste: Das Appenzeller Hinterland hat einen aussergewöhnlichen Jahreswechsel erlebt. Fragen warf ein Inserat der Gemeinde auf, das trotz Appell der Regierung an Gäste, dem Chlausen fernzubleiben, für den Anlass warb. Ramona Koller Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Die wenigen Schuppel, die das Dorfzentrum besuchten, zogen die Schaulustigen massenhaft an. Bild: Mea McGhee

Am Freitag fand ein spezielles Silvesterchlausen statt. Während ausserhalb des Dorfzentrums in Herisau zahlreiche Schuppel unterwegs waren, wartete man im Dorfzentrum, beispielsweise beim Obstmarkt, lange vergebens auf die Silvesterchläuse.

Im Vorfeld hatte die Ausserrhoder Regierung wegen der aktuellen Coronasituation mit den hohen Fallzahlen auswärtige Gäste darum gebeten, dem beliebten Silvesterbrauch im Appenzeller Hinterland fernzubleiben. Dieser Appell trug Früchte. Max Eugster, Gemeindepräsident von Herisau, erklärt auf Anfrage: «Es wurden gegenüber früheren Jahren deutlich weniger Besucherinnen und Besucher festgestellt. Grossmehrheitlich waren Einwohnerinnen und Einwohner von Herisau oder Besuchende mit einem persönlichen Bezug zur Gemeinde vor Ort.»

Ein Eindruck vor Ort zeigte vor allem, dass die Leute nicht nur wegen der Silvesterchläuse im Dorf waren. Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen und ein Verpflegungsangebot im Dorfzentrum lockten die Herisauerinnen und Herisauer auf die Strasse. Die Schuppel, die das Dorfzentrum besuchten, waren wohl von Menschenmassen umringt, den Zäuerli lauschten hingegen nur die wenigsten.

Das lange Warten auf die Chläuse

Die Stimmung am Freitag war allerdings zuweilen speziell. Um 12.30 Uhr war etwa auf dem Obstmarkt weit und breit kein Schuppel in Sicht, obwohl diese üblicherweise bereits vor dem Mittag das Dorf bechlausen. Die beiden Schuppel, die kurz nach dem Mittag in der Oberdorfstrasse auftauchten, wurden sogleich belagert. Auch andernorts, vor dem Alten Zeughaus, wo die Feuerwehr jeweils das Chlausenbeizli betreibt, war die Stimmung nicht wie in anderen Jahren. Von den Silvesterchläusen weit und breit keine Spur.

Wer sich umhörte, erfuhr, dass die Schuppel teilweise nicht damit einverstanden waren, wegen der nicht vorhandenen Zertifikate nicht in den Beizen chlausen zu dürfen. Sie sollen sich deshalb entschieden haben, ihre Touren anderweitig zu planen und das Dorfzentrum zu meiden.

Fragen rief hingegen ein Inserat der Gemeinde Herisau hervor, das auch in der «Appenzeller Zeitung» erschien und wie jedes Jahr Werbung für das Silvesterchlausen im Dorf machte. Wie passte dies mit dem Appell der Regierung zusammen? Zum Vergleich: Die Gemeinde Urnäsch, ebenfalls eine Silvesterchlaus-Hochburg, stellte wegen der geltenden Coronamassnahmen keine zusätzliche Infrastruktur für Gäste bereit.

Keine Parkplätze zur Verfügung gestellt

Das Herisauer Inserat zeigte etwa auf, wo Gäste die Silversterchläuse antreffen könnten. Darauf angesprochen, sagt Gemeindepräsident Eugster: «Die Gemeinde Herisau ist nicht Organisator des Silvesterchlausens; sie hat eine koordinierende Aufgabe.» Dennoch habe man davon ausgehen müssen, dass an Silvester Chlausenschuppel und Besuchende im Zentrum anwesend sein werden. Deshalb sei am 28. Dezember präventiv und beschränkt auf das Appenzellerland, im Sinne einer Information, eine Medienmitteilung sowie ein Inserat geschalten und auf die verschiedenen Standorte und die geltenden Massnahmen des BAG hingewiesen worden, erklärt Eugster. Und weiter: «Damit konnte erreicht werden, dass sich die Bevölkerung auf die verschiedenen Standorte verteilte.» Die Gemeinde verzichtete am vergangenen Silvester auch darauf, zusätzliche Parkplätze anzubieten, was ebenfalls dazu beigetragen habe, dass sich die Besuchenden verteilen.

